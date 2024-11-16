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Британські парламентарі закликали уряд Стармера підтримати вимоги України щодо справедливого миру, - The Guardian

Британські парламентарі закликали уряд Стармера підтримати вимоги України щодо справедливого миру

Британські парламентарі від всіх партій закликали уряд Кіра Стармера підтримати вимоги України щодо справедливого миру дипломатичним тиском та військовою допомогою.

Про це йдеться у заяві міжпартійної парламентської групи з питань України, приуроченій до 1000 днів боротьби України проти повномасштабної російської агресії, пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд Кіра Стармера повинен рішуче підтримати Україну в найближчі місяці, оскільки обидві сторони прагнуть зміцнити свої позиції напередодні переговорів. Міжнародна підтримка має вирішальне значення для досягнення справедливого миру. "План перемоги" (президента України Володимира Зеленського, - ред.) спрямований на те, щоб війна не тривала нескінченно і щоб вона завершилася на справедливих умовах, із забезпеченням суверенітету України й провалом планів Путіна",- йдеться у заяві.

Голова парламентської групи, депутат від Лейбористської партії Алекс Собел заявив, що Британія повинна підтримати позицію Києва щодо можливих поступок, а не підштовхувати президента Зеленського погодитися на російські вимоги.

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"Жодна інша країна не має повноважень вести переговори про відторгнення території України",- сказав британський парламентар.

Своєю чергою співголова парламентської групи Сара Грін – представниця Ліберально-демократичної партії сказала, що наступний рік буде важким для України. Тому Велика Британія "повинна запропонувати Києву тверду і непохитну підтримку", додала вона. 

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Велика Британія (5539) парламент (2364) підтримка (591)


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16.11.2024 23:15 Відповісти
Краще б закликали дозволити застосовувати ракети Британії по всій теріторії Рашистов й надали їх велику партію!
А так, це все знову виглядає як чергове бла...бла..... бла "потужна підтримка".....
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17.11.2024 01:27 Відповісти
 
 