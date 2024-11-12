Британії, можливо, доведеться відправити війська в Україну, якщо Трамп скоротить допомогу Києву, - Джонсон
Колишній міністр Британії Борис Джонсон заявив, що Великій Британії, можливо, доведеться відправити свої війська до України, якщо обраний президент США Дональд Трамп скоротить підтримку Києва.
Про це Джонсон сказав GB News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.
За словами експремʼєра, Великій Британії потрібно буде зробити більше для захисту Києва, якщо Дональд Трамп скоротить допомогу, а Росія переможе у війні. До прикладу - відправити наземні війська в Україну.
Якщо Україна впаде, то ми зіткнемося зі ще більшою загрозою на наших кордонах, кордонах європейського континенту. Скрізь, де демократія стикається з Росією", - наголосив Джонсон.
Борис Джонсон переконаний, якщо Україна програє, то Росія атакує країни Балтії та Грузію, а світ також побачить наслідки на Далекому Сході.
"В іншому випадку наша колективна безпека буде серйозно підірвана через відроджену Росію, яка загрожує різним частинам Європи, і нам тоді доведеться платити, щоб відправити британські війська для захисту України", - заявив він.
Джонсон наголосив, що підтримка України є "хорошою інвестицією" для безпеки Європи.
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а міг вбити ***** отрутою у руці - і нічого б йому не було - бо недоторканість презедента!
що зевлада мразі?
я це знаю, до чого це тут?
Британия кстати это единственная страна в Европе которая по идее защищена США
А путлер начал войну показал что это не так.Если трамп прекратить помощь и будет хвалить путлера значит это друг диктаторов и сам диктаторские замашки имеет.Гитлер тоже был дружественным диктатором для совка до 1941 года .Ну а что он захватывал земли так совок сказал гитлеру-главное не нападай на нас,отдай нам Польшу и Финляндию а остальное можешь захватывать.