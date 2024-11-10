За 3 дня враг выпустил по Одессе и району 54 БпЛА. В результате атак 10 человек до сих пор в больнице

За последние трое суток враг выпустил по Одессе и району 54 ударных беспилотника.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате вражеских атак существенные повреждения получила инфраструктура.

"Последняя ночь не была исключением. Около 18 дронов было запущено. 2 человека получили ранения. В целом, за последние 3 суток (в результате обстрелов. - Ред.) 10 человек сейчас находятся в больнице. Им оказывается помощь", - уточнил глава региона.

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Как сообщалось, вечером субботы, 9 ноября, российские захватчики запустили по Украине новые группы ударных БпЛА "шахед". Также Цензор.НЕТ информировал, что в Киеве дважды объявляли тревогу, уничтожено около 15 вражеских беспилотников. Кроме того, в результате обстрела Одессы повреждена инфраструктура, есть пострадавшие.

По данным Воздушных сил, всего ночью было уничтожено 62 из 145 "Шахедов", еще 67 - локально потеряны.