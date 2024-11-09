Боррель прибув із візитом до Києва. ФОТО

У суботу, 9 листопада, високий представник ЄС Жозеп Боррель прибув до Києва в рамках свого останнього візиту на посаді.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Боррель наголосив, що це його п'ятий візит до Києва з початку повномасштабного вторгнення Росії, і останній на посаді високого представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.

"Підтримка України з боку ЄС була моїм особистим пріоритетом під час мого мандату і залишатиметься на порядку денному ЄС", - зазначив він.

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