Украину атакуют российские "шахеды", - Воздушные силы

Вечером 16 ноября российские захватчики запустили ударные БпЛА "шахед" для обстрела Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Вражеский БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину", - сообщили ПС в 21:41.

"Ударный БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину; группа БпЛА на севере Полтавщины курс на Черкасскую область", - сообщалось в 22:27.

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