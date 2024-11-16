Знищено 53 із 83 "Шахедів", ще 30 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

У ніч на 16 листопада 2024 року противник завдав удару по Харківщині зенітною керованою ракетою С-300, а також атакував Україну 83-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Скільки дронів збила наша ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 08.30 підтверджено збиття 53-х ворожих БпЛА у Черкаській, Одеській, Київській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

Внаслідок активної протидії Сил оборони 30 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог вночі атакував Одесу "шахедами", а не дронами-приманками

Атака "Шахедами" вночі 16 листопада: що відомо?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері п'ятниці, 15 листопада, російські загарбники запустили по Україні ударні БпЛА "Шахед". Також інформувалося, що у Києві вночі працювали сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо, за даними КМВА, над Києвом знищено до десятка "Шахедів": уламками пошкоджено житлову інфраструктуру. Над Черкащиною збито 11 "Шахедів", минулося без постраждалих та руйнувань.