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Новости Война
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Украину атакуют российские "шахеды", - Воздушные силы

Фіксуються пуски шахедів ворогом

Вечером 16 ноября российские захватчики запустили ударные БпЛА "шахед" для обстрела Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Вражеский БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину", - сообщили ПС в 21:41.

"Ударный БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину; группа БпЛА на севере Полтавщины курс на Черкасскую область", - сообщалось в 22:27.

Смотрите: В ходе штурма на Курском направлении россияне потеряли 17 единиц техники на украинских минах, - Павлюк. ВИДЕО

Воздушные силы (2281) Шахед (969)


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16.11.2024 22:39 Ответить
Кремлівський виродок ,
здохни 😡
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17.11.2024 00:15 Ответить
гепард ******* біля будинку десь за 500м, гучно! 😁
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17.11.2024 03:29 Ответить
 
 