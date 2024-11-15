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Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

росіяни знову атакують шахедами

Ввечері п'ятниці, 15 листопада, російські загарбники запустили по Україні ударні БпЛА "шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Першу групу "шахедів" зафіксували у Донецькій області курсом на Дніпропетровщину о 20:47.

"Сумщина - загроза ударних БпЛА", - повідомлялося о 21:06.

"Ударні БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Харківщину", - повідомляли ПС о 21:09.

О 21:43 повідомлялося про пуск ворогом "шахедів" з південного напрямку. 

"Декілька груп ударних БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївщини (Очаків)", - йшлося у повідомленні.

О 21:51 ПС повідомляли про:

  • Декілька груп БпЛА на півдні Харківщини курсом на північ;
  • Група БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину;
  • Декілька груп БпЛА на півдні Миколаївщини у північно-західному напрямку.

О 22:20 ПС повідомляли про:

  • БпЛА на Харківщині курсом на північ;
  • Декілька груп БпЛА на Одещині у західному напрямку;
  • Декілька груп БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.

Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА

О 22:58 ПС повідомили про:

  • Декілька груп БпЛА на Миколаївщині у північно-західному напрямку;
  • Група БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.

О 23:13 повідомлялося про ворожий БпЛА з півночі курсом на Харків.

О 23:41 повідомлося про:

  • Ворожі БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину;
  • Декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.

Читайте також: Ворог вночі атакував Одесу "шахедами", а не дронами-приманками

Автор: 

Повітряні сили (2583) Шахед (932)


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15.11.2024 23:58 Відповісти
Шо там ізраєльська система сповіщення "Моїсей"? 40 рочків, чи 40 поколінь? Перечитувати чи вірити???
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16.11.2024 00:10 Відповісти
Штакети
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16.11.2024 00:14 Відповісти
татарські ішакєди.
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16.11.2024 01:38 Відповісти
 
 