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Новини Війна
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Боррель у Південній Кореї закликав посилити підтримку України

Боррель у Південній Кореї закликав посилити підтримку України

Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час візиту до Південної Кореї закликав наростити підтримку України.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Боррель провів зустріч із міністром оборони Південної Кореї, під час якої обговорив КНДР та інші спільні безпекові виклики.

"Агресія Росії проти України є екзистенційною загрозою. Республіка Корея найкраще це розуміє. Ми єдині в нашій підтримці України. Я закликав їх посилити цю підтримку", - сказав він.

Боррель у Південній Кореї закликав посилити підтримку України

Читайте: КНДР направила до РФ своїх солдатів в обмін на продуктову допомогу і космічні технології, - ЗМІ

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

Також читайте: Південна Корея може передати зброю Україні через війська КНДР у Росії, - Reuters

Автор: 

Південна Корея (469) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+4
Правильно. Вместо одной озабоченности прошу выражать две озабоченности або аж три. Чтобы рашисты сволочи знали какая у нас мощная поддержка всего мира
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04.11.2024 10:56 Відповісти
+3
Що ви до тої Кореї доклепались.
Вони зараз шампанське відрами п'ють шо їх північні друзяки втяглися в війну з Україною на іншій стороні Землі.
І допомагать нам вони не будуть ніразу...
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04.11.2024 11:18 Відповісти
+2
Закликуни закликали!
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04.11.2024 10:51 Відповісти
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Закликуни закликали!
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04.11.2024 10:51 Відповісти
Правильно. Вместо одной озабоченности прошу выражать две озабоченности або аж три. Чтобы рашисты сволочи знали какая у нас мощная поддержка всего мира
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04.11.2024 10:56 Відповісти
Звідки ше не закликали
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04.11.2024 10:59 Відповісти
Нам нужно как-то втянуть НАТО в войну. Нужен некий казус Бульбы. Почему Буданов и разведка не работает в этом направлении?
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04.11.2024 11:01 Відповісти
Можете ще армію воєнкомів-тітушок посилити, а то щось їх дуже мало кошмарять цивільних
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04.11.2024 11:02 Відповісти
Чухайтесь швидше корейці, бо часу у вас обмаль.
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04.11.2024 11:04 Відповісти
А то что будет? Ато Беляш нападет? Кстати грохнуть Беляша не так уж и сложно для такой технологической страны как Южная Корея. Евреи уже показали, что нету невозможных спецоперации на обычных пейджерах. Но зачем им его валить? Что бы что? Так же и с ******. Мы могли послать пару сотен БПЛА на Червоную площадь и устроить там кровавую баню. Но не сделали. Но почему? дронов нету? Думаю наскребли бы. Не сделали мы это потому, что нельзя. Как и убить Ина тоже нельзя. Нам прсто не дадут это сделать "партнеры"...
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04.11.2024 11:09 Відповісти
Якийсь театр абсурду.
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04.11.2024 11:14 Відповісти
Не ескаліруйте ескалацію , бо буде зовсім пльохо.
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04.11.2024 11:17 Відповісти
Що ви до тої Кореї доклепались.
Вони зараз шампанське відрами п'ють шо їх північні друзяки втяглися в війну з Україною на іншій стороні Землі.
І допомагать нам вони не будуть ніразу...
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04.11.2024 11:18 Відповісти
Тем более что обмен опытом не состоится. Коммандированные северо кореейские военные либо погибнут в боях, либо разбегутся по дороге на фронт. Так что шинель они не возьмут и домой не пойдут.
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04.11.2024 11:20 Відповісти
Ізнов ще їден закликав...
"Кличе та кигиче" (с)
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04.11.2024 11:23 Відповісти
Думали зараз Південна Корея нам допоможе, ага, розігналися, вони тільки за долари допомагають, хоча можно пообіцяти їм Покровське мєсторождєніє літія, і кацапи його не захватять, але Зелені до цього не додумаються, і так можно багато чого відвоювати!!!
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04.11.2024 12:17 Відповісти
 
 