В Одесі пролунав вибух, місто під атакою БпЛА

Ввечері 14 листопада в Одесі пролунав вибух.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал мера міста Геннадія Труханова.

"В місті чутно вибух", - написав Труханов.

Також він додав, що на місто рухаються ще дві групи безпілотників.

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