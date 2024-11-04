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Джонсон вважає, що Трамп не допустить перемоги РФ у війні проти України: У нього буде тверда позиція

Джонсон вважає, що Трамп не допустить перемоги РФ

Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що в разі перемоги на президентських виборах у США Дональд Трамп на допустить перемоги Росії у війні проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Джонсон сказав в інтерв’ю CNN.

На переконання Джонсона, простого продовження нинішньої політики президента США Джо Байдена стосовно України "недостатньо, навіть якщо Камала (Гарріс. – Ред.) переможе".

Він також пригадав свої зустрічі із Трампом на посаді міністра закордонних справ Британії, зауваживши, що "з усіх ключових питань він (Трамп. – Ред.) дотримувався дуже твердої позиції – чи то йшлось про Іран, Сирію чи Україну, Росію або Путіна".

Також читайте: Путін міг би не напасти на Україну, якби президентом США був Трамп, - Джонсон

"Я чую, що кажуть інші. І сказати, що я не нервуюсь, було б неправдою. Я справді вкрай стурбований. Але я вважаю, на підставі того, що Дональд Трамп робив у минулому, що в нього буде тверда позиція", – наголосив експрем’єр Британії.

На думку Джонсона, Трамп, який захоплений "поверненням Америці величі", не захоче почати свій президентський термін, "дозволивши, по суті, радянській імперії "повернути велич"".

Читайте: Експрем’єр Британії Джонсон вірить, що Трамп може покласти край війні - на правильних умовах для України і Заходу

Автор: 

Трамп Дональд (6308) Джонсон Борис (584)


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Топ коментарі
+8
Шукати порозуміння з агресорами - це така у нього тверда позиція?
Ну, подивимось, але нічого гарного я від нього не чекаю.
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04.11.2024 17:38 Відповісти
+6
Ой ну тут такі роздуми не в фаворі. Ще трохи вулиці Б.Джонсона треба буде перейменовувати назад)))
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04.11.2024 17:40 Відповісти
+6
Слабко віриться у такий поворот подій. Хоча, побачимо.
Але впевнений, Трамп піде шляхом найменшого опору, тобто нагибання України. Це на порядки легше, ніж нагнути рашку. Бо раптом не нагнеться, тоді що? Прощай вялічіє гамєрікі?
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04.11.2024 17:55 Відповісти
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Шукати порозуміння з агресорами - це така у нього тверда позиція?
Ну, подивимось, але нічого гарного я від нього не чекаю.
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04.11.2024 17:38 Відповісти
ну порузуміння може бути різне, наприклад каже, х.ло, ти звалюєш нафіг і ми тебе не бомбим, порузумілися чи, ні?
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04.11.2024 17:52 Відповісти
Слабко віриться у такий поворот подій. Хоча, побачимо.
Але впевнений, Трамп піде шляхом найменшого опору, тобто нагибання України. Це на порядки легше, ніж нагнути рашку. Бо раптом не нагнеться, тоді що? Прощай вялічіє гамєрікі?
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04.11.2024 17:55 Відповісти
якраз вялічєї Амерікі він збереже, він всетаки бізнесмен і як кожен бізнесмен, він вірить в договори і що їх треба дотримуватись, а х...ло порушило всі договори і йому цього не пробачать, має відповідати
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04.11.2024 20:10 Відповісти
росія просто зараз порушує договір про нерозповсюдження ЯЗ, і що, де відповідальність.
- Ти за всьо отвєтішь!
- овєчаю: пошол *****.
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05.11.2024 09:26 Відповісти
бо у того гопніка, а по факту сцикливого гондураса, якого всі чмирили по підерскіх подворотнях, є ядрьона бонба. хоча є інші способи, як опутити підарашку, але це буде боляче їх економіці.
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05.11.2024 11:13 Відповісти
на 79-ому році нічого твердого вже нема
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04.11.2024 17:40 Відповісти
А кацапи вже шампанське приготували!
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04.11.2024 17:40 Відповісти
кацапам ще минула каденція відригується
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04.11.2024 18:12 Відповісти
Ой ну тут такі роздуми не в фаворі. Ще трохи вулиці Б.Джонсона треба буде перейменовувати назад)))
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04.11.2024 17:40 Відповісти
Це англійський гумор?
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04.11.2024 17:41 Відповісти
Це цинізм авантюриста.
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04.11.2024 17:45 Відповісти
У Байдена була позиція на пів шостої, у Гарріс її взагалі не буде
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04.11.2024 17:43 Відповісти
Гарріс взагалі не буде, тому немає значення, в якій вона там позиції.
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05.11.2024 09:27 Відповісти
Трамп забуде про Україну одразу, як тільки ***** пошле його нахій. Та й взагалі мєдвєдка вже озвучив, що буде з трампом у випадку таких балачок.
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04.11.2024 17:44 Відповісти
Браво Б. Джонсон!
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04.11.2024 17:48 Відповісти
Намагатися бути оракулом неадекватного маразматика - шкідливе для репутації заняття , хоча, може, і прибуткове.
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04.11.2024 17:49 Відповісти
Думаю, що при Трампе Джонсон получить якусь важливу посаду - може ООН буде керувати
памятаю як Трамп рятував Джонсона у ковід.
Цікавий ньюанс , администрація демократів ігнорувала Джонсона . Хоча США і Британія- близькі стратегичні партнери
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04.11.2024 17:54 Відповісти
Звісно недопустить. Але точно скоротить допомогу. Запропонує угоду, яку ***** не захоче виконувати, бо нащо якщо СВО ідьот по плану. Пошантажує Зелю щоб той йшов на поступки, Зеля як завжди публічно псіхоне. Це все триватиме рік-півтора і за цей час кацапи окупують рештки Донбасу і будуть стояти десь під Запоріжжям та Павлоградом. І це максимально позитивний варіант.
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04.11.2024 18:10 Відповісти
Борис, не будь наивным. Трамп сдаст Украину с потрохами и скажет что ето и есть поражение Сосии. Уже раскачивают тему что Сосия ничего в Украине не добилась. Вот и отдадут Сосии окупированные территории и будут расказывать что не дали Сосии захватить всю Украину. Еще и друг другу грамоты и нобелевские премии мира вручать будут
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04.11.2024 20:26 Відповісти
А що вже Трамп переміг ?
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04.11.2024 20:56 Відповісти
Джонсон возможно прав если бы Израйль не воевал с кем нибудь. Но сечас Я уверен что Трамп прежде всего поможет Израилю. Будет давать оружье, бомбить Иран...
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04.11.2024 22:54 Відповісти
Johnson started the process of saving Ukraine, and Trump will end it. One savior worthy of the other.
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05.11.2024 00:06 Відповісти
Сумно... але в цій грі ми нічого не можемо змінити... так що поживемо та побачимо
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05.11.2024 01:51 Відповісти
 
 