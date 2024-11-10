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За 3 доби ворог випустив по Одесі та району 54 БпЛА. Внаслідок атак 10 людей досі в лікарні

наслідки обстрілу Одеси

За останні три доби ворог випустив по Одесі та району 54 ударні безпілотники.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок ворожих атак суттєвих пошкоджень зазнала інфраструктура.

"Остання ніч не була виключенням. Близько 18 дронів було запущено. 2 людини зазнали поранень. Загалом, за останні 3 доби (внаслідок обстрілів. - Ред.) 10 людей наразі перебувають у лікарні. Їм надається допомога", - уточнив очільник регіону.

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Як повідомлялося, ввечері суботи, 9 листопада, російські загарбники запустили по Україні нові групи ударних БпЛА "шахед". Також Цензор.НЕТ інформував, що у Києві двічі оголошували тривогу, знищено близько 15 ворожих безпілотників. Окрім того, внаслідок обстрілу Одеси пошкоджена інфраструктура, є постраждалі.

За даними Повітряних сил, загалом вночі було знищено 62 із 145 "Шахедів", ще 67 - локаційно втрачені.

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Одеса (5433) поранення (2793) Шахед (939)


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