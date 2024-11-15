Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері п'ятниці, 15 листопада, російські загарбники запустили по Україні ударні БпЛА "шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Першу групу "шахедів" зафіксували у Донецькій області курсом на Дніпропетровщину о 20:47.

"Сумщина - загроза ударних БпЛА", - повідомлялося о 21:06.

"Ударні БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Харківщину", - повідомляли ПС о 21:09.

О 21:43 повідомлялося про пуск ворогом "шахедів" з південного напрямку.

"Декілька груп ударних БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївщини (Очаків)", - йшлося у повідомленні.

О 21:51 ПС повідомляли про:

Декілька груп БпЛА на півдні Харківщини курсом на північ;

Група БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину;

Декілька груп БпЛА на півдні Миколаївщини у північно-західному напрямку.

О 22:20 ПС повідомляли про:

БпЛА на Харківщині курсом на північ;

Декілька груп БпЛА на Одещині у західному напрямку;

Декілька груп БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.

Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА

О 22:58 ПС повідомили про:

Декілька груп БпЛА на Миколаївщині у північно-західному напрямку;

Група БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.

О 23:13 повідомлялося про ворожий БпЛА з півночі курсом на Харків.

О 23:41 повідомлося про:

Ворожі БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину;

Декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.

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