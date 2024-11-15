Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері п'ятниці, 15 листопада, російські загарбники запустили по Україні ударні БпЛА "шахед".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Першу групу "шахедів" зафіксували у Донецькій області курсом на Дніпропетровщину о 20:47.
"Сумщина - загроза ударних БпЛА", - повідомлялося о 21:06.
"Ударні БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Харківщину", - повідомляли ПС о 21:09.
О 21:43 повідомлялося про пуск ворогом "шахедів" з південного напрямку.
"Декілька груп ударних БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївщини (Очаків)", - йшлося у повідомленні.
О 21:51 ПС повідомляли про:
- Декілька груп БпЛА на півдні Харківщини курсом на північ;
- Група БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину;
- Декілька груп БпЛА на півдні Миколаївщини у північно-західному напрямку.
О 22:20 ПС повідомляли про:
- БпЛА на Харківщині курсом на північ;
- Декілька груп БпЛА на Одещині у західному напрямку;
- Декілька груп БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА
О 22:58 ПС повідомили про:
- Декілька груп БпЛА на Миколаївщині у північно-західному напрямку;
- Група БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.
О 23:13 повідомлялося про ворожий БпЛА з півночі курсом на Харків.
О 23:41 повідомлося про:
- Ворожі БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину;
- Декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль