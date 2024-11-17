Враг попал ракетой в объект инфраструктуры в Кривом Роге, больницы перешли на генераторы
Российские захватчики во время воздушной тревоги атаковали Кривой рог. Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.
"Враг попал ракетой в объект инфраструктуры. Разрушения большие, но Слава Богу, потерь пока не видим. Есть повреждения в жилом секторе и двух школах", - говорится в сообщении.
В результате атаки возникли аварийные отключения котельных, насосных станций и несколько мощных гидроударов на сетях водо- и теплообеспечения. Впоследствии Укрэнерго применило аварийные отключения.
"Больницы перешли на генераторы. Была просадка по воде, многие насосные перешли на генераторы, сейчас идет напрессовка давления в трубах. Котельные - переподключение. Там где не высоковольтные - перешли на генераторы", - отметил Вилкул.
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