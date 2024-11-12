В Запорожской области раздаются взрывы, россияне атакуют регион с воздуха, - ОВА
Вечером 12 ноября в Запорожской области раздаются взрывы.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Взрывы в Запорожской области", - написал Федоров.
Ранее он предупреждал, что для региона существует угроза применения управляемых авиационных бомб.
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