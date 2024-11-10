Внаслідок обстрілу Одеси пошкоджена інфраструктура, є постраждалі, - ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок масованого обстрілу Одеси пошкоджена цивільна інфраструктура, є постраждалі.

Про це у телеграмі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

"Російські терористи знову здійснили масовану атаку дронами на Одесу та район. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

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Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі пошкоджені житлові будинки, магазини, гаражі, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі.



Попередньо - постраждала одна людина.



"Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби. Надається допомога. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини", - йдеться у дописі.



















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