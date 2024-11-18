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Новости Война
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ЕС обсудит массированный обстрел энергетики Украины российскими войсками, - Боррель

У ЄС обговорять ракетні удари РФ по енергетиці України

Главы МИД стран Евросоюза обсудят массированный ракетный обстрел Украины 17 ноября.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По словам дипломата, война РФ против Украины будет одной из тем обсуждения, в частности обстрел 17 ноября.

"Путин отвечает на любые попытки поговорить, провести переговоры, мощнейшей атакой на гражданскую инфраструктуру, в частности энергетическую. Это была самая мощная атака за много месяцев... Не похоже, что он стремится к каким-то переговорам - наоборот", - сказал Боррель.

Обстрел 17 ноября 2024 года

Напомним, что в ночь на 17 ноября 2024 года российские оккупанты осуществили массированный комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed".

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Автор: 

обстрел (26891) Евросоюз (17060) Боррель (784)


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Топ комментарии
+5
Вони вже знущаються. Вони **** обговорять, вже навіть не незапокоєння та тривога а просто попіздять і розійдуться драти круасани на обід
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18.11.2024 11:30
+3
невже в ЄС ще вірять, що @уйло сам зупиниться?
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18.11.2024 11:30
+2
Треба обговорювати як краще і більше українці зможуть ******* і ********* по мацквабаду ! Вибачаюсь без матюкив не виходить.
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18.11.2024 11:36
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Правила форума Совет форумчан
невже в ЄС ще вірять, що @уйло сам зупиниться?
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18.11.2024 11:30 Ответить
Вони вже знущаються. Вони **** обговорять, вже навіть не незапокоєння та тривога а просто попіздять і розійдуться драти круасани на обід
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18.11.2024 11:30 Ответить
Майже як і ти
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18.11.2024 11:31 Ответить
Ти знаєш мою ситуацію? Я комісований за станом здоровʼя воював з 2015 року чи може мені твою дупу на дивані комісованим захищати?
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18.11.2024 11:35 Ответить
Це ж класика.
Всі комісовані та обмежені дуже активно розповідають, кому куди йти, хто кого повинен захищати і взагалі експерти по кому та що робити.
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18.11.2024 11:42 Ответить
Треба обговорювати як краще і більше українці зможуть ******* і ********* по мацквабаду ! Вибачаюсь без матюкив не виходить.
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18.11.2024 11:36 Ответить
обговорити - це потужно..., можна сказати ай-ай-ай, або ой-ой-ой... й кацапи одразу зроблять з цього висновки...
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18.11.2024 11:44 Ответить
ПТН обстрілює.
ЄС обговорює.
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18.11.2024 12:13 Ответить
Безхребетні слюняві покидьки!
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18.11.2024 12:19 Ответить
ІДІТЬ ВИ НАХЕР, ІМПОТЕНТИ ХРЕНОВІ!
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18.11.2024 13:21 Ответить
 
 