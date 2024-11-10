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В результате обстрела Одессы повреждена инфраструктура, есть пострадавшие, - ОВА

Наслідки російського обстрілу

В результате массированного обстрела Одессы повреждена гражданская инфраструктура, есть пострадавшие.

Об этом в телеграмме сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"Российские террористы снова совершили массированную атаку дронами на Одессу и район. Есть повреждения гражданской инфраструктуры.

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В результате атаки ударными беспилотниками в Одессе повреждены жилые дома, магазины, гаражи, машины. На некоторых локациях возникли пожары.

Предварительно - пострадал один человек.

Над ликвидацией последствий работают все соответствующие экстренные службы. Предоставляется помощь. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области", - говорится в сообщении.

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Олег Кіпер про обстріл Одеси

обстрел (26850) Одесса (7862) Кипер (45)


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Внаслідок обстрілу Одеси,коригувальники зарухались (
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10.11.2024 06:49 Ответить
Вище політичне і військове керівництво країни не організувалоі не забезпечило належне ППО і ПРО країни, нашу Армію - єдину нашу Надію і Опору. Ворог нищить і захоплює наші міста і села, убиває наших людей. А бездарі на Банковій і в штабах, гастролюють по закордонах, брешуть і піаряться, тим часом здаючи і готуючи країну до капітуляції.
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10.11.2024 16:39 Ответить
 
 