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Знищено 53 із 83 "Шахедів", ще 30 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Робота ППО на Сумщині

У ніч на 16 листопада 2024 року противник завдав удару по Харківщині зенітною керованою ракетою С-300, а також атакував Україну 83-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Скільки дронів збила наша ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 08.30 підтверджено збиття 53-х ворожих БпЛА у Черкаській, Одеській, Київській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

Внаслідок активної протидії Сил оборони 30 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог вночі атакував Одесу "шахедами", а не дронами-приманками

Атака "Шахедами" вночі 16 листопада: що відомо?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері п'ятниці, 15 листопада, російські загарбники запустили по Україні ударні БпЛА "Шахед". Також інформувалося, що у Києві вночі працювали сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо, за даними КМВА, над Києвом знищено до десятка "Шахедів": уламками пошкоджено житлову інфраструктуру. Над Черкащиною збито 11 "Шахедів", минулося без постраждалих та руйнувань.

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ППО (3140) Повітряні сили (2583) Шахед (932)


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"локаційно втрачені" - термін-знахідка місцевих дописувачів і дуже їм самим подобається. Власне, звичайний евфемізм слова "про...бали".
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16.11.2024 09:11 Відповісти
Локаційно втрачені означає що вони попали на РЕБи . Або посаджені , або направлені куда не треба .
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16.11.2024 09:46 Відповісти
Дуже зручно ''локаційно втрачені'' і не причепишся..
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16.11.2024 10:02 Відповісти
...або кудись ВДАРИЛИ!
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16.11.2024 10:36 Відповісти
Під ранок 16 листопада 2024 року війська РФ атакували Запоріжжя та Запорізький район "Шахедами".

Про це https://t.me/ivan_fedorov_zp/13403 повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує .

За його словами, пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.

Попередньо, минулося без постраждалих. Джерело:
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16.11.2024 09:16 Відповісти
І я про це. Так що частину "локаційно втрачених" можна сміливо записувати в прильоти.
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16.11.2024 09:47 Відповісти
 
 