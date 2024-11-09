Боррель прибув із візитом до Києва. ФОТО
У суботу, 9 листопада, високий представник ЄС Жозеп Боррель прибув до Києва в рамках свого останнього візиту на посаді.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Боррель наголосив, що це його п'ятий візит до Києва з початку повномасштабного вторгнення Росії, і останній на посаді високого представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.
"Підтримка України з боку ЄС була моїм особистим пріоритетом під час мого мандату і залишатиметься на порядку денному ЄС", - зазначив він.
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у рожевому кашне.
то ж, тьотя таня. пиріжки біля метро вокзальна продавала.
що гарного для україни зробив боррель, крім безкінечного піздежу?
не плутати з гутерішем - ну з бубою най собі мівіну всосе...