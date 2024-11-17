Україну атакують російські "шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 16 листопада російські загарбники запустили ударні БпЛА "шахед" для обстрілу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Ворожий БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину", - повідомили ПС о 21:41.

"Ударний БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину; група БпЛА на півночі Полтавщини курс на Черкащину", - повідомлялося о 22:27.

Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА

О 22:54 ПС повідомляли про:

Ворожі БпЛА на межі Черкаської та Київської областей напрямок південно-західний;

Ударний БпЛА на півночі Полтавщини курс на Черкащину.

О 23:52 повідомлялося про:

Ударний БпЛА на півдні Сумщини курс на Харківщину;

Ударний БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини в напрямку Черкащини;

Ворожі БпЛА на півдні Київської області курсом на Вінниччину.

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