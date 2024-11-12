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Британії, можливо, доведеться відправити війська в Україну, якщо Трамп скоротить допомогу Києву, - Джонсон

Борис Джонсон припустив, за якої умови Британія може відправити війська в Україну

Колишній міністр Британії Борис Джонсон заявив, що Великій Британії, можливо, доведеться відправити свої війська до України, якщо обраний президент США Дональд Трамп скоротить підтримку Києва.

Про це Джонсон сказав GB News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.

За словами експремʼєра, Великій Британії потрібно буде зробити більше для захисту Києва, якщо Дональд Трамп скоротить допомогу, а Росія переможе у війні. До прикладу - відправити наземні війська в Україну.

Якщо Україна впаде, то ми зіткнемося зі ще більшою загрозою на наших кордонах, кордонах європейського континенту. Скрізь, де демократія стикається з Росією", - наголосив Джонсон.

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Борис Джонсон переконаний, якщо Україна програє, то Росія атакує країни Балтії та Грузію, а світ також побачить наслідки на Далекому Сході.

"В іншому випадку наша колективна безпека буде серйозно підірвана через відроджену Росію, яка загрожує різним частинам Європи, і нам тоді доведеться платити, щоб відправити британські війська для захисту України", - заявив він.

Джонсон наголосив, що підтримка України є "хорошою інвестицією" для безпеки Європи.

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Автор: 

Велика Британія (5553) Трамп Дональд (5536) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+35
Так как помог Джоносон в начале войны, не помог почти никто. Так что сам пиши свои мемуары.
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12.11.2024 20:22
+25
Поки британці і французи третій рік балакають про відправку військ, Кім з КНДР їх вже відправив. Правда, на іншу сторону фронту.
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12.11.2024 20:14
+15
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12.11.2024 20:18
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президент єрмак не дозволить.
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12.11.2024 20:11 Відповісти
Ішак з єрмачмом будуть тупотіти копитцями та намагатимуться не допустити цього.
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12.11.2024 22:19 Відповісти
Джонсоне, ти вже як Байден. Сиди вже на пенсії та пиши мемуари.
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12.11.2024 20:12 Відповісти
Так как помог Джоносон в начале войны, не помог почти никто. Так что сам пиши свои мемуары.
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12.11.2024 20:22 Відповісти
"Борис, конечно же, читает "Цензор", особенно комментарии на рузьком" ))) (с)
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12.11.2024 20:32 Відповісти
Те що ти написав про нього українською - краще б ти промовчав ((
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12.11.2024 21:26 Відповісти
Это я тебе писал, а не Борису. Или ты себя от него уже не отличаешь?
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14.11.2024 00:47 Відповісти
А що Байден пропонував ввести війська янкі в Україну ? До чого ти привів це безглузде порівняння ?
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12.11.2024 21:11 Відповісти
це порівняння про патякання і того, і іншого. Поки він був премєром, чогось він свої війська не відправив. Хоча саме ця країна нас роззброїла разом із сша
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13.11.2024 00:47 Відповісти
Поки британці і французи третій рік балакають про відправку військ, Кім з КНДР їх вже відправив. Правда, на іншу сторону фронту.
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12.11.2024 20:14 Відповісти
ну ось бачте чим відрізняються європейські цінності від варварських.
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12.11.2024 20:17 Відповісти
Європейські цінності полягають в збереженні життів європейців ціною життів українців? В цьому різниця?
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12.11.2024 20:20 Відповісти
можливо і так. зміни в нашому житті вибрали зелені українці,точніше зе малороси а ніяк не європейці
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12.11.2024 20:26 Відповісти
Частина відповідальності на ньому теж є, але тільки за свої 6 років.
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12.11.2024 20:45 Відповісти
І чиселі ДБР, САП, НАБУ........... нікого не притягнули до відповідальності!
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12.11.2024 20:59 Відповісти
З крадіїв нікого. Але чесним людям наробили неприємності.
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12.11.2024 21:45 Відповісти
то добре що ви підготувались. зеленського та його вкладу не бачу. а також ваших та моїх батьків а може і вас в голосуванні за здачу нашої країни. і європейців там чогось не має. еге ж ?
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12.11.2024 22:32 Відповісти
Про Зеленського можете запитати у розробників інфографіки. Європейці тут до чого? Будапешт підписували Україна, Росія, США, Велика Британія. ВБ вже 4 роки не в ЄС. То до кого ваші претензії? Може до Кучми, котрий в народу якось думки не спитав з цього приводу?
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12.11.2024 22:46 Відповісти
до тих які голосували. не до європейців. вони тут нідочого.хоч хтось подав позов на європейців? ви хочте мені довести що ви лохонулись? так це у вас пане не вийде. у вас є один вихід- підтвердити що ви ви програли .
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12.11.2024 23:03 Відповісти
а британія не вибрала нічого, забравши у нас 3ій потенціал зброї в світі? чи їм - можна?
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13.11.2024 00:48 Відповісти
Там дід ху#ло був не проти на відміну від нашого Ішака!
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12.11.2024 22:21 Відповісти
Бубасік на це піти не може!
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12.11.2024 20:16 Відповісти
Він же відмовився від допомоги Франції
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12.11.2024 21:46 Відповісти
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12.11.2024 20:18 Відповісти
Терпеть не могу клоуна, но, справедливости ради, Порох первый раз шел на выборы с лозунгами "договориться с путиным" и "остановить войну". Разница в том, что у него хватило ума быстро понять, что есть лишь единственный способ "договориться" - убивать всех орков, которых посылает в Украину плешивый саурон.
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12.11.2024 20:25 Відповісти
вибачте я не знав тих лозунгів, і не бачив їх. ми просто звільняли Україну від нечисті. не до лозунгів нам було.....
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12.11.2024 20:28 Відповісти
Це він олігархам казав. І всій отій π|§∆оті , медійникам так званим, які годувались з мокселя Але виявив себе Державником.
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13.11.2024 00:27 Відповісти
виклади краще фото як порох ***** руку тисне, десь у 15 році...

а міг вбити ***** отрутою у руці - і нічого б йому не було - бо недоторканість презедента!
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13.11.2024 06:14 Відповісти
так викладай.
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13.11.2024 08:14 Відповісти
так гугли сам
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13.11.2024 08:27 Відповісти
так нормально?

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13.11.2024 08:36 Відповісти
це до чого?
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13.11.2024 08:55 Відповісти
для твоєї всебічної освіти
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13.11.2024 09:01 Відповісти
і в чому мене може просвітити фото того лисого підора ?
що зевлада мразі?

я це знаю, до чого це тут?
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13.11.2024 12:00 Відповісти
просто. щоб ти не забувався
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13.11.2024 12:10 Відповісти
Зелені кістьми ляжуть а такого не допустять.
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12.11.2024 20:18 Відповісти
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12.11.2024 20:20 Відповісти
Борис, ты же говорил что Трамп адекватный и будет поддерживать Украину? Неужели даже ты понял что Трамп гнида *************
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12.11.2024 20:21 Відповісти
Борис, конечно же, читает "Цензор", особенно комментарии на рузьком )
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12.11.2024 20:28 Відповісти
В 2022 - му шо мішало?
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12.11.2024 20:27 Відповісти
Кого теперь интересует мнение сбитого летчика. Который теперь, находясь не у власти, может давать любые обещания
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12.11.2024 20:33 Відповісти
Ну правильно, британцам придется, а полякам, балтам, венграм, румынам, болгарам это и даром не надо.
Британия кстати это единственная страна в Европе которая по идее защищена США
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12.11.2024 20:42 Відповісти
і яка роззброїла Україну. разом з сша
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13.11.2024 00:49 Відповісти
Украина заявляла о без'ядерном статусе задолго до всяких меморандумов. Тактическое ядерное оружие вообще отдали несуществующей организации. И где вы или ваши родители были когда это происходило? Как протестовали, очень интересно.
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13.11.2024 01:20 Відповісти
ничего она не заявляла. Чихать Украина хотела на безяд. статус. Сделала то что заставили.
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13.11.2024 01:22 Відповісти
Ну, парламент Украины заявлял, не Украина. И кстати я вам вопрос задал а не спрашивал ваше личное мнение
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13.11.2024 02:23 Відповісти
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12.11.2024 20:43 Відповісти
Куколды 80 го уровня
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12.11.2024 20:48 Відповісти
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12.11.2024 20:58 Відповісти
Тут одна надежда в Трампе что он думал что путлеру достаточно крыма и части донбасса с ватанами.А не что он империалист и хочет снова захватить все бывшие колонии.
А путлер начал войну показал что это не так.Если трамп прекратить помощь и будет хвалить путлера значит это друг диктаторов и сам диктаторские замашки имеет.Гитлер тоже был дружественным диктатором для совка до 1941 года .Ну а что он захватывал земли так совок сказал гитлеру-главное не нападай на нас,отдай нам Польшу и Финляндию а остальное можешь захватывать.
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12.11.2024 21:19 Відповісти
Чергове базікало. Французькі війська вже тут?
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12.11.2024 21:19 Відповісти
к сожалению он больше не премьер министр а просто хороший человек.....так что всё это фантазии
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12.11.2024 21:26 Відповісти
Після французів тепер у ухилянтів з'явилася нова надія - британці.
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12.11.2024 21:30 Відповісти
Якщо є дійсно план перемагати ***** , а не ******* направо наліво як попугаю, то солдати армій Британії, Франції, Німеччини, Польщі безумовно потрібні
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12.11.2024 22:41 Відповісти
Джонсон традиційно лякає Зельоне шобло. Не давав підписати капітуляцію в 2022. А тепер лякає, що не дасть і в 2025.
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12.11.2024 23:46 Відповісти
британцы давно бы отправили если б кураховское водохранилище впадало в ирландское море
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13.11.2024 01:20 Відповісти
Британський пендель.
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13.11.2024 07:37 Відповісти
 
 