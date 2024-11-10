В Одесі під час атаки російських БПЛА пролунали вибухи, працює ППО
В Одесі під час атаки ударних БПЛА пролунали вибухи, працює ППО.
Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов, передає Цензор.НЕТ.
"В місті чутно вибухи!" - написав він.
Зі свого боку очільник Одеської ОВА Олег Кіпер поінформував про роботу ППО: "Ворог атакує Одесу та район ударними безпілотниками. Працюють наші сили протиповітряної оборони. Лишайтеся в укриттях!"
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль