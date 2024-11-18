ЕС обсудит массированный обстрел энергетики Украины российскими войсками, - Боррель

Главы МИД стран Евросоюза обсудят массированный ракетный обстрел Украины 17 ноября.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По словам дипломата, война РФ против Украины будет одной из тем обсуждения, в частности обстрел 17 ноября.

"Путин отвечает на любые попытки поговорить, провести переговоры, мощнейшей атакой на гражданскую инфраструктуру, в частности энергетическую. Это была самая мощная атака за много месяцев... Не похоже, что он стремится к каким-то переговорам - наоборот", - сказал Боррель.

Обстрел 17 ноября 2024 года

Напомним, что в ночь на 17 ноября 2024 года российские оккупанты осуществили массированный комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed".

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