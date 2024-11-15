Ворог вночі атакував Одесу "шахедами", а не дронами-приманками

У ніч на 15 листопада ворог запустив по Одесі багато безпілотників, не всіх їх можна було збити над морем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй Facebook-сторінці повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника управління комунікацій Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

"Сьогодні нас атакували "шахеди", які летіли на Одесу через море - із Краснодарського краю та Криму. Саме "шахеди", а не оте "невстановленого типу", що постійно летить з півночі вперемішку із справжніми ударними безпілотниками", - йдеться в дописі.

Ігнат пояснив, що саме через це, в Одесі багато наслідків на землі - навіть після уражених/збитих ударних БпЛА із бойовою частиною.

Крім того, щільна забудова міста, урбанізована місцевість суттєво ускладнюють роботу протиповітряної оборони, але відсоток збиття залишається високим.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки, в Одесі загинула жінка, ще десять людей дістали поранення. Пошкоджено храм, житлові будинки, магазин, гаражі, магістральний трубопровід теплопостачання, транспортні засоби. В будівлях вибиті вікна, на деяких спалахнули балкони, покрівля.

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