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Последствия российской атаки на Одессу: 1 человек погиб, еще 10 - получили ранения. Среди них 9-летний мальчик. ВИДЕО+ФОТО

14 ноября враг нанес массированный удар ракетами и беспилотниками по центру города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины и начальника ОВА Олега Кипера.

Поврежден храм, жилые дома, магазин, гаражи, магистральный трубопровод теплоснабжения, транспортные средства. В зданиях выбиты окна, на некоторых загорелись балконы, кровля.

"К сожалению, погибла одна женщина, еще десять человек ранены, среди них мальчик. Точная информация о количестве пострадавших уточняется", - отметили в полиции.

По информации Кипера, 9-летний мальчик находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Также среди пострадавших взрослых 22-летний парень в тяжелом состоянии, другие раненые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения города и области. Им оказывается вся необходимая помощь.

В результате вечерней атаки: разрушен многоквартирный жилой дом в центре Одессы, произошло возгорание квартир, повреждены многоэтажки, около трех десятков легковых автомобилей, занялся пожар на территории общественного заведения и двухэтажного дома.

Из-за вражеского обстрела также поврежден магистральный трубопровод централизованного отопления. Котельная временно остановлена.

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Наслідки удару по Одесі
Наслідки удару по Одесі
Наслідки удару по Одесі
Наслідки удару по Одесі
Наслідки удару по Одесі
Наслідки удару по Одесі
Наслідки удару по Одесі
Наслідки удару по Одесі
Наслідки удару по Одесі

Автор: 

беспилотник (3585) Одесса (7878) ракеты (3568)


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15.11.2024 09:28 Ответить
Дуже люблю Одесу і одеситів. Тримайтеся. Вистоїмо разом.
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17.11.2024 18:56 Ответить
 
 