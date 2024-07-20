Експрем’єр Британії Джонсон вірить, що Трамп може покласти край війні - на правильних умовах для України і Заходу

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вірить, що колишній глава Білого дому, а нині кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп може покласти край війні на правильних умовах для України і Заходу, адже розуміє, що "поразка України буде величезною поразкою для Америки".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він написав у своїй колонці для Daily Mail.

Так, за словами Джонсона, після розмови з Трампом цього тижня він як ніколи переконаний, що той має силу, щоб урятувати Україну. Він вважає, що Трамп розуміє "реальність: поразка України буде величезною поразкою для Америки". І йдеться не лише про зникнення свободи і демократії, а й про поневолення українського народу.

"Я вірю, що Трамп може покласти їй (війні. – Ред.) край - на правильних умовах для України і Заходу. Я наголошую, що не можу бути впевненим, що саме він зробить у разі обрання. Але це те, що він може зробити", - написав Джонсон.

За словами Джонсона, Трамп міг би багато чого побудувати для світу, в якому "Путін буде остаточно переконаний, що майбутнє України - це майбутнє вільної, суверенної і незалежної європейської країни".

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Він зауважив, що Трамп міг би просто зробити те, що для нього є природним - припинити бюрократичну тяганину і зволікання; дати українцям необхідні дозволи; а потім, коли Путін знову буде відкинутий назад, він міг би запропонувати угоду.

На його думку, Путіну доведеться відступити принаймні до кордонів, що передували вторгненню у 2022 році, а щоб уникнути майбутніх конфліктів і невизначеності, "решта України" повинна бути визнана вільною країною, здатною обирати свою долю в ЄС і НАТО.

Джонсон вважає, що перемога України у війні з РФ – це шлях до кращих відносин з Росією. Він додав, що існують всілякі стимули, які можуть спрацювати з Путіним. Зокрема, лідер Кремля "зможе заявити, що "спеціальна військова операція" - так зване вторгнення - була успішною, і що він "денацифікував Україну", а для російськомовних можуть бути передбачені особливі заходи захисту.

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"Перш за все, з Трампом у Білому домі існує реальна перспектива певного глобального зближення з Росією, а з Путіним - повернення до тих часів, коли Росія була поважним партнером G8. Але є лише один спосіб досягти такого результату - через силу. Вашингтон під керівництвом Трампа повинен буде показати, що міжнародні кордони повинні поважатися, і що радянську імперію не можна відновити силою", - йдеться у колонці.

Джонсон також повторив тезу, що якби Трамп був у Білому домі, Путін не був би "настільки безрозсудним і злочинним, щоб вторгнутися в Україну".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп "як наступний президент США" пообіцяв покласти край війні.