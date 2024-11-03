Южная Корея может передать оружие Украине через войска КНДР в России, - Reuters

Поддержка Украины со стороны Южной Кореи может возрасти из-за присутствия войск КНДР в России. В частности речь идет об отправке оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Йоль.

Во время пресс-конференции в Оттаве он сказал, что Сеул будет следить за участием северокорейских войск в войне в Украине и за военной помощью, которую Пхеньян получит от Москвы.

"В частности, мы будем наблюдать за уровнем участия северокорейских сил в войне, и какой будет услуга за услугу, которую Северная Корея получит от России. Мы примем все эти факторы во внимание, прежде чем принимать конкретные решения", - отметил Чо Тхэ Йоль.

Также, как отмечают журналисты издания, неназванный чиновник Южной Кореи отметил, что Пхеньян, вероятно, получит от Москвы "компенсацию" в виде военных и гражданских технологий.

По его словам, это связано с тем, что КНДР стремится запустить спутник-шпион и модернизировать свои межконтинентальные баллистические ракеты.

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Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.