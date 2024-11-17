На Черкасщине Силы обороны сбили 7 "шахедов" и две крылатые ракеты, повреждены дом и линия электропередач, горела лесная подстилка

С ночи на Черкасщине были затяжные тревоги. Сначала из-за массированной атаки дронами, далее - ракетами. Враг продолжает кровавый террор Украины, целился по критической инфраструктуре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

Обследование территории области сейчас продолжается.

"По предварительным данным, наши защитники минусовали 7 "шахедов". Из-за падения вражеского БпЛА повреждены окна в доме и линия электропередач. Аварийные бригады уже работают. Кроме того, в пределах нашей территории сбиты две крылатые ракеты. Из-за обломков загорелась лесная подстилка", - говорится в сообщении.

Массированная атака на Украину 17 ноября 2024 года

Как сообщалось, утром 17 ноября российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.

Так, россияне трижды ударили по Запорожью, целились по критической инфраструктуре. В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.

Также Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор. Кроме того, россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы.

Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали Днепр и область, ранен человек, есть повреждения. Также враг попал по объекту критической инфраструктуры Ривненской области.

Российские захватчики во время воздушной тревоги атаковали Кривой Рог. Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, больницы перешли на генераторы.

По сообщению ДТЭК, в результате атак было серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанций. Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз.

В лесных массивах Мукачевского и Раховского районов Закарпатской области за пределами населенных пунктов зафиксировано падение обломков вражеских ракет и БпЛА.

Также враг ударил по объекту критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

Из-за массированного вражеского обстрела обесточены несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины. На Днепропетровщине погибли двое железнодорожников