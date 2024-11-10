УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8306 відвідувачів онлайн
Новини
3 944 2

Внаслідок обстрілу Одеси пошкоджена інфраструктура, є постраждалі, - ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок масованого обстрілу Одеси пошкоджена цивільна інфраструктура, є постраждалі.

Про це у телеграмі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

"Російські терористи знову здійснили масовану атаку дронами на Одесу та район. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Одесі під час атаки російських БПЛА пролунали вибухи, працює ППО

Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі пошкоджені житлові будинки, магазини, гаражі, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі.

Попередньо - постраждала одна людина.

"Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби. Надається допомога. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини", - йдеться у дописі.

Одеса 10 листопада
Одеса 10 листопада
Одеса 10 листопада
Одеса 10 листопада
Одеса 10 листопада
Одеса 10 листопада
Одеса 10 листопада
Одеса 10 листопада
Одеса 10 листопада

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 1 людина загинула, 13 поранені внаслідок дронової атаки військ РФ на Одесу (оновлено). ФОТОрепортаж

Олег Кіпер про обстріл Одеси

Автор: 

обстріл (28212) Одеса (5433) Кіпер Олег (53)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Внаслідок обстрілу Одеси,коригувальники зарухались (
показати весь коментар
10.11.2024 06:49 Відповісти
Вище політичне і військове керівництво країни не організувалоі не забезпечило належне ППО і ПРО країни, нашу Армію - єдину нашу Надію і Опору. Ворог нищить і захоплює наші міста і села, убиває наших людей. А бездарі на Банковій і в штабах, гастролюють по закордонах, брешуть і піаряться, тим часом здаючи і готуючи країну до капітуляції.
показати весь коментар
10.11.2024 16:39 Відповісти
 
 