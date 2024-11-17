Россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы
В ночь на 17 ноября в Киеве прогремели взрывы. Россияне запустили "шахеды" по Киеву и ряду областей. Работала ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на городского голову Виталия Кличко.
В результате обстрела в Печерском районе Киева горит жилой дом.
"Одну пострадавшую женщину госпитализировали в Печерском районе из жилого дома, куда попал обломок БпЛА. Предварительно, в квартире на 4-м этаже повреждены стена и потолок", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль