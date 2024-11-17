Над Киевом уничтожены несколько ракет Х-101/55, несколько "Кинжалов" и "Искандеров" и десяток дронов, - КГВА

Вооруженные силы РФ сегодня, 17 ноября 2024 года, нанесли массированный, комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, последний раз такой мощный удар враг нанес почти 3 месяца назад.

По данным КМВА, для атаки мирных украинских городов, в том числе и Киева, противник применил крылатые ракеты Х-101/55 с бортов стратегической авиации Ту-95МС, аэробаллистические ракеты "Кинжал" с МиГ-31К, баллистические ракеты Искандер-М(KN-23), ракеты "Циркон", крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, ударные БпЛА. Под ударом оказалась практически вся территория Украины.

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Чем враг бил по Киеву?

"В столице воздушная тревога объявлялась дважды и суммарно длилась почти 5 часов. Силами обороны в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены несколько крылатых ракет Х-101/55, несколько аэробаллистических ракет "Кинжал", несколько баллистических ракет Искандер-М (KN-23), вероятно, также гиперзвуковая ракета типа "Циркон", до десятка ударных БпЛА (точное количество и тип вооружения обнародуют Воздушные Силы). В результате массированного, комбинированного ракетно-дронового удара по Киеву в Печерском районе поврежден 5-этажный жилой дом. В Голосеевском и Днепровском районах зафиксировано падение обломков на открытой территории и нежилые помещения. Доподлинно известно об одной пострадавшей с убойной раной головы, она в удовлетворительном состоянии была госпитализирована в больничное учреждение", - говорится в сообщении.

Массированная атака на Украину 17 ноября 2024 года

Как сообщалось, утром 17 ноября российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.

Так, россияне трижды ударили по Запорожью, целились по критической инфраструктуре. В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.

Также Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор. Кроме того, россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы.

Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали Днепр и область, ранен человек, есть повреждения. Также враг попал по объекту критической инфраструктуры Ривненской области.