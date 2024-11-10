Ночная атака на Киев: дважды объявляли тревогу, уничтожено около 15 вражеских беспилотников

В ночь на 10 ноября российские захватчики в очередной раз атаковали Киев ударными дронами. Воздушную тревогу в столице объявляли дважды, и суммарно она длилась почти 5 часов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Он отметил, что в последнее время противник начал менять тактику применения своих беспилотников. Однако составляющие Сил обороны Украины, задействованные в охране воздушного пространства соответствующим образом эффективно реагируют на новые вызовы.

"Сегодня Силы обороны обезвредили различными способами около полутора десятков вражеских БпЛА, которые угрожали Киеву. В столице без разрушений и пострадавших", - добавил Попко.

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