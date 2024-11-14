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В Одессе раздался взрыв, город под атакой БпЛА

В Одесі пролунав вибух

Вечером 14 ноября в Одессе прогремел взрыв.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал мэра города Геннадия Труханова.

"В городе слышен взрыв", - написал Труханов.

Также он добавил, что на город движутся еще две группы беспилотников.

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Автор: 

взрыв (6728) Одесса (7869)


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Мер не спить!
А де ОВА???
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14.11.2024 22:00 Ответить
22.45 ОВА уже спить
А бабло капає.....
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14.11.2024 22:46 Ответить
В Одессе продолжаются работы в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
https://dumskaya.net/news/v-odesse-vosstanavlivayut-spaso-preobrazhenskiy-186488/
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14.11.2024 22:59 Ответить
Італія кошти дає....
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14.11.2024 23:01 Ответить
 
 