Британські парламентарі закликали уряд Стармера підтримати вимоги України щодо справедливого миру, - The Guardian

Британські парламентарі від всіх партій закликали уряд Кіра Стармера підтримати вимоги України щодо справедливого миру дипломатичним тиском та військовою допомогою.

Про це йдеться у заяві міжпартійної парламентської групи з питань України, приуроченій до 1000 днів боротьби України проти повномасштабної російської агресії, пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд Кіра Стармера повинен рішуче підтримати Україну в найближчі місяці, оскільки обидві сторони прагнуть зміцнити свої позиції напередодні переговорів. Міжнародна підтримка має вирішальне значення для досягнення справедливого миру. "План перемоги" (президента України Володимира Зеленського, - ред.) спрямований на те, щоб війна не тривала нескінченно і щоб вона завершилася на справедливих умовах, із забезпеченням суверенітету України й провалом планів Путіна",- йдеться у заяві.

Голова парламентської групи, депутат від Лейбористської партії Алекс Собел заявив, що Британія повинна підтримати позицію Києва щодо можливих поступок, а не підштовхувати президента Зеленського погодитися на російські вимоги.

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"Жодна інша країна не має повноважень вести переговори про відторгнення території України",- сказав британський парламентар.

Своєю чергою співголова парламентської групи Сара Грін – представниця Ліберально-демократичної партії сказала, що наступний рік буде важким для України. Тому Велика Британія "повинна запропонувати Києву тверду і непохитну підтримку", додала вона.

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