Боррель планує найближчими днями відвідати Україну: Ми маємо продовжувати підтримку
Високий представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що найближчими днями планує вирушити в Україну, й наголосив на необхідності подальшої підтримки Києва.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Боррель заявив під час спілкування з журналістами на неформальній зустрічі глав держав і урядів ЄС у Будапешті у п'ятницю.
"Я планую вирушити в Україну найближчими днями, щоб разом з українською владою подивитися, як ми можемо й далі підтримувати їх. Тому що ми маємо продовжувати підтримувати їх. У будь-якому разі, ми не можемо віддати на аутсорсинг нашу здатність діяти. Хоч би що відбувалося у США, ми маємо свої інтереси, ми маємо свої цінності", - сказав він.
Крім того, Боррель наголосив, що, "безумовно, США - наш найважливіший партнер", і ЄС хоче й надалі бути сильним партнером США, але необхідно нарощувати власний потенціал.
"Хоч би що відбувалося в інших домівках, ми маємо продовжувати працювати в нашій домівці. Рецепт майбутнього Європейського Союзу - це єдність", - зазначив він.
За його словами, "єдиний рецепт виживання для Європи - бути більш згуртованою і будувати більш сильну, суверенну Європу, здатну протистояти викликам світу, не передаючи безпеку кому-небудь ще". Окремо він наголосив, що безпека потребує великих інвестицій в оборону, технології.
"Якщо вас немає за столом, ви опинитеся в меню. Те саме можна сказати і про Україну. Україна має бути за столом, а не в меню. Тому ми маємо продовжувати підтримувати незалежність, суверенітет України. Хоч би що сталося, ми повинні продовжувати виконувати наші зобов'язання перед Україною", - додав Боррель.
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Тобто, для вас бажано, аби у кінцевому підсумку від України лишилося якомога менше?
Ставимося з розумінням!
Суки...
Мене вражає простодушність дописувачів ,які вважають, що прийняття в НАТО ,може відбутись-на раз,два
https://www.youtube.com/watch?v=UXA99214G40
Будуть уламувати на підписання поступок
треба двое.
президент і голова парламенту, після рішення парламенту.
нафіга ото кататися без діла?
Приїде, щоб поплескати Зє по плечу і сказати: "Дєнєх (зброї, снарядів, ракет) нєт, но ви дєржитєсь".