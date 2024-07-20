Експрем’єр Британії Джонсон вірить, що Трамп може покласти край війні - на правильних умовах для України і Заходу
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вірить, що колишній глава Білого дому, а нині кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп може покласти край війні на правильних умовах для України і Заходу, адже розуміє, що "поразка України буде величезною поразкою для Америки".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він написав у своїй колонці для Daily Mail.
Так, за словами Джонсона, після розмови з Трампом цього тижня він як ніколи переконаний, що той має силу, щоб урятувати Україну. Він вважає, що Трамп розуміє "реальність: поразка України буде величезною поразкою для Америки". І йдеться не лише про зникнення свободи і демократії, а й про поневолення українського народу.
"Я вірю, що Трамп може покласти їй (війні. – Ред.) край - на правильних умовах для України і Заходу. Я наголошую, що не можу бути впевненим, що саме він зробить у разі обрання. Але це те, що він може зробити", - написав Джонсон.
За словами Джонсона, Трамп міг би багато чого побудувати для світу, в якому "Путін буде остаточно переконаний, що майбутнє України - це майбутнє вільної, суверенної і незалежної європейської країни".
Він зауважив, що Трамп міг би просто зробити те, що для нього є природним - припинити бюрократичну тяганину і зволікання; дати українцям необхідні дозволи; а потім, коли Путін знову буде відкинутий назад, він міг би запропонувати угоду.
На його думку, Путіну доведеться відступити принаймні до кордонів, що передували вторгненню у 2022 році, а щоб уникнути майбутніх конфліктів і невизначеності, "решта України" повинна бути визнана вільною країною, здатною обирати свою долю в ЄС і НАТО.
Джонсон вважає, що перемога України у війні з РФ – це шлях до кращих відносин з Росією. Він додав, що існують всілякі стимули, які можуть спрацювати з Путіним. Зокрема, лідер Кремля "зможе заявити, що "спеціальна військова операція" - так зване вторгнення - була успішною, і що він "денацифікував Україну", а для російськомовних можуть бути передбачені особливі заходи захисту.
"Перш за все, з Трампом у Білому домі існує реальна перспектива певного глобального зближення з Росією, а з Путіним - повернення до тих часів, коли Росія була поважним партнером G8. Але є лише один спосіб досягти такого результату - через силу. Вашингтон під керівництвом Трампа повинен буде показати, що міжнародні кордони повинні поважатися, і що радянську імперію не можна відновити силою", - йдеться у колонці.
Джонсон також повторив тезу, що якби Трамп був у Білому домі, Путін не був би "настільки безрозсудним і злочинним, щоб вторгнутися в Україну".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп "як наступний президент США" пообіцяв покласти край війні.
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За те що платив шалаві за секс не з власної кишені, і тримав вдома секретні документи?!
Підстрікав (умовно) натовп захистить "демократію"?!
Те, що він балабол по життю? Так весь політичний світ балаболи-брехуни.
За все це - максимум рік умовно і це при самих сурових суддях з партії віслюка.
Якби було реально за що, то посадили б.
"...у ***** на крючке" - ну це коментувати, - як дискутувати з рашистом,
це взагалі дурня від рашка тудей
Шкода... Нормальний був пацан...
Ви були в Києві в той час?
Як і зараз впевнений у завершенні війни на західних умовах.
Та й населення годувати.
Її не треба закінчити багато розуму- зливши Україну. Про це сказав венс.
Хто має вуха - той чує
Боря, ТИ ЦЕ СЕРЙОЗНО ?!
Ну и есть конечно еще вариант - план есть и он действительно положительный для Украины. Хотя такая верятность, скорее всего близка к нулю.
Україна виходить на кордони до 24/02/2022 року (Крим залишається у рф).
Гарантується вступ України до ЄС та НАТО.
Українська армія замінить американських солдатів (~70 000 воїнів), які наразі розміщуються на базах США в ЄС для захисту від рф та інших агресорів, що значно заощадить гроші Штатів.
"плюшки" для росії
гарантується російська мова, повернення до часів G8
ЩО??????!
Мир через силу, і визнання міжнародних кордонів
Що вкладається, в прийнятий та запропонований республіканцями закон "https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text Мир через силу в 21ст "
має цілий розділ про Україну
А що виходить, що всю решту нашої святої української землі, окупованої до 2022 року- Крим, Донбас, ми злочинно подаруємо кремлівським фашистам )(уйла?!?!