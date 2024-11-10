В Одессе во время атаки российских БПЛА раздались взрывы, работает ПВО

В Одессе во время атаки ударных БПЛА прогремели взрывы, работает ПВО.

Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.

"В городе слышны взрывы!" - написал он.

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Со своей стороны глава Одесской ОГА Олег Кипер проинформировал о работе ПВО: "Враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками. Работают наши силы противовоздушной обороны. Оставайтесь в укрытиях!"



