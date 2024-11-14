В Одессе раздался взрыв, город под атакой БпЛА

Вечером 14 ноября в Одессе прогремел взрыв.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал мэра города Геннадия Труханова.

"В городе слышен взрыв", - написал Труханов.

Также он добавил, что на город движутся еще две группы беспилотников.

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