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Новости
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Бригада, которая тренируется во Франции, в ноябре должна прибыть в Украину, - Зеленский

Зеленський розповів, коли повернуться військові, які навчаються у Франції

Украинские военные, которые тренируются во Франции, до конца ноября должны прибыть в Украину.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

"Усиление наших бригад благодаря резервам. Укомплектование нормальной, качественной техникой. Умеров вместе с президентом Франции были там, где комплектуется и тренируется наша бригада во Франции. До конца ноября бригада будет в Украине", - рассказал глава государства.

Зеленский также отметил, что Франция опережает другие страны в усилении и укомплектовании украинских бригад.

Также он добавил, что имел очень хороший разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Зеленский выразил надежду, что Франция будет поддерживать вступление Украины в НАТО.

Напомним, что недавно президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с украинскими бойцами, которые проходят обучение в регионе Гранд Эст на востоке Франции. Он также опубликовал кадры с тренировок воинов ВСУ.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20835) военные учения (3462) Франция (3540) Макрон Эмманюэль (1360) ВСУ (6686)


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Топ комментарии
+5
Юстас - Алексу, Вальодя - Вальоді.
А ви кажите кроти, кроти.
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18.10.2024 17:51 Ответить
+3
что то оно ляпнуло, гуппи-смєтуны и забудут через день
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18.10.2024 18:19 Ответить
+2
Ларьочник координати вже папашці передав?
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18.10.2024 18:23 Ответить
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Юстас - Алексу, Вальодя - Вальоді.
А ви кажите кроти, кроти.
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18.10.2024 17:51 Ответить
Може вже пора бригади з Франції до наших хлопців на тренування відправляти? Гадаю, наші з бойовим опитом зможуть навчити НАТІвців веденню справжніх бойових дій з основним противником НАТО та ще й з тотальною нехваткою зброї.....
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18.10.2024 18:13 Ответить
Да...
Відомості про ЗСУ...Це ж не таємниця?
Правда?
Чи вже не таємниця?
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18.10.2024 18:18 Ответить
что то оно ляпнуло, гуппи-смєтуны и забудут через день
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18.10.2024 18:19 Ответить
Ларьочник координати вже папашці передав?
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18.10.2024 18:23 Ответить
Навіщо анонсувати та ще й в якому місяці? Ти ще в той же день в прямому ефірі длбп покажи це ну що б ворог вже точно знав де, куди і скільки!
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18.10.2024 18:33 Ответить
Про нашу поліцію, яка "Лють" як хоче на фронт (текст з тексти.орг):

"У нас є бойові підрозділи, які взагалі ніде не воюють.
Тобто система така. Є цілі бригади, які начебто бойові, але ніколи в боях участі не брали, їздять туди-сюди, а до фронту не доїжджають.
Я знаю, як певне відомство набирало людей у свою бригаду для контрнаступу. Їм неформально казали: "Ця бригада поїде навчатися на місяць у Німеччину, потім у Британію, а потім в Іспанію. А там уже й контрнаступ закінчиться". Так і сталося, до речі. Потім ці бійці сиділи в лісах України далеко від лінії фронту. Але навіщо їх було навчати за кордоном?"
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18.10.2024 18:35 Ответить
"Але навіщо їх було навчати за кордоном?"
Кримінально - олігархічний капіталізм передбачає добре навчені та віддані "внутрішні війська" для захисту правлячої верхівки.
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18.10.2024 18:42 Ответить
на хєра про це говорити! це вам що , водевіль?
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18.10.2024 19:31 Ответить
Ты еще расскажи каким маршрутом.
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18.10.2024 21:25 Ответить
Ты этой бригаде где-то под Покровском устрой торжественное построение.
И не забудь туда опоздать минут на 30.
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18.10.2024 21:28 Ответить
 
 