Через атаку БпЛА в Одесі припинила роботу котельня

Через атаку російських безпілотників у Одесі припинила роботу котельня.

Про це повідомив очільник міста Геннадій Труханов, передає Цензор.НЕТ.

"Через ворожу атаку пошкоджено магістральний трубопровод теплопостачання. Вимушено припинено роботу однієї із котелень міста", - написав Труханов.

Він також попередив, що в місті по БпЛА працює ППО.

Нагадаємо, ввечері 14 листопада в Одесі пролунав вибух.

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