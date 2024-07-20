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Експрем’єр Британії Джонсон вірить, що Трамп може покласти край війні - на правильних умовах для України і Заходу

Експрем’єр Британії Борис Джонсон

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вірить, що колишній глава Білого дому, а нині кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп може покласти край війні на правильних умовах для України і Заходу, адже розуміє, що "поразка України буде величезною поразкою для Америки".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він написав у своїй колонці для Daily Mail.

Так, за словами Джонсона, після розмови з Трампом цього тижня він як ніколи переконаний, що той має силу, щоб урятувати Україну. Він вважає, що Трамп розуміє "реальність: поразка України буде величезною поразкою для Америки". І йдеться не лише про зникнення свободи і демократії, а й про поневолення українського народу.

"Я вірю, що Трамп може покласти їй (війні. – Ред.) край - на правильних умовах для України і Заходу. Я наголошую, що не можу бути впевненим, що саме він зробить у разі обрання. Але це те, що він може зробити", - написав Джонсон.

За словами Джонсона, Трамп міг би багато чого побудувати для світу, в якому "Путін буде остаточно переконаний, що майбутнє України - це майбутнє вільної, суверенної і незалежної європейської країни".

Читайте: Зеленський провів телефонну розмову з Трампом

Він зауважив, що Трамп міг би просто зробити те, що для нього є природним - припинити бюрократичну тяганину і зволікання; дати українцям необхідні дозволи; а потім, коли Путін знову буде відкинутий назад, він міг би запропонувати угоду.

На його думку, Путіну доведеться відступити принаймні до кордонів, що передували вторгненню у 2022 році, а щоб уникнути майбутніх конфліктів і невизначеності, "решта України" повинна бути визнана вільною країною, здатною обирати свою долю в ЄС і НАТО.

Джонсон вважає, що перемога України у війні з РФ – це шлях до кращих відносин з Росією. Він додав, що існують всілякі стимули, які можуть спрацювати з Путіним. Зокрема, лідер Кремля "зможе заявити, що "спеціальна військова операція" - так зване вторгнення - була успішною, і що він "денацифікував Україну", а для російськомовних можуть бути передбачені особливі заходи захисту.

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"Перш за все, з Трампом у Білому домі існує реальна перспектива певного глобального зближення з Росією, а з Путіним - повернення до тих часів, коли Росія була поважним партнером G8. Але є лише один спосіб досягти такого результату - через силу. Вашингтон під керівництвом Трампа повинен буде показати, що міжнародні кордони повинні поважатися, і що радянську імперію не можна відновити силою", - йдеться у колонці.

Джонсон також повторив тезу, що якби Трамп був у Білому домі, Путін не був би "настільки безрозсудним і злочинним, щоб вторгнутися в Україну".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп "як наступний президент США" пообіцяв покласти край війні.

Автор: 

Трамп (5414) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+15
Борис, ну не будь хоть ты таким наивным. Трампу пох и на демократию и на украинцев и даже на США. Трампу сейчас важнее в камере до конца жизни не оказаться. А ему в етом помогает *****. И уже было куча удостовериться что Трамп сидит у ***** на крючке и будет делать все чтобы ***** догодить.
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20.07.2024 18:50
+15
Любое перемирие ето востановление рашки а значит конец Украине. Вспомните какую оборону рашисты построили всего за пару месяцев затишья пока мы выклянчивали западную технику, и об которую мы разбились. И вспомните как рашистам пару месяцев хватило мобилизировать еще пол миллиона солдат, хотя разные будановы расказывали что рашистов хватит максимум до середины апреля. Поетому еще раз, любое перемирие ето означает снятие с рашистов санкций, Турция открывает Босфор для входа в Черное море росийских военных кораблей, рашка возвращает утраченные связи и быстро востанавливает и строит многомиллионную армию. Мы же за время перемирия успеем только добежать до польской границы и то только те кто на правобережье.
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20.07.2024 19:27
+13
Не смешите. Трамп точно не нагнет *****. ***** ето гопник-беспредельщик. Оно не пойдет нинакакие сделки которые ему не выгодны. ***** можно только набить е-бало, привселюдно нагнуть и опустить перед всем двором. А Трамп на ето точно не пойдет. Трамп даже с террористом Ыном сосался лишь бы небыла ескалации.
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20.07.2024 19:30
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20.07.2024 18:48 Відповісти
Я теж думаю що Джонсонюк знає що каже
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20.07.2024 19:53 Відповісти
Борис, ну не будь хоть ты таким наивным. Трампу пох и на демократию и на украинцев и даже на США. Трампу сейчас важнее в камере до конца жизни не оказаться. А ему в етом помогает *****. И уже было куча удостовериться что Трамп сидит у ***** на крючке и будет делать все чтобы ***** догодить.
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20.07.2024 18:50 Відповісти
С другой стороны, если Трампу удастся "нагнуть" хйло, то он станет и надолго станет Национальным Героем США. И никто не посмеет ему что-либо сказать - и это тоже хорошая защита от тюряги. Утвердится как авторитет Трампа лично, так и США в общем. Хйло в этом смысле играет очень рискованную игру, и не факт, что пасьянс будет в его пользу; ведь "вовремя предать - это не предать, это предвидеть".
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20.07.2024 19:20 Відповісти
Не смешите. Трамп точно не нагнет *****. ***** ето гопник-беспредельщик. Оно не пойдет нинакакие сделки которые ему не выгодны. ***** можно только набить е-бало, привселюдно нагнуть и опустить перед всем двором. А Трамп на ето точно не пойдет. Трамп даже с террористом Ыном сосался лишь бы небыла ескалации.
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20.07.2024 19:30 Відповісти
Ваши аргументы вполне логичны. И тоже возможны. Поэтому посмотрим, не так долго осталось.
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20.07.2024 19:33 Відповісти
що значить не так довго? ) далеко не факт, що Рудий виграє вибори. хоча він себе уже записав у переможці. Навіть нинішній Байден ще може виграти вибори у Рудого. Це вже не говорячи, що з кожним днем все більше і більше зростає ймовірність того, що Байден таки зніметься з виборів і не тому, що боїться програти Трампу, а тому, що лікарі йому скажуть досить.. а Рудий, зненацька отримавши жирний плюс до рейтингу із замахом, практично відразу перекреслив його куди більш жирнючим мінусом, взявши собі у віце упоротого Венса, який, як наш Арестович, перевзувається на ходу. А до виборів ще 4 місяці... і той Венс остаточно доб'є рейтинг Трампа. Тож не поспішайте. )
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20.07.2024 19:54 Відповісти
Может якісь докази існують?
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20.07.2024 20:17 Відповісти
Он просто ЗНАЕТ!
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20.07.2024 21:04 Відповісти
Трампу действительно пох и на демократию и на Украину, но если б он был у ***** на гачке, он бы в свою первую каденцию признал Крым сраисянским и отменил санкции наложенные за то, что ращька его украла.
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20.07.2024 21:02 Відповісти
"...в камере до конца жизни" - Цікаво, як CNN і всякі лівацькі BBC з УП промили мізки багатьом хом'ячкам))

За те що платив шалаві за секс не з власної кишені, і тримав вдома секретні документи?!

Підстрікав (умовно) натовп захистить "демократію"?!

Те, що він балабол по життю? Так весь політичний світ балаболи-брехуни.

За все це - максимум рік умовно і це при самих сурових суддях з партії віслюка.

Якби було реально за що, то посадили б.

"...у ***** на крючке" - ну це коментувати, - як дискутувати з рашистом,

це взагалі дурня від рашка тудей
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21.07.2024 00:13 Відповісти
Побачимо ... просто коли Джонсонюк каже , для мене , це як Порошенко 👍
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20.07.2024 18:52 Відповісти
І ти, Борис ?
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20.07.2024 18:56 Відповісти
Це могло би ще спрацювати восени 21-го року. та й то дуже і дуже сумнівно. бо там нема взагалі адекватних. проблема не в путєні, а у всьому тому лепрозорії. зараз цю падаль потрібно не задобрювати, а добивати і додушувати санкціями. і вони мають навічно забути про G 8. Нехай живуть собі з Талібаном і Ином..
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20.07.2024 19:03 Відповісти
Ну якщо Джонсон так сказав за Трампа, то він йому вірить і знає його можливості. Як тепер поведуть себе ті, хто провів Трампа. Ви будете і проти Джонсона чи знову перефарбуєтеся за Трампа?)
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20.07.2024 19:04 Відповісти
Край війні Трамп точно не покладе, а от тимчасове перемир'я до приходу до влади чергового "демократа", який буде більше говорити ніж робити - доволі реалістичний сценарій.
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20.07.2024 19:11 Відповісти
Любое перемирие ето востановление рашки а значит конец Украине. Вспомните какую оборону рашисты построили всего за пару месяцев затишья пока мы выклянчивали западную технику, и об которую мы разбились. И вспомните как рашистам пару месяцев хватило мобилизировать еще пол миллиона солдат, хотя разные будановы расказывали что рашистов хватит максимум до середины апреля. Поетому еще раз, любое перемирие ето означает снятие с рашистов санкций, Турция открывает Босфор для входа в Черное море росийских военных кораблей, рашка возвращает утраченные связи и быстро востанавливает и строит многомиллионную армию. Мы же за время перемирия успеем только добежать до польской границы и то только те кто на правобережье.
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20.07.2024 19:27 Відповісти
Боюсь що післявоєнне відновлення зараз потрібне набагато більше Україні ніж росії, тому ***** і продовжує наступати.
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20.07.2024 19:48 Відповісти
хай продовжує. з кожним пострілом ху йло закопує себе все більше і більше.. тож не за рахунок європейців чи американців будуть робити відновлення України, а за рахунок ресурсів і репарацій ху йлостану.
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20.07.2024 19:57 Відповісти
Україні більш, ніж відновлення, потрібні вибори. Як можна перемогти, якщо все тіло обліпили зелені гади і гниди?
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20.07.2024 21:34 Відповісти
Джонсон був без маски і заразився трамповідом.
Шкода... Нормальний був пацан...
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20.07.2024 19:12 Відповісти
Це облітеруючий трампоз. Проходить з віком, якщо пацієнт доживає до хвороби Паркінсона.
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20.07.2024 19:45 Відповісти
Значить, і не був.
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21.07.2024 02:30 Відповісти
тебе ніхто за язика не тягнув, Боря. відповідатимеш за базар? очевидно що ти такий же популіст як і рудий фрік. Ви два рудих фріка...
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20.07.2024 19:14 Відповісти
Джонсон був єдиним європейським політиком, який приїхав в Київ в березні 2022.
Ви були в Києві в той час?
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21.07.2024 00:23 Відповісти
За перемогу України цей білобрисий клоун уже не згадує. Натомість 2 роки тому був у ній впевнений.
Як і зараз впевнений у завершенні війни на західних умовах.
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20.07.2024 19:16 Відповісти
Київ віддамо росіі?
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20.07.2024 19:56 Відповісти
До чого тут Київ ,я писав за теперішню лінію фронту.
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20.07.2024 19:58 Відповісти
А путін хоче всю Україну.
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20.07.2024 20:05 Відповісти
Як кажуть кацапи -хотєть нє врєдно,, так мало чого він хоче ,він вже раз програв битву за КиЇв
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20.07.2024 20:09 Відповісти
Всю не візьме, занадто багато кредитів важить.
Та й населення годувати.
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20.07.2024 21:15 Відповісти
Послухай но, клоуне, ти відновлення законних кордонів, відновлення прав і свобод громадян України на ТОТ, збереження цілісності та суверенітету вільної європейської держави називаєш "хотєлками"?! Ти, блть, хто тут і що робиш? ПНХ, провокаторе!
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20.07.2024 21:00 Відповісти
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20.07.2024 19:23 Відповісти
Побоююсь, що з такими заявами,намірами,матимемо тільки нову ескалацію,добре ,щоб не ялерну.У війни свої закони і коли її розпочинають чоловічки, то тоді вже вона головна, а не якісь там чоловічки-то все її паливо та їжа.
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20.07.2024 19:27 Відповісти
Якась дитяча ×уїта з боку Джонсона. А Трампу по×уй і на Штати, і на всіх, окрім себе, коханого довбня.
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20.07.2024 19:28 Відповісти
При всій повазі до Бориса, але це просто неможливо за цілою купою обставин ...
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20.07.2024 19:31 Відповісти
До речі, не існує ніяких кордонів 2022 року ...
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20.07.2024 19:38 Відповісти
Кордони 2022 року,це метафора,тут мається на увазі лінія розмежування станом на 24.02 2022 року
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20.07.2024 19:57 Відповісти
Джонсон такий же клоун, як і Трамп.
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20.07.2024 19:36 Відповісти
Різниця між ''може покласти'' та ''покладе'' доволі суттєва.
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20.07.2024 19:42 Відповісти
Вірувати - це радше до церкви. Нехай Трамп надасть чітку інфу яким чином він це збирається спромогтися
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20.07.2024 19:52 Відповісти
Провокаторе, ПІШОВНАЙУХ !
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20.07.2024 21:06 Відповісти
Можливо, Трамп зробить пу таку "пропозицію, від якої той не зможе відмовитись" (© Маріо П'юзо: Godfather) - й пу виведе всі війська з України.
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20.07.2024 20:06 Відповісти
ха ха
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21.07.2024 00:24 Відповісти
....---на правильных для Украины и Запада условиях,,, . А то дура россия согласится на неправильные для себя условия!? Пошла туфта нам откуда не ожидали. Хотя давно привыкли к туфте с запада.
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20.07.2024 20:10 Відповісти
Дурість цензорних хомячків просто вражає! Що поганого Україні зробив Трамп? Звідки така ненависть в ваших господарів до цієї людини? Ще до війни я писав, що демократи вас тупо здадуть. Це вина республіканців, що в Америці про війну в Україні не говорять взагалі. Жодного слова! І це при тому, що всі мас-медіа належать демократам! Трамп буде президентом подабається це вам або мені чи ні.
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20.07.2024 20:23 Відповісти
Трамп ні разу не сказав що він збирається допомогти Україні. Лише те, що він закінчить війну.
Її не треба закінчити багато розуму- зливши Україну. Про це сказав венс.
Хто має вуха - той чує
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21.07.2024 00:27 Відповісти
Боря, що ти верзеш?! Ти знов готовий цілуватися з пуйлом у G8? Після наполовину розхєраченої України?!
Боря, ТИ ЦЕ СЕРЙОЗНО ?!
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20.07.2024 20:51 Відповісти
Trump can help negotiate more favorable terms for Ukraine, including, most importantly, its survival as a Western-oriented state, and make Putin desist from attempts to install a puppet government in Kyiv. But it is by no means guaranteed, as Trump does seem to particularly care either way. Convincing Trump to get on Ukraine's side will not be easy, as it means extra effort and cost for the US, but it does not mean that Ukraine should not keep trying.
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20.07.2024 21:07 Відповісти
... it does not mean that Ukraine should not keep trying.(це не означає, що українці не будуть суб'єктом у перемовинах)
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20.07.2024 21:19 Відповісти
Пуйло хоче забрати теріторії, ще не захоплені, Джонсон каже про повернення на лінію розділення до повномаштабного. Звісно рішення буде таке - скільки теріторій захоплено наразі, там і буде лінія розмежування. Передовсім треба вимагати обмін всіх на всіх і вкрадених дітей в Україну. А росіянам за це вільна продаж нафти. Раша хоче відпочинок і українцям треба розібратись - що вони втратили, і що мають.
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20.07.2024 21:08 Відповісти
Що мають? Дулю з маком. А втратили все.
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21.07.2024 02:36 Відповісти
Борис сказал то, чего сам желает. Понятно, что никаких планов ни у Трампа ни у него нет, и разговор их был ни о чем. Но Джонсон дипломат, он не может выйти к репортерам и сказать "мы покалякали за жизнь и детей/внуков". Так же он не может сказать, что "план Трампа" (если такой все-таки существует) плохой, бо не хочет портить отношения с вероятным президентом США. Тому единственный вариант - "поговорили, все будет хорошо".
Ну и есть конечно еще вариант - план есть и он действительно положительный для Украины. Хотя такая верятность, скорее всего близка к нулю.
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20.07.2024 21:13 Відповісти
Вірогідність прийнятного плану для українців не нульова. Відпочинок треба не тільки росіянам, а і українцям.
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20.07.2024 21:22 Відповісти
Нікому не відомомо як буде діяти Трамп, навіть він сам )))
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20.07.2024 23:07 Відповісти
Все поняли что Трамп выиграет выборы и начали заочно стелиться, наплевав на дедусю, прямо скажем неприятное зрелище, даже своего старичка втоптали в грязь.
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20.07.2024 23:43 Відповісти
дедусь заслужив
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21.07.2024 00:29 Відповісти
После тех помоев на Трампа, в украинских правительственных СМИ, Трамп остался верен себе, он поможет Украине, без Зеленского....
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20.07.2024 23:53 Відповісти
Трамп поможет Украине только в одном случае, если интересы Трампа совпадут с украинскими.
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21.07.2024 00:38 Відповісти
Думка Джонсона, що може зробити Трамп
Україна виходить на кордони до 24/02/2022 року (Крим залишається у рф).
Гарантується вступ України до ЄС та НАТО.
Українська армія замінить американських солдатів (~70 000 воїнів), які наразі розміщуються на базах США в ЄС для захисту від рф та інших агресорів, що значно заощадить гроші Штатів.

"плюшки" для росії
гарантується російська мова, повернення до часів G8
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21.07.2024 00:07 Відповісти
російська мова, повернення до часів G8?????

ЩО??????!
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21.07.2024 00:30 Відповісти
Дивіться оригінал, і це думка Джонсона, як може діяти Трамп, а не думка Трампа

Мир через силу, і визнання міжнародних кордонів

Що вкладається, в прийнятий та запропонований республіканцями закон "https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text Мир через силу в 21ст "
має цілий розділ про Україну
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21.07.2024 00:45 Відповісти
А може взамін Криму кацапам Шотландію віддати?
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21.07.2024 00:22 Відповісти
Ну скоро узнаем... 2-3 месяца
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21.07.2024 01:57 Відповісти
Захист російськомовних?Це знов ми повернемося в часи Януковича де завдяки такому захисту вирощувався сепаратизм на Донбасі і в Криму.Ні дякуєм.Знову робити тут тяни-толкай ніхто не буде.Хай краще лднр зразка 2022 року лишається в рашці,але тоді решта України залізно вступає в НАТО і ЄС.Хоча все це повна мура,бо пуйлу не потрібне ніяке перемир'я і ніякий Трамп.Він все рівно рано чи пізно почне війну з НАТО.
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21.07.2024 02:51 Відповісти
УЯВІТЬ ТАКІ МИРНІ УГОДИ З ГІТЛЕРОМ....ЦЕ ГАНЬБА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.07.2024 05:55 Відповісти
ЗАХИСТ РОСІЙСЬКОМОВНИХ ЦЕ АБСУРД... ЦЕ ВИРОЩУВАННЯ СЕПАРАТИСТІВ.... ПРОДАЖНІ ЗМІ БУДУТЬ ПРОШТОВХУВАТИ НАСТПНОГО ЗЕКА ЧИ РОЗУМКОВА, ЯКИЙ ЗА 2 РОКИ ВІЙНИ ПОВНОМАСШТАБНОЇ НЕ ОБІЗВАВ КРУТО НІ ХКУЙЛА НІ САМИХ РАШИСТІ... МІТИТЬ НА БУЛАВУ. НАСЕЛЕННЯ БУДЕ ГОЛОСУВАТИ ЗА ГРЕЧКУ..І МИ ПОБАЧИМО НОВОГО ПАХАНА КРЕМЛЯ..РАШКА НАРОСТИТЬ ОЗБРОЄЕННЯ І ЗА ВИГІДНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ КОНЮКТУРИ ПОЧНЕ ПОГРОЖУВАТИ І КЕРУВАТИ ЄВРОПОЮ...ТОЖ НЕПОТРІБНО ЗЛО РОСТИТИ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВИ НОВОЇ ВІЙНИ
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21.07.2024 06:02 Відповісти
Колишній глава уряду Великобританії Джонсон вважає, що Трамп змусить Путіна припинити війну та повернути Україну до кордонів 24 лютого 2022 року.
А що виходить, що всю решту нашої святої української землі, окупованої до 2022 року- Крим, Донбас, ми злочинно подаруємо кремлівським фашистам )(уйла?!?!
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21.07.2024 07:37 Відповісти
 
 