Над Києвом знищено до десятка "Шахедів": уламками пошкоджено житлову інфраструктуру. ФОТО

У ніч проти суботи, 16 листопада 2024 року війська РФ атакували Київ ударними безпілотниками.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. За цей час сили оборони виявили і знешкодили в повітряному просторі навколо міста до десятка ворожих БпЛА.

Наслідки ворожої атаки

За даними КМВА, внаслідок цієї атаки в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури. Через падіння уламків в багатоповерховому житловому будинку пошкоджено балкони та вікна. Інформації щодо постраждалих не надходило.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері п'ятниці, 15 листопада, російські загарбники запустили по Україні ударні БпЛА "Шахед". Також інформувалося, що у Києві вночі працювали сили протиповітряної оборони.