Макрон пообщался с украинскими военными, проходящими обучение во Франции, и показал кадры с тренировок бригады ВСУ. ВИДЕО+ФОТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с украинскими бойцами, которые проходят учения в регионе Гранд Эст на востоке Франции. Он также опубликовал кадры с тренировок воинов ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Макрона в соцсети Х.

По словам Макрона, сейчас в регионе Гранд Эст на востоке Франции проходит обучение украинская бригада Анны Киевской.

"Я взял на себя это обязательство: сейчас наши военные обучают 2300 украинских солдат в Гранд-Эсте, с оборудованием, которое они будут использовать во время миссий", - рассказал французский лидер.

Он добавил, что эта бригада будет обучена и оснащена благодаря солидарности Франции.

В свою очередь агентство "Укринформ" опубликовало фотографии с визита Макрона к украинским бойцам, которые проходят обучение в регионе Гранд Эст.

Его сопровождали министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню и украинский министр обороны Рустем Умеров.

Макрон поспілкувався із бійцями ЗСУ

Отмечается, что глава Франции более получаса общался с украинскими военными, подходил к каждому по очереди и расспрашивал, где именно и сколько он воевал, какой именно подготовки ему не хватает.

"Я хочу пожелать вам успеха! Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы подготовить вас как можно лучше", - сказал Макрон.

Читайте также: Производитель САУ Caesar подписал контракт на поставку 12 гаубиц Украине

Автор: 

+9
Респект.
09.10.2024 19:49 Ответить
+7
Merci la France! Merci Monsieur le Président!
09.10.2024 20:06 Ответить
+6
Респект
09.10.2024 19:54 Ответить
Респект.
09.10.2024 19:49 Ответить
додайте протидронову та дронову підготовкку, а також забезпечте ребами.
Поле бою як завжди *********, поки бригада дійде до фронту
09.10.2024 19:49 Ответить
09.10.2024 19:49 Ответить
Напрошуєтєсь на оплиски?
09.10.2024 20:11 Ответить
One can't help admiring the caliber of the modern day free world leaders. Democracy really works. The very best and brightest inevitably come out on top, and everybody gets to benefit from their leadership.
09.10.2024 19:52 Ответить
Респект
09.10.2024 19:54 Ответить
Дай Боже, щоб навчили українських захисників і озброїли цією зброєю, котрою навчали...
09.10.2024 20:01 Ответить
для чого тільки кількість озвучувати?
09.10.2024 20:03 Ответить
Merci la France! Merci Monsieur le Président!
09.10.2024 20:06 Ответить
Якби ще на першій світлині пики Умєрова не було, то й радій собі, а так - осад залишається.
09.10.2024 20:10 Ответить
Умєрєнний примазався. І он пахал.🤮
09.10.2024 20:27 Ответить
Не дуже знаю Умерова, але Макрон той ще клоун.
09.10.2024 20:57 Ответить
Про Макрона й я таке думав, але під час цієї війни він показав себе краще, ніж я сподівався. Порівняти хоч би Макрона та Шольца…
09.10.2024 21:02 Ответить
Не дивно, українці ******* вухами.
09.10.2024 21:08 Ответить
Якщо серйозно, як завжди, ЗМІ без особливих зусиль маніпулюють натовпом, вказуючи хто хороший хто поганий.
09.10.2024 21:22 Ответить
Макрона хоч вухами можна полюбити, а Шольца - ні вухами, ні очима.

А якщо серйозно, то з-поміж лідерів великих держав хто тепер ліпший за Макрона? Зі ЗМІ чи без них…
09.10.2024 21:52 Ответить
Шольц поки що з ЄС надає найбільшу допомогу.
09.10.2024 23:23 Ответить
Але тільки таку, щоб, боронь Боже, до Москви не долетіла. Уже видно: все, що має по суті лише оборонний характер (як-от ППО), тільки затягує війну з її теперішнім перебігом. Воно аж ніяк не зайве, але кардинально проблем не розв'язує. Бити треба по російській території - а ось тут у Шольца спрацьовують "захисні механізми".
10.10.2024 10:21 Ответить
Скажу по секрету (між нами дєффачками), що 30 років співучий український нарід ЗНАВ, що армія розвалюється, клав на це з прибором.
Клав і тоді, як виривали у Україні ядерни зуби, як перли бомбардувальники та українські ракети до раші. Клав і не переймався.
Наразі залишилися проти дикого ворога з голою сракою. То ж це ще добре, що ХОЧ ЩОСЬ дають.
До речі, відкрию таємницю - держава може купувати зброю. За оті всі засунуті по матрацам мільйони доларів.
Ви, на жаль, не в тому стані, щоб критикувати хоч яку допомогу.
10.10.2024 11:51 Ответить
Ви щось забагато мішків гречаної вовни в один пост закинули.
1. Допомогу ніхто притомний не критикує.
2. "Держава може купувати зброю" - то якраз до Умєрова (не до Макрона й навіть не до Шольца).
3. 30 років не мають жодного зв'язку зі співучістю, а натомість мають зв'язок:
а) з совковою забамбуленістю,
б) з високим відсотком переселених в Україну москалів, особливо на Сході та в Криму,
в) з інерцією думання про Москву як "центр" (звідси й теперішні зойки: "Як же ми без «Телеграму»! Пропадемо! Звідти ж уся правда, чи то пак сонце зі сходу йде!"),
г) з дезорієнтованістю західних керівничків (руки Україні, щоб ядерку віддала, москалі спільно з американцями викручували).
10.10.2024 12:34 Ответить
То всьо так, але в мене одне питання. Чому україці ніколи масово не виступали за розбазарення армії?
Ніколи впродовж 30 років. Навіть офіцери мовчали, чекали на нехілу пенсію.
10.10.2024 12:44 Ответить
Розбазарення армії - то похідне. Робиться воно тишком-нишком, коли при владі ті, в кого патріотизм на останньому місці. А виступи в Україні проти антиукраїнської влади були, причому такі масові, що мало котра інша країна може позмагатися. Їх наслідки - далекі від сподіваних, і до тих, що приходили під прапорами патріотизму, претензій можна висувати безліч. Та все ж: де б Україна була, якби нею безперервно керували тільки кравчуки-кучми-януковичі-зеленські?
10.10.2024 13:14 Ответить
Тишком-нишком віддають раші бомбардувальники, ракети? Розпродають танки? Яке тишком-нижком?
Тишком нишком можна тільки срати в кукурудзі. До речі, вам доводилось?
Армія про те знала. І српла в сопло. Депутати про те нали. КМ те затверджував.
А виступи (Майдани) в кінці кінців починали сратися про трьох гетьманів, і закінчувалися пшиком.
10.10.2024 14:01 Ответить
Бомбардувальники та ракети люд проковтнув під обіцянки "ґарантій". Танки цілком можна продавати без розголосу.
Армія (властиво, генерали, ще совкові) та депутати - то аж ніяк не народна маса. (Вам же про "масові виступи" йдеться, правда?).
Майдани закінчуються пшиком (нехай), безмайдання закінчується Білоруссю.
А якби вміли трошки ліпше думати, ніж це (останнього разу) 73% продемонстрували, то, гляди, й на майдани не довелося б виходити.
10.10.2024 15:05 Ответить
А ти воспаріл над натовпом? )))
Ну а як же, недаремно ти собі взялО погяняло "небесна хавка".🤣
Ну ти й тупий! ту й кловунелло! Й хвоста пружиниш, небесний хавкун. ))))
09.10.2024 23:21 Ответить
Тобто, Макрона ти дуже знаєш?
Ти, тупачидло, хотім покрутити дупою, блєснуть умом,а перданув пердячим паром, клоунелло тупорилий. 🤪
09.10.2024 23:20 Ответить
Умеров ладно але слава богу хоч єрмака нема.
10.10.2024 01:14 Ответить
Я спочатку подумала, що то дєрьмак і злякалася за хлопців . Всіх здасть ,падло.
10.10.2024 10:44 Ответить
 
 