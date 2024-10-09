Макрон пообщался с украинскими военными, проходящими обучение во Франции, и показал кадры с тренировок бригады ВСУ. ВИДЕО+ФОТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с украинскими бойцами, которые проходят учения в регионе Гранд Эст на востоке Франции. Он также опубликовал кадры с тренировок воинов ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Макрона в соцсети Х.

По словам Макрона, сейчас в регионе Гранд Эст на востоке Франции проходит обучение украинская бригада Анны Киевской.

"Я взял на себя это обязательство: сейчас наши военные обучают 2300 украинских солдат в Гранд-Эсте, с оборудованием, которое они будут использовать во время миссий", - рассказал французский лидер.

Он добавил, что эта бригада будет обучена и оснащена благодаря солидарности Франции.

В свою очередь агентство "Укринформ" опубликовало фотографии с визита Макрона к украинским бойцам, которые проходят обучение в регионе Гранд Эст.

Его сопровождали министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню и украинский министр обороны Рустем Умеров.

Отмечается, что глава Франции более получаса общался с украинскими военными, подходил к каждому по очереди и расспрашивал, где именно и сколько он воевал, какой именно подготовки ему не хватает.

"Я хочу пожелать вам успеха! Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы подготовить вас как можно лучше", - сказал Макрон.

