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Через атаку БпЛА в Одесі припинила роботу котельня

Ворожі безпілотники пошкодили трубопровід в Одесі

Через атаку російських безпілотників у Одесі припинила роботу котельня.

Про це повідомив очільник міста Геннадій Труханов, передає Цензор.НЕТ.

"Через ворожу атаку пошкоджено магістральний трубопровод теплопостачання. Вимушено припинено роботу однієї із котелень міста", - написав Труханов.

Він також попередив, що в місті по БпЛА працює ППО.

Нагадаємо, ввечері 14 листопада в Одесі пролунав вибух.

Також читайте: За 3 доби ворог випустив по Одесі та району 54 БпЛА. Внаслідок атак 10 людей досі в лікарні

Автор: 

безпілотник (4127) обстріл (28339) Одеса (5440)


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Шахеди літають, як в себе вдома.....
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14.11.2024 22:27 Відповісти
А знаєТЕ який є пенс в Україні?
Щомісячна його пенсія дорівнює 390тис грн, як вважаєТЕ скільки можна закупити дронів за ОДНУ таку пенсію?
І кошмарити ними кримняш!
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14.11.2024 22:40 Відповісти
В боях без правил одну сторону заставляють битися за правилами.
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14.11.2024 22:53 Відповісти
Нагадаю. В містах Курахове, Торецьк, Часів Яр взагалі ні електрики ні теплопостачання немає... В Покровську тільки електрика є частково... Все познається в порівнянні..
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14.11.2024 23:36 Відповісти
 
 