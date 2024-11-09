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Боррель прибыл с визитом в Киев. ФОТО

В субботу, 9 ноября, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев в рамках своего последнего визита в должности.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Боррель отметил, что это его пятый визит в Киев с начала полномасштабного вторжения России, и последний на посту высокого представителя Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности.

"Поддержка Украины со стороны ЕС была моим личным приоритетом во время моего мандата и будет оставаться на повестке дня ЕС", - отметил он.

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Жозеп Боррель прибув до України 9 листопада

визит (3080) Киев (25513) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
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Ну да. Посмотреть на европейских политиков в мятых потертых костюмах, кросовках на босу ногу без слез нельзя. Куда им до наши депутатов и судей с блестящими костюмами по $10тыс и часами по $50тыс на каждой руке, которые просят у европейских нищебродов денюжку для голодающего украинского народа
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09.11.2024 10:11
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Прибув. Ну і що? Краще б ноги мадбьяраа привіз.
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09.11.2024 09:55 Ответить
ооо....
у рожевому кашне.
то ж, тьотя таня. пиріжки біля метро вокзальна продавала.
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09.11.2024 09:59 Ответить
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09.11.2024 10:04 Ответить
Ну да. Посмотреть на европейских политиков в мятых потертых костюмах, кросовках на босу ногу без слез нельзя. Куда им до наши депутатов и судей с блестящими костюмами по $10тыс и часами по $50тыс на каждой руке, которые просят у европейских нищебродов денюжку для голодающего украинского народа
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09.11.2024 10:11 Ответить
По їхніх плодах ви пізнаєте їх https://u.only.bible/mat-7.16/ Від Матвія 7:16 https://only.bible/ © Біблія Онлайн, 2003-2024.

що гарного для україни зробив боррель, крім безкінечного піздежу?
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09.11.2024 10:46 Ответить
бореля можна не гнати...
не плутати з гутерішем - ну з бубою най собі мівіну всосе...
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09.11.2024 10:01 Ответить
то, вони ж однокласники. нє? а, дуже схоже....
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09.11.2024 10:47 Ответить
Біг-мак, єр-мак...
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09.11.2024 10:12 Ответить
Вітаємо.
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09.11.2024 11:02 Ответить
 
 