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Новости Война
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Россияне запускали по Украине "шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

росіяни знову атакують шахедами

Вечером пятницы, 15 ноября, российские захватчики запустили по Украине ударные БПЛА "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Первую группу "шахедов" зафиксировали в Донецкой области курсом на Днепропетровщину в 20:47.

"Сумщина - угроза ударных БПЛА", - сообщалось в 21:06.

"Ударные БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Харьковщину", - сообщали ВС в 21:09.

В 21:43 сообщалось о пуске врагом "шахедов" с южного направления.

"Несколько групп ударных БПЛА с Херсонщины в направлении Николаевщины (Очаков)", - говорилось в сообщении.

В 21:51 ВС сообщали о:

  • нескольких группах БПЛА на юге Харьковщины курсом на север;
  • группе БПЛА на Сумщине курсом на Полтавщину;
  • нескольких группах БПЛА на юге Николаевщины в северо-западном направлении.

В 22:20 ВС сообщали о:

  • БПЛА на Харьковщине курсом на север;
  • нескольких группах БПЛА в Одесской области в западном направлении;
  • нескольких группах БПЛА с Херсонщины на Николаевщину.

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Обновленная ​​информация о движении вражеских БПЛА

В 22:58 ВС сообщили о:

  • нескольких группах БПЛА в Николаевской области в северо-западном направлении;
  • группе БПЛА в Сумской области курсом на Полтавщину.

В 23:13 сообщалось о вражеском БПЛА с севера курсом на Харьков.

В 23:41 сообщили о:

  • вражеских БПЛА из Николаевщины на Кировоградщину;
  • нескольких группах БПЛА в Сумской области курсом на Полтавщину.

Автор: 

Воздушные силы (2281) Шахед (969)


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Моя улюблена новина.
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15.11.2024 23:58 Ответить
Шо там ізраєльська система сповіщення "Моїсей"? 40 рочків, чи 40 поколінь? Перечитувати чи вірити???
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16.11.2024 00:10 Ответить
Штакети
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16.11.2024 00:14 Ответить
татарські ішакєди.
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16.11.2024 01:38 Ответить
 
 