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Россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы

шахеди

В ночь на 17 ноября в Киеве прогремели взрывы. Россияне запустили "шахеды" по Киеву и ряду областей. Работала ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на городского голову Виталия Кличко.

В результате обстрела в Печерском районе Киева горит жилой дом.

"Одну пострадавшую женщину госпитализировали в Печерском районе из жилого дома, куда попал обломок БпЛА. Предварительно, в квартире на 4-м этаже повреждены стена и потолок", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украину атакуют российские "шахеды", - Воздушные силы

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Воздушные силы (2281) Воздушные атаки на Киев (698) Шахед (969)


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