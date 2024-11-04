Боррель у Південній Кореї закликав посилити підтримку України

Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час візиту до Південної Кореї закликав наростити підтримку України.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Боррель провів зустріч із міністром оборони Південної Кореї, під час якої обговорив КНДР та інші спільні безпекові виклики.

"Агресія Росії проти України є екзистенційною загрозою. Республіка Корея найкраще це розуміє. Ми єдині в нашій підтримці України. Я закликав їх посилити цю підтримку", - сказав він.

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Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

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