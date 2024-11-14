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В Одесі пролунав вибух, місто під атакою БпЛА

В Одесі пролунав вибух

Ввечері 14 листопада в Одесі пролунав вибух.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал мера міста Геннадія Труханова.

"В місті чутно вибух", - написав Труханов.

Також він додав, що на місто рухаються ще дві групи безпілотників.

Також читайте: У Запорізькій області лунають вибухи, росіяни атакують регіон з повітря, - ОВА

Автор: 

вибух (4441) Одеса (5440)


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Мер не спить!
А де ОВА???
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14.11.2024 22:00 Відповісти
22.45 ОВА уже спить
А бабло капає.....
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14.11.2024 22:46 Відповісти
В Одессе продолжаются работы в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
https://dumskaya.net/news/v-odesse-vosstanavlivayut-spaso-preobrazhenskiy-186488/
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14.11.2024 22:59 Відповісти
Італія кошти дає....
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14.11.2024 23:01 Відповісти
 
 