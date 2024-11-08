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Новини Допомога Україні
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Боррель планує найближчими днями відвідати Україну: Ми маємо продовжувати підтримку

боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що найближчими днями планує вирушити в Україну, й наголосив на необхідності подальшої підтримки Києва.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Боррель заявив під час спілкування з журналістами на неформальній зустрічі глав держав і урядів ЄС у Будапешті у п'ятницю.

"Я планую вирушити в Україну найближчими днями, щоб разом з українською владою подивитися, як ми можемо й далі підтримувати їх. Тому що ми маємо продовжувати підтримувати їх. У будь-якому разі, ми не можемо віддати на аутсорсинг нашу здатність діяти. Хоч би що відбувалося у США, ми маємо свої інтереси, ми маємо свої цінності", - сказав він.

Крім того, Боррель наголосив, що, "безумовно, США - наш найважливіший партнер", і ЄС хоче й надалі бути сильним партнером США, але необхідно нарощувати власний потенціал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель у Південній Кореї закликав посилити підтримку України

"Хоч би що відбувалося в інших домівках, ми маємо продовжувати працювати в нашій домівці. Рецепт майбутнього Європейського Союзу - це єдність", - зазначив він.

За його словами, "єдиний рецепт виживання для Європи - бути більш згуртованою і будувати більш сильну, суверенну Європу, здатну протистояти викликам світу, не передаючи безпеку кому-небудь ще". Окремо він наголосив, що безпека потребує великих інвестицій в оборону, технології.

"Якщо вас немає за столом, ви опинитеся в меню. Те саме можна сказати і про Україну. Україна має бути за столом, а не в меню. Тому ми маємо продовжувати підтримувати незалежність, суверенітет України. Хоч би що сталося, ми повинні продовжувати виконувати наші зобов'язання перед Україною", - додав Боррель.

Також читайте: Україна продовжує просувати ключові реформи, попри війну, - Боррель

Автор: 

Євросоюз (13798) допомога і підтримка (1170) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+3
Ми маємо продовжувати підтримку

Тобто, для вас бажано, аби у кінцевому підсумку від України лишилося якомога менше?
Ставимося з розумінням!
Суки...
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08.11.2024 13:44 Відповісти
+2
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08.11.2024 13:44 Відповісти
+2
Найближчими днями і тижнями, треба очікувати багато делегацій.
Будуть уламувати на підписання поступок
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08.11.2024 13:45 Відповісти
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Привезе потужне занепокоєння та мастурбованість?
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08.11.2024 13:39 Відповісти
Та може і не встигнути. Зельоні вже дістали з шафи Стамбульські домовленості.
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08.11.2024 13:43 Відповісти
Ми маємо продовжувати підтримку

Тобто, для вас бажано, аби у кінцевому підсумку від України лишилося якомога менше?
Ставимося з розумінням!
Суки...
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08.11.2024 13:44 Відповісти
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08.11.2024 13:44 Відповісти
ну аякжеж...НАТО аж побігло надавати членство,після дозволу використовувати далекобійних ракєт.
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08.11.2024 13:48 Відповісти
А які ще є варіанти ?
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08.11.2024 13:50 Відповісти
пані
Мене вражає простодушність дописувачів ,які вважають, що прийняття в НАТО ,може відбутись-на раз,два
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08.11.2024 14:07 Відповісти
Дива у житті трапляються. Більше нам сподіватись нема на що
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08.11.2024 14:14 Відповісти
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08.11.2024 14:29 Відповісти
Інтервю Порошенка ВВС
https://www.youtube.com/watch?v=UXA99214G40
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08.11.2024 13:57 Відповісти
Ну це все зрозуміло, а на практиці? Ну не приймають в НАТО рік / два / десять....Воювати далі? Трампісти зменшили допомогу, в ЕС бардак. У Німеччині політична криза, розпалася урядова коаліція, у Шольца рейтінг нижче плінтуса.... Ну це якщо дивитися правді у вічі, а не декларувати політично привабливими лозунгами для потенційних виборців.
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08.11.2024 13:57 Відповісти
Найближчими днями і тижнями, треба очікувати багато делегацій.
Будуть уламувати на підписання поступок
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08.11.2024 13:45 Відповісти
Теж так вважаю
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08.11.2024 13:49 Відповісти
а хто підпише?
треба двое.
президент і голова парламенту, після рішення парламенту.
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08.11.2024 13:55 Відповісти

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08.11.2024 13:49 Відповісти
Щось я не в захваті від цього пуделя ФСБ-шного...
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08.11.2024 16:24 Відповісти
борель, зачекай січня. прилетиш в бориспіль, вже в капітулювавшу україну.
нафіга ото кататися без діла?
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08.11.2024 13:53 Відповісти
"Високий представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що найближчими днями планує вирушити в Україну..." Джерело: https://censor.net/ua/n3518968

Приїде, щоб поплескати Зє по плечу і сказати: "Дєнєх (зброї, снарядів, ракет) нєт, но ви дєржитєсь".
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08.11.2024 14:16 Відповісти
Бордель, йдіть вже нагуй і к ****** з такою "підтримкою". Щоб вас чорти в пеклі так підтримували
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08.11.2024 14:27 Відповісти
 
 