Гілі заперечив, що стосунки між Києвом і Лондоном погіршилися за прем’єрства Стармера й нагадав про обсяги допомоги, надані Британією

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заперечив, що підтримка Лондоном України зменшилася відколи до влади прийшов уряд лейбориста Кіра Стармера.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC, передає "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

Твердження про те, що відносини між Києвом та Лондоном нібито погіршилися за уряду Кіра Стармера Гілі назвав "просто неправильними".

Він нагадав про ті обсяги допомоги, які Британія вже передала Україні, а також про те, що Лондон зобов’язався надавати Україні військової допомоги на 3 мільярди фунтів щорічно, допоки це буде необхідно.

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"Ми посилили військову підтримку. Ми пришвидшили постачання. Зараз уряд Сполученого Королівства витрачає на військову допомогу Україні більше ніж будь-коли раніше, і вчора я довго розмовляв з міністром оборони України. Він, безумовно, не бачить послаблення підтримки Сполученого Королівства, і він сказав, що українці впевнені у тривалій і непохитній підтримці Британією їхньої країни", - сказав очільник оборонного відомства Британії.

Нагадаємо, що 8 листопада британське видання The Guardian повідомило з посиланням на неназваних високопоставлених українських посадовців, що відносини між Україною та Сполученим Королівством погіршилися за уряду Стармера.

Як ідеться в публікації, основна претензія України полягає в тому, що після приходу лейбористів до влади Британія не надала жодних додаткових далекобійних ракет Storm Shadow.

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