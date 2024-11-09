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Боррель прибув із візитом до Києва. ФОТО

У суботу, 9 листопада, високий представник ЄС Жозеп Боррель прибув до Києва в рамках свого останнього візиту на посаді.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Боррель наголосив, що це його п'ятий візит до Києва з початку повномасштабного вторгнення Росії, і останній на посаді високого представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.

"Підтримка України з боку ЄС була моїм особистим пріоритетом під час мого мандату і залишатиметься на порядку денному ЄС", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Боррель планує найближчими днями відвідати Україну: Ми маємо продовжувати підтримку

Жозеп Боррель прибув до України 9 листопада

Автор: 

візит (1625) Київ (19796) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
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Ну да. Посмотреть на европейских политиков в мятых потертых костюмах, кросовках на босу ногу без слез нельзя. Куда им до наши депутатов и судей с блестящими костюмами по $10тыс и часами по $50тыс на каждой руке, которые просят у европейских нищебродов денюжку для голодающего украинского народа
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09.11.2024 10:11 Відповісти
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Прибув. Ну і що? Краще б ноги мадбьяраа привіз.
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09.11.2024 09:55 Відповісти
ооо....
у рожевому кашне.
то ж, тьотя таня. пиріжки біля метро вокзальна продавала.
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09.11.2024 09:59 Відповісти
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09.11.2024 10:04 Відповісти
Ну да. Посмотреть на европейских политиков в мятых потертых костюмах, кросовках на босу ногу без слез нельзя. Куда им до наши депутатов и судей с блестящими костюмами по $10тыс и часами по $50тыс на каждой руке, которые просят у европейских нищебродов денюжку для голодающего украинского народа
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09.11.2024 10:11 Відповісти
По їхніх плодах ви пізнаєте їх https://u.only.bible/mat-7.16/ Від Матвія 7:16 https://only.bible/ © Біблія Онлайн, 2003-2024.

що гарного для україни зробив боррель, крім безкінечного піздежу?
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09.11.2024 10:46 Відповісти
бореля можна не гнати...
не плутати з гутерішем - ну з бубою най собі мівіну всосе...
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09.11.2024 10:01 Відповісти
то, вони ж однокласники. нє? а, дуже схоже....
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09.11.2024 10:47 Відповісти
Біг-мак, єр-мак...
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09.11.2024 10:12 Відповісти
Вітаємо.
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09.11.2024 11:02 Відповісти
 
 