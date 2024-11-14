В Одесі пролунав вибух, місто під атакою БпЛА
Ввечері 14 листопада в Одесі пролунав вибух.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал мера міста Геннадія Труханова.
"В місті чутно вибух", - написав Труханов.
Також він додав, що на місто рухаються ще дві групи безпілотників.
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А де ОВА???
А бабло капає.....
https://dumskaya.net/news/v-odesse-vosstanavlivayut-spaso-preobrazhenskiy-186488/