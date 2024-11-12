РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10513 посетителей онлайн
Новости
2 088 9

В Запорожской области раздаются взрывы, россияне атакуют регион с воздуха, - ОВА

Війська РФ обстрілюють Запорізьку область

Вечером 12 ноября в Запорожской области раздаются взрывы.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывы в Запорожской области", - написал Федоров.

Ранее он предупреждал, что для региона существует угроза применения управляемых авиационных бомб.

Читайте также: Россияне атаковали Харьков баллистикой и гибридной ракетой "Гром-1Е", - Терехов (обновлено)

Автор: 

взрыв (6727) обстрел (26942) Запорожская область (3051)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З повітря? Єто я понял, дальше то что? За три місяці бомбажингу не сбито жодного літака.
показать весь комментарий
12.11.2024 21:01 Ответить
буде наступ.
показать весь комментарий
12.11.2024 21:03 Ответить
А дебіл їздив папірці підписував, плани показував...
Зброя де ????
показать весь комментарий
12.11.2024 21:09 Ответить
А де ф16, шо повинні тих кидателів кабів гоняти?
показать весь комментарий
12.11.2024 21:27 Ответить
Правду говорили что F-16 не изменят хода войны. Как же они могут что то изменить если они не применяются по назначению. Максимум за шахедами гоняются что ***** вполне устраивает.
показать весь комментарий
12.11.2024 21:50 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2024 21:57 Ответить
 
 