В Одессе во время атаки российских БПЛА раздались взрывы, работает ПВО
В Одессе во время атаки ударных БПЛА прогремели взрывы, работает ПВО.
Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.
"В городе слышны взрывы!" - написал он.
Со своей стороны глава Одесской ОГА Олег Кипер проинформировал о работе ПВО: "Враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками. Работают наши силы противовоздушной обороны. Оставайтесь в укрытиях!"
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль