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Україну атакують російські "шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Фіксуються пуски шахедів ворогом

Ввечері 16 листопада російські загарбники запустили ударні БпЛА "шахед" для обстрілу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Ворожий БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину", - повідомили ПС о 21:41.

"Ударний БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину; група БпЛА на півночі Полтавщини курс на Черкащину", - повідомлялося о 22:27.

Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА

О 22:54 ПС повідомляли про:

  • Ворожі БпЛА на межі Черкаської та Київської областей напрямок південно-західний;
  • Ударний БпЛА на півночі Полтавщини курс на Черкащину.

О 23:52 повідомлялося про:

  • Ударний БпЛА на півдні Сумщини курс на Харківщину;
  • Ударний БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини в напрямку Черкащини;
  • Ворожі БпЛА на півдні Київської області курсом на Вінниччину.

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Автор: 

Повітряні сили (2583) Шахед (932)


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16.11.2024 22:39 Відповісти
Кремлівський виродок ,
здохни 😡
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17.11.2024 00:15 Відповісти
гепард ******* біля будинку десь за 500м, гучно! 😁
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17.11.2024 03:29 Відповісти
 
 