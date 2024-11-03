Південна Корея може передати зброю Україні через війська КНДР у Росії, - Reuters
Підтримка України з боку Південної Кореї може зрости через присутність військ КНДР у Росії. Зокрема мова йде про відправлення зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Йоль.
Під час пресконференції в Оттаві він сказав, що Сеул буде стежити за участю північнокорейських військ у війні в Україні та за військовою допомогою, яку Пхеньян отримає від Москви.
"Зокрема, ми будемо спостерігати за рівнем участі північнокорейських сил у війні, і якою буде послуга за послугу, яку Північна Корея отримає від Росії. Ми візьмемо всі ці фактори до уваги, перш ніж приймати конкретні рішення", – зазначив Чо Тхе Йоль.
Також, як зазначають журналісти видання, неназваний чиновник Південної Кореї зазначив, що Пхеньян, ймовірно, отримає від Москви "компенсацію" у вигляді військових і цивільних технологій.
За його словами, це пов’язано з тим, що КНДР прагне запустити супутник-шпигун і модернізувати свої міжконтинентальні балістичні ракети.
Участь військ КНДР у війні РФ проти України
Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.
25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.
28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".
У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.
Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.
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Якщо переможе Трамп - будуть поступки на користь #уйла і війна закінчиться, тож потреба відпаде.
А як війська КНДР привезуть для ЗСУ зброю щоб передати - в Курську область буде доставка ?
значно цікавіше, чому узбецька правда й цензорятка водночас почали називати кацапів "росією", "росіянами", "російською армією" тощо
темнички отримали від дегенерата зєльонкіна чи від бєні-хлібодавця?
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Дякуємо. Потужно дякуємо.
Ми теж будемо спостерігати за вашими спостереженнями.
Обсерватори обісрані.
Ці гелікоптери значно підвищать можливості поліції Перу в боротьбі з торгівлею наркотиками. (с)