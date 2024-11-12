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У Запорізькій області лунають вибухи, росіяни атакують регіон з повітря, - ОВА

Війська РФ обстрілюють Запорізьку область

Ввечері 12 листопада в Запорізькій області лунають вибухи.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Вибухи у Запорізькій області", - написав Федоров.

Раніше він попереджав, що для регіону існує загроза застосування керованих авіаційних бомб.

Читайте: Рашисти завдали удару по Харкову дроном нової розробки "Молнія", - прокуратура. ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4439) обстріл (28296) Запорізька область (3578)


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З повітря? Єто я понял, дальше то что? За три місяці бомбажингу не сбито жодного літака.
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12.11.2024 21:01 Відповісти
буде наступ.
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12.11.2024 21:03 Відповісти
А дебіл їздив папірці підписував, плани показував...
Зброя де ????
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12.11.2024 21:09 Відповісти
А де ф16, шо повинні тих кидателів кабів гоняти?
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12.11.2024 21:27 Відповісти
Правду говорили что F-16 не изменят хода войны. Как же они могут что то изменить если они не применяются по назначению. Максимум за шахедами гоняются что ***** вполне устраивает.
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12.11.2024 21:50 Відповісти
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12.11.2024 21:57 Відповісти
 
 