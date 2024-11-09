Боррель прибыл с визитом в Киев. ФОТО
В субботу, 9 ноября, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев в рамках своего последнего визита в должности.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Боррель отметил, что это его пятый визит в Киев с начала полномасштабного вторжения России, и последний на посту высокого представителя Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности.
"Поддержка Украины со стороны ЕС была моим личным приоритетом во время моего мандата и будет оставаться на повестке дня ЕС", - отметил он.
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у рожевому кашне.
то ж, тьотя таня. пиріжки біля метро вокзальна продавала.
що гарного для україни зробив боррель, крім безкінечного піздежу?
не плутати з гутерішем - ну з бубою най собі мівіну всосе...