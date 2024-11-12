У Запорізькій області лунають вибухи, росіяни атакують регіон з повітря, - ОВА
Ввечері 12 листопада в Запорізькій області лунають вибухи.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Вибухи у Запорізькій області", - написав Федоров.
Раніше він попереджав, що для регіону існує загроза застосування керованих авіаційних бомб.
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Зброя де ????