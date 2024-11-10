В Одесі під час атаки російських БПЛА пролунали вибухи, працює ППО

В Одесі під час атаки ударних БПЛА пролунали вибухи, працює ППО.

Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов, передає Цензор.НЕТ.

"В місті чутно вибухи!" - написав він.

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Зі свого боку очільник Одеської ОВА Олег Кіпер поінформував про роботу ППО: "Ворог атакує Одесу та район ударними безпілотниками. Працюють наші сили протиповітряної оборони. Лишайтеся в укриттях!"



