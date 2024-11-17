Уничтожено 102 из 120 ракет и 42 из 90 дронов, - Воздушные силы

В ночь на 17 ноября 2024 года российские оккупанты осуществили массированный комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Сколько целей запустил враг?

Всего, по предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил ВС Украины обнаружено и осуществлено сопровождение 210 воздушных целей противника - 120 ракет и 90 БпЛА.

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По типам:

1 гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";

8 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

101 крылатая ракета Х-101, "Калибр";

1 баллистическая ракета "Искандер-М";

4 крылатые/противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П;

5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

90 ударных БпЛА/дронов неустановленного типа.

К воздушному нападению противник привлек 7 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и 16 Ту-95МС, 2 дальних бомбардировщика Ту-22М3, 5 истребителей-бомбардировщиков Су-34, 4 истребителя Су-27, 10 истребителей МиГ-31К, 4 корабля - носителя крылатых ракет.

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Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, в течение ночи по маршруту следования ракет и дронов работали все имеющиеся силы и средства противовоздушной обороны. Привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 12.00 есть информация о сбитии 144 воздушных целей - 102 ракет и 42 БпЛА:

1 гиперзвуковой корабельной ракеты 3М22 "Циркон";

7 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

85 крылатых ракет Х-101, "Калибр";

4 крылатых/противорадиолокационных ракет Х-22/Х-31П;

5 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

42 ударных БпЛА/дронов неустановленного типа (из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф.).

В результате активного противодействия Сил обороны 41 вражеский БпЛА локально потерян в разных регионах Украины, еще два БпЛА полетели в сторону России и временно оккупированной территории.

Где работала ППО?

Противовоздушная оборона работала почти во всех регионах Украины - в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской и Львовской областях.

Массированная атака на Украину 17 ноября 2024 года

Как сообщалось, утром 17 ноября российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.

Так, россияне трижды ударили по Запорожью, целились по критической инфраструктуре. В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.

Также Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор. Кроме того, россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы.

Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали Днепр и область, ранен человек, есть повреждения. Также враг попал по объекту критической инфраструктуры Ривненской области.

Российские захватчики во время воздушной тревоги атаковали Кривой Рог. Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, больницы перешли на генераторы.

По сообщению ДТЭК, в результате атак было серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанций. Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз.

В лесных массивах Мукачевского и Раховского районов Закарпатской области за пределами населенных пунктов зафиксировано падение обломков вражеских ракет и БпЛА.

Также враг ударил по объекту критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

Из-за массированного вражеского обстрела обесточены несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины. На Днепропетровщине погибли двое железнодорожников

В Черкасской области Силы обороны сбили 7 "шахедов" и две крылатые ракеты, повреждены дом и линия электропередач, горела лесная подстилка. В Одесской области пострадала энергетическая инфраструктура, есть перебои с поставками тепла, воды и электроэнергии, два человека погибли, пострадал подросток.