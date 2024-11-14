В Одессе раздался взрыв, город под атакой БпЛА
Вечером 14 ноября в Одессе прогремел взрыв.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал мэра города Геннадия Труханова.
"В городе слышен взрыв", - написал Труханов.
Также он добавил, что на город движутся еще две группы беспилотников.
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А де ОВА???
А бабло капає.....
https://dumskaya.net/news/v-odesse-vosstanavlivayut-spaso-preobrazhenskiy-186488/