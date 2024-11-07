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Зеленский и Макрон обсудили оборонную поддержку Украины

В Будапеште президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

президент України Зеленський та президент Франції Макрон

Одна из тем встречи - военная помощь, в частности тренировки украинской бригады "Анна Киевская", усиление дальнобойных возможностей.

Также среди ключевых тем переговоров также поддержка Украины на пути в НАТО. Зеленский отметил, что важно дать Украине приглашение на вступление в Альянс - именно это является первым пунктом "Плана победы".

Читайте также: Бригада, которая тренируется во Франции, в ноябре должна прибыть в Украину, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) Макрон Эмманюэль (1381)


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"ШАРМАНКА" три роки вже грає одну і ту ж пісню, про зовсім ніщо
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07.11.2024 23:27 Ответить
Макрон почув?
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07.11.2024 23:33 Ответить
Якщо це виллється хоча б у десяток два Сезарів і снарядів до них, то тільки за.
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07.11.2024 23:44 Ответить
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08.11.2024 01:27 Ответить
 
 