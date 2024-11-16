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Над Києвом знищено до десятка "Шахедів": уламками пошкоджено житлову інфраструктуру. ФОТО

У ніч проти суботи, 16 листопада 2024 року війська РФ атакували Київ ударними безпілотниками.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. За цей час сили оборони виявили і знешкодили в повітряному просторі навколо міста до десятка ворожих БпЛА.

Наслідки ворожої атаки

За даними КМВА, внаслідок цієї атаки в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури. Через падіння уламків в багатоповерховому житловому будинку пошкоджено балкони та вікна. Інформації щодо постраждалих не надходило.

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наслідки атаки на Київ

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері п'ятниці, 15 листопада, російські загарбники запустили по Україні ударні БпЛА "Шахед". Також інформувалося, що у Києві вночі працювали сили протиповітряної оборони.

Автор: 

Повітряні атаки на Київ (755) Шахед (984)


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враження,що в свiтi це вже не сприймають як соцiальну паталогiю,та злочин...
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16.11.2024 07:39 Відповісти
зеМарафон забагато дивляться
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16.11.2024 10:39 Відповісти
У рашинських шахедів -бронебойні уламки судячи з фото.
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16.11.2024 10:53 Відповісти
Ну если на балконах стоят бронеплиты, то да, бронебойные.
Если бы там сдетонировала БЧ, то там не только всего балкона, но и наружной стены не было бы.
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16.11.2024 11:34 Відповісти
 
 