Боррель прибыл с визитом в Киев. ФОТО

В субботу, 9 ноября, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев в рамках своего последнего визита в должности.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Боррель отметил, что это его пятый визит в Киев с начала полномасштабного вторжения России, и последний на посту высокого представителя Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности.

"Поддержка Украины со стороны ЕС была моим личным приоритетом во время моего мандата и будет оставаться на повестке дня ЕС", - отметил он.

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