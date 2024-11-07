Зеленский и Макрон обсудили оборонную поддержку Украины
В Будапеште президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Одна из тем встречи - военная помощь, в частности тренировки украинской бригады "Анна Киевская", усиление дальнобойных возможностей.
Также среди ключевых тем переговоров также поддержка Украины на пути в НАТО. Зеленский отметил, что важно дать Украине приглашение на вступление в Альянс - именно это является первым пунктом "Плана победы".
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МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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Валентин Коваль #587289
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