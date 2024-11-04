Джонсон вважає, що Трамп не допустить перемоги РФ у війні проти України: У нього буде тверда позиція

Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що в разі перемоги на президентських виборах у США Дональд Трамп на допустить перемоги Росії у війні проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Джонсон сказав в інтерв’ю CNN.

На переконання Джонсона, простого продовження нинішньої політики президента США Джо Байдена стосовно України "недостатньо, навіть якщо Камала (Гарріс. – Ред.) переможе".

Він також пригадав свої зустрічі із Трампом на посаді міністра закордонних справ Британії, зауваживши, що "з усіх ключових питань він (Трамп. – Ред.) дотримувався дуже твердої позиції – чи то йшлось про Іран, Сирію чи Україну, Росію або Путіна".

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"Я чую, що кажуть інші. І сказати, що я не нервуюсь, було б неправдою. Я справді вкрай стурбований. Але я вважаю, на підставі того, що Дональд Трамп робив у минулому, що в нього буде тверда позиція", – наголосив експрем’єр Британії.

На думку Джонсона, Трамп, який захоплений "поверненням Америці величі", не захоче почати свій президентський термін, "дозволивши, по суті, радянській імперії "повернути велич"".

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