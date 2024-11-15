Наслідки російської атаки на Одесу: 1 людина загинула, ще 10 - дістали поранення. Серед них 9-річний хлопчик. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

14 листопада ворог завдав масованого удару ракетами та безпілотниками по центру міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України та начальника ОВА Олега Кіпера.

Пошкоджено храм, житлові будинки, магазин, гаражі, магістральний трубопровід теплопостачання, транспортні засоби. В будівлях вибиті вікна, на деяких спалахнули балкони, покрівля.

"На жаль, загинула одна жінка, ще десятеро людей поранені, серед них хлопчик. Точна інформація щодо кількості постраждалих уточнюється", - зазначили у поліції.

За інформацією Кіпера, 9-річний хлопчик перебуває у лікарні у стані середнього ступеня важкості в. Також серед постраждалих дорослих 22-річний хлопець у важкому стані, інші поранені у стані середнього ступеня важкості ушпиталені до медичних закладів міста та області. Їм надається вся необхідна допомога.

Внаслідок вечірньої атаки: зруйновано багатоквартирний житловий будинок в середмісті Одеси, сталося загоряння квартир, пошкоджені багатоповерхівки, близько трьох десятків легкових автомобілів, зайнялася пожежа на території громадського закладу та двоповерхового будинку.

Через ворожий обстріл також пошкоджений магістральний трубопровід централізованого опалення. Котельню тимчасово зупинено.

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