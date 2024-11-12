Британії, можливо, доведеться відправити війська в Україну, якщо Трамп скоротить допомогу Києву, - Джонсон

Колишній міністр Британії Борис Джонсон заявив, що Великій Британії, можливо, доведеться відправити свої війська до України, якщо обраний президент США Дональд Трамп скоротить підтримку Києва.

Про це Джонсон сказав GB News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.

За словами експремʼєра, Великій Британії потрібно буде зробити більше для захисту Києва, якщо Дональд Трамп скоротить допомогу, а Росія переможе у війні. До прикладу - відправити наземні війська в Україну.

Якщо Україна впаде, то ми зіткнемося зі ще більшою загрозою на наших кордонах, кордонах європейського континенту. Скрізь, де демократія стикається з Росією", - наголосив Джонсон.

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Борис Джонсон переконаний, якщо Україна програє, то Росія атакує країни Балтії та Грузію, а світ також побачить наслідки на Далекому Сході.

"В іншому випадку наша колективна безпека буде серйозно підірвана через відроджену Росію, яка загрожує різним частинам Європи, і нам тоді доведеться платити, щоб відправити британські війська для захисту України", - заявив він.

Джонсон наголосив, що підтримка України є "хорошою інвестицією" для безпеки Європи.

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