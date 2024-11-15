Россияне запускали по Украине "шахеды", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером пятницы, 15 ноября, российские захватчики запустили по Украине ударные БПЛА "Шахед".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Первую группу "шахедов" зафиксировали в Донецкой области курсом на Днепропетровщину в 20:47.
"Сумщина - угроза ударных БПЛА", - сообщалось в 21:06.
"Ударные БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Харьковщину", - сообщали ВС в 21:09.
В 21:43 сообщалось о пуске врагом "шахедов" с южного направления.
"Несколько групп ударных БПЛА с Херсонщины в направлении Николаевщины (Очаков)", - говорилось в сообщении.
В 21:51 ВС сообщали о:
- нескольких группах БПЛА на юге Харьковщины курсом на север;
- группе БПЛА на Сумщине курсом на Полтавщину;
- нескольких группах БПЛА на юге Николаевщины в северо-западном направлении.
В 22:20 ВС сообщали о:
- БПЛА на Харьковщине курсом на север;
- нескольких группах БПЛА в Одесской области в западном направлении;
- нескольких группах БПЛА с Херсонщины на Николаевщину.
Обновленная информация о движении вражеских БПЛА
В 22:58 ВС сообщили о:
- нескольких группах БПЛА в Николаевской области в северо-западном направлении;
- группе БПЛА в Сумской области курсом на Полтавщину.
В 23:13 сообщалось о вражеском БПЛА с севера курсом на Харьков.
В 23:41 сообщили о:
- вражеских БПЛА из Николаевщины на Кировоградщину;
- нескольких группах БПЛА в Сумской области курсом на Полтавщину.
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Алекс Скела, 1958 р. н.
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Владислав Сварчевський
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stathunt80 777
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Urs
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