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Новини
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Південна Корея може передати зброю Україні через війська КНДР у Росії, - Reuters

Військова техніка Південної Кореї

Підтримка України з боку Південної Кореї може зрости через присутність військ КНДР у Росії. Зокрема мова йде про відправлення зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Йоль.

Під час пресконференції в Оттаві він сказав, що Сеул буде стежити за участю північнокорейських військ у війні в Україні та за військовою допомогою, яку Пхеньян отримає від Москви.

"Зокрема, ми будемо спостерігати за рівнем участі північнокорейських сил у війні, і якою буде послуга за послугу, яку Північна Корея отримає від Росії. Ми візьмемо всі ці фактори до уваги, перш ніж приймати конкретні рішення", – зазначив Чо Тхе Йоль.

Також, як зазначають журналісти видання, неназваний чиновник Південної Кореї зазначив, що Пхеньян, ймовірно, отримає від Москви "компенсацію" у вигляді військових і цивільних технологій.

За його словами, це пов’язано з тим, що КНДР прагне запустити супутник-шпигун і модернізувати свої міжконтинентальні балістичні ракети.

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Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

Автор: 

КНДР (1270) Україна (5987) Південна Корея (469)


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Топ коментарі
+12
А може й не передати... Як же ж задрали ці припущення.
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03.11.2024 14:53 Відповісти
+8
Передадут через войска КНДР в России. То есть дадут войскам КНДР, они привезут нам через росию, так короче, и передадут при встрече.
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03.11.2024 15:17 Відповісти
+4
Дуже важливо при цьому не наробити товстих коричневих ліній, бо кім хер ин пападе!
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03.11.2024 14:58 Відповісти
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А може й не передати... Як же ж задрали ці припущення.
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03.11.2024 14:53 Відповісти
Ага. Уже б ничего не говорили, пока не передали. Когда северокорейский прыщ начал передавать снаряды и ракеты паРаше, была таже болтовня... И ничё...
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03.11.2024 15:03 Відповісти
Дуже важливо при цьому не наробити товстих коричневих ліній, бо кім хер ин пападе!
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03.11.2024 14:58 Відповісти
Як передадуть, тоді й кажіть!
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03.11.2024 14:59 Відповісти
може передати.... а може і не передати
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03.11.2024 15:05 Відповісти
Передадут через войска КНДР в России. То есть дадут войскам КНДР, они привезут нам через росию, так короче, и передадут при встрече.
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03.11.2024 15:17 Відповісти
Вивчайте українську. 👆
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03.11.2024 15:43 Відповісти
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03.11.2024 16:30 Відповісти
+++
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03.11.2024 15:45 Відповісти
Южная Корея передаст Украине танк четвёртого поколения К-2 Черная Пантера?Такого танка не построил ещё никто...🇰🇷🇰🇷🇰🇷Польше может и передадут,но не Гололородьке...этот танк сразу сдадут Мавзолейным Обезьянам Вермахта Плешивого ЧМОшника питерской помойки...👹👺🏴‍☠️
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03.11.2024 15:17 Відповісти
Якщо переможе Гарріс і пообіцяє Південній Кореї захист - передадуть все, що можуть.
Якщо переможе Трамп - будуть поступки на користь #уйла і війна закінчиться, тож потреба відпаде.
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03.11.2024 15:32 Відповісти
Трамп агент советского КГБ ещё с июня 1987 года,гостил на Мацковии тогда и сильно любил Мавзолейных Интердевочек... фильм тогда такой был с Яковлевой в главной роли ..😁💃🐔
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03.11.2024 15:36 Відповісти
Південна Корея може передати зброю Україні через війська КНДР у Росії, - Reuters

А як війська КНДР привезуть для ЗСУ зброю щоб передати - в Курську область буде доставка ?
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03.11.2024 15:54 Відповісти
кацаписька пишуть "новини" на сайті, нема ради)

значно цікавіше, чому узбецька правда й цензорятка водночас почали називати кацапів "росією", "росіянами", "російською армією" тощо

темнички отримали від дегенерата зєльонкіна чи від бєні-хлібодавця?
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03.11.2024 16:00 Відповісти
отак просто "через війська"?
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03.11.2024 15:55 Відповісти
щось "не вдуплив" заголовок...
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03.11.2024 17:08 Відповісти
про це ніхто не знає, бо воно ще нікуди не влучало))
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03.11.2024 16:08 Відповісти
ми будемо спостерігати... перш ніж приймати конкретні рішення", - зазначив Чо Тхе Йоль. Джерело:
************
Дякуємо. Потужно дякуємо.
Ми теж будемо спостерігати за вашими спостереженнями.
Обсерватори обісрані.
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03.11.2024 16:01 Відповісти
Може передати, а може і не передати
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03.11.2024 16:07 Відповісти
цікаво, яким чином?
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03.11.2024 16:55 Відповісти
Влада так само бреше як і кремль, одн куратор...
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03.11.2024 16:58 Відповісти
Северные уже в курской обл, а южные ,,могут передать,,! А как передать? Есть два варианта. Я с молодости эти дороги знаю. 1---через Сингапур, Красное море, Суэцкий канал, потом Босфор. Потом кацапы потопят. 2 вариант---продолжение 1 от Суэцкого канала до Гибралтара и до Гданська. Потом поездами до Львова. А самолями таскать, так цена дорогая. А что конкретно давать станут, видно и сами ещё не решили---ведь так сильно хотят, что растерялись с чего начать!
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03.11.2024 17:12 Відповісти
в Південної Кореї ****№тий сусід під боком, не будуть вони зброю передавати, заспокойтесь.
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03.11.2024 17:53 Відповісти
Сполучені Штати подарували Перу дев'ять багатоцільових гелікоптерів Sikorsky UH-60A+ Black Hawk.
Ці гелікоптери значно підвищать можливості поліції Перу в боротьбі з торгівлею наркотиками. (с)
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03.11.2024 18:04 Відповісти
А може і не передати.
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03.11.2024 18:22 Відповісти
Що за недолуге пише ті заголовки ))))
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03.11.2024 18:57 Відповісти
Читається так, шо Південь дасть зброю півночі, та рашистам, ну а ті вже Україні. Бред сивої кобили, а не заголовок.
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03.11.2024 20:04 Відповісти
 
 