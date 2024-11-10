РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6868 посетителей онлайн
Новости
1 075 0

Ночная атака на Киев: дважды объявляли тревогу, уничтожено около 15 вражеских беспилотников

шахеди

В ночь на 10 ноября российские захватчики в очередной раз атаковали Киев ударными дронами. Воздушную тревогу в столице объявляли дважды, и суммарно она длилась почти 5 часов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Он отметил, что в последнее время противник начал менять тактику применения своих беспилотников. Однако составляющие Сил обороны Украины, задействованные в охране воздушного пространства соответствующим образом эффективно реагируют на новые вызовы.

"Сегодня Силы обороны обезвредили различными способами около полутора десятков вражеских БпЛА, которые угрожали Киеву. В столице без разрушений и пострадавших", - добавил Попко.

Также смотрите: Боррель прибыл с визитом в Киев. ФОТО

Киев (25466) Воздушные атаки на Киев (678) Шахед (929)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 