Россияне запускали по Украине "шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

Вечером пятницы, 15 ноября, российские захватчики запустили по Украине ударные БПЛА "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Первую группу "шахедов" зафиксировали в Донецкой области курсом на Днепропетровщину в 20:47.

"Сумщина - угроза ударных БПЛА", - сообщалось в 21:06.

"Ударные БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Харьковщину", - сообщали ВС в 21:09.

В 21:43 сообщалось о пуске врагом "шахедов" с южного направления.

"Несколько групп ударных БПЛА с Херсонщины в направлении Николаевщины (Очаков)", - говорилось в сообщении.

В 21:51 ВС сообщали о:

нескольких группах БПЛА на юге Харьковщины курсом на север;

группе БПЛА на Сумщине курсом на Полтавщину;

нескольких группах БПЛА на юге Николаевщины в северо-западном направлении.

В 22:20 ВС сообщали о:

БПЛА на Харьковщине курсом на север;

нескольких группах БПЛА в Одесской области в западном направлении;

нескольких группах БПЛА с Херсонщины на Николаевщину.

Читайте также: Враг ночью атаковал Одессу "шахедами", а не дронами-приманками

Обновленная ​​информация о движении вражеских БПЛА

В 22:58 ВС сообщили о:

нескольких группах БПЛА в Николаевской области в северо-западном направлении;

группе БПЛА в Сумской области курсом на Полтавщину.

В 23:13 сообщалось о вражеском БПЛА с севера курсом на Харьков.

В 23:41 сообщили о: