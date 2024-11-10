В результате обстрела Одессы повреждена инфраструктура, есть пострадавшие, - ОВА

В результате массированного обстрела Одессы повреждена гражданская инфраструктура, есть пострадавшие.

Об этом в телеграмме сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"Российские террористы снова совершили массированную атаку дронами на Одессу и район. Есть повреждения гражданской инфраструктуры.

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В результате атаки ударными беспилотниками в Одессе повреждены жилые дома, магазины, гаражи, машины. На некоторых локациях возникли пожары.



Предварительно - пострадал один человек.



Над ликвидацией последствий работают все соответствующие экстренные службы. Предоставляется помощь. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области", - говорится в сообщении.

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