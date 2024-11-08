Боррель планує найближчими днями відвідати Україну: Ми маємо продовжувати підтримку

Високий представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що найближчими днями планує вирушити в Україну, й наголосив на необхідності подальшої підтримки Києва.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Боррель заявив під час спілкування з журналістами на неформальній зустрічі глав держав і урядів ЄС у Будапешті у п'ятницю.

"Я планую вирушити в Україну найближчими днями, щоб разом з українською владою подивитися, як ми можемо й далі підтримувати їх. Тому що ми маємо продовжувати підтримувати їх. У будь-якому разі, ми не можемо віддати на аутсорсинг нашу здатність діяти. Хоч би що відбувалося у США, ми маємо свої інтереси, ми маємо свої цінності", - сказав він.

Крім того, Боррель наголосив, що, "безумовно, США - наш найважливіший партнер", і ЄС хоче й надалі бути сильним партнером США, але необхідно нарощувати власний потенціал.

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"Хоч би що відбувалося в інших домівках, ми маємо продовжувати працювати в нашій домівці. Рецепт майбутнього Європейського Союзу - це єдність", - зазначив він.

За його словами, "єдиний рецепт виживання для Європи - бути більш згуртованою і будувати більш сильну, суверенну Європу, здатну протистояти викликам світу, не передаючи безпеку кому-небудь ще". Окремо він наголосив, що безпека потребує великих інвестицій в оборону, технології.

"Якщо вас немає за столом, ви опинитеся в меню. Те саме можна сказати і про Україну. Україна має бути за столом, а не в меню. Тому ми маємо продовжувати підтримувати незалежність, суверенітет України. Хоч би що сталося, ми повинні продовжувати виконувати наші зобов'язання перед Україною", - додав Боррель.

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