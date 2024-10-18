Бригада, которая тренируется во Франции, в ноябре должна прибыть в Украину, - Зеленский

Украинские военные, которые тренируются во Франции, до конца ноября должны прибыть в Украину.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

"Усиление наших бригад благодаря резервам. Укомплектование нормальной, качественной техникой. Умеров вместе с президентом Франции были там, где комплектуется и тренируется наша бригада во Франции. До конца ноября бригада будет в Украине", - рассказал глава государства.

Зеленский также отметил, что Франция опережает другие страны в усилении и укомплектовании украинских бригад.

Также он добавил, что имел очень хороший разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Зеленский выразил надежду, что Франция будет поддерживать вступление Украины в НАТО.

Напомним, что недавно президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с украинскими бойцами, которые проходят обучение в регионе Гранд Эст на востоке Франции. Он также опубликовал кадры с тренировок воинов ВСУ.

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