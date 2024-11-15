Последствия российской атаки на Одессу: 1 человек погиб, еще 10 - получили ранения. Среди них 9-летний мальчик. ВИДЕО+ФОТО

14 ноября враг нанес массированный удар ракетами и беспилотниками по центру города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины и начальника ОВА Олега Кипера.

Поврежден храм, жилые дома, магазин, гаражи, магистральный трубопровод теплоснабжения, транспортные средства. В зданиях выбиты окна, на некоторых загорелись балконы, кровля.

"К сожалению, погибла одна женщина, еще десять человек ранены, среди них мальчик. Точная информация о количестве пострадавших уточняется", - отметили в полиции.

По информации Кипера, 9-летний мальчик находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Также среди пострадавших взрослых 22-летний парень в тяжелом состоянии, другие раненые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения города и области. Им оказывается вся необходимая помощь.

В результате вечерней атаки: разрушен многоквартирный жилой дом в центре Одессы, произошло возгорание квартир, повреждены многоэтажки, около трех десятков легковых автомобилей, занялся пожар на территории общественного заведения и двухэтажного дома.

Из-за вражеского обстрела также поврежден магистральный трубопровод централизованного отопления. Котельная временно остановлена.

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