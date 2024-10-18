Бригада, которая тренируется во Франции, в ноябре должна прибыть в Украину, - Зеленский
Украинские военные, которые тренируются во Франции, до конца ноября должны прибыть в Украину.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.
"Усиление наших бригад благодаря резервам. Укомплектование нормальной, качественной техникой. Умеров вместе с президентом Франции были там, где комплектуется и тренируется наша бригада во Франции. До конца ноября бригада будет в Украине", - рассказал глава государства.
Зеленский также отметил, что Франция опережает другие страны в усилении и укомплектовании украинских бригад.
Также он добавил, что имел очень хороший разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Зеленский выразил надежду, что Франция будет поддерживать вступление Украины в НАТО.
Напомним, что недавно президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с украинскими бойцами, которые проходят обучение в регионе Гранд Эст на востоке Франции. Он также опубликовал кадры с тренировок воинов ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А ви кажите кроти, кроти.
Відомості про ЗСУ...Це ж не таємниця?
Правда?
Чи вже не таємниця?
"У нас є бойові підрозділи, які взагалі ніде не воюють.
Тобто система така. Є цілі бригади, які начебто бойові, але ніколи в боях участі не брали, їздять туди-сюди, а до фронту не доїжджають.
Я знаю, як певне відомство набирало людей у свою бригаду для контрнаступу. Їм неформально казали: "Ця бригада поїде навчатися на місяць у Німеччину, потім у Британію, а потім в Іспанію. А там уже й контрнаступ закінчиться". Так і сталося, до речі. Потім ці бійці сиділи в лісах України далеко від лінії фронту. Але навіщо їх було навчати за кордоном?"
Кримінально - олігархічний капіталізм передбачає добре навчені та віддані "внутрішні війська" для захисту правлячої верхівки.
И не забудь туда опоздать минут на 30.