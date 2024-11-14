Через атаку БпЛА в Одесі припинила роботу котельня
Через атаку російських безпілотників у Одесі припинила роботу котельня.
Про це повідомив очільник міста Геннадій Труханов, передає Цензор.НЕТ.
"Через ворожу атаку пошкоджено магістральний трубопровод теплопостачання. Вимушено припинено роботу однієї із котелень міста", - написав Труханов.
Він також попередив, що в місті по БпЛА працює ППО.
Нагадаємо, ввечері 14 листопада в Одесі пролунав вибух.
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Щомісячна його пенсія дорівнює 390тис грн, як вважаєТЕ скільки можна закупити дронів за ОДНУ таку пенсію?
І кошмарити ними кримняш!