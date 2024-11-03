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Южная Корея может передать оружие Украине через войска КНДР в России, - Reuters

Військова техніка Південної Кореї

Поддержка Украины со стороны Южной Кореи может возрасти из-за присутствия войск КНДР в России. В частности речь идет об отправке оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Йоль.

Во время пресс-конференции в Оттаве он сказал, что Сеул будет следить за участием северокорейских войск в войне в Украине и за военной помощью, которую Пхеньян получит от Москвы.

"В частности, мы будем наблюдать за уровнем участия северокорейских сил в войне, и какой будет услуга за услугу, которую Северная Корея получит от России. Мы примем все эти факторы во внимание, прежде чем принимать конкретные решения", - отметил Чо Тхэ Йоль.

Также, как отмечают журналисты издания, неназванный чиновник Южной Кореи отметил, что Пхеньян, вероятно, получит от Москвы "компенсацию" в виде военных и гражданских технологий.

По его словам, это связано с тем, что КНДР стремится запустить спутник-шпион и модернизировать свои межконтинентальные баллистические ракеты.

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Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

Автор: 

КНДР (1237) Украина (45038) Южная Корея (340)


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Топ комментарии
+12
А може й не передати... Як же ж задрали ці припущення.
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03.11.2024 14:53 Ответить
+8
Передадут через войска КНДР в России. То есть дадут войскам КНДР, они привезут нам через росию, так короче, и передадут при встрече.
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03.11.2024 15:17 Ответить
+4
Дуже важливо при цьому не наробити товстих коричневих ліній, бо кім хер ин пападе!
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03.11.2024 14:58 Ответить
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А може й не передати... Як же ж задрали ці припущення.
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03.11.2024 14:53 Ответить
Ага. Уже б ничего не говорили, пока не передали. Когда северокорейский прыщ начал передавать снаряды и ракеты паРаше, была таже болтовня... И ничё...
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03.11.2024 15:03 Ответить
Дуже важливо при цьому не наробити товстих коричневих ліній, бо кім хер ин пападе!
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03.11.2024 14:58 Ответить
Як передадуть, тоді й кажіть!
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03.11.2024 14:59 Ответить
може передати.... а може і не передати
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03.11.2024 15:05 Ответить
Передадут через войска КНДР в России. То есть дадут войскам КНДР, они привезут нам через росию, так короче, и передадут при встрече.
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03.11.2024 15:17 Ответить
Вивчайте українську. 👆
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03.11.2024 15:43 Ответить
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03.11.2024 16:30 Ответить
+++
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03.11.2024 15:45 Ответить
Южная Корея передаст Украине танк четвёртого поколения К-2 Черная Пантера?Такого танка не построил ещё никто...🇰🇷🇰🇷🇰🇷Польше может и передадут,но не Гололородьке...этот танк сразу сдадут Мавзолейным Обезьянам Вермахта Плешивого ЧМОшника питерской помойки...👹👺🏴‍☠️
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03.11.2024 15:17 Ответить
Якщо переможе Гарріс і пообіцяє Південній Кореї захист - передадуть все, що можуть.
Якщо переможе Трамп - будуть поступки на користь #уйла і війна закінчиться, тож потреба відпаде.
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03.11.2024 15:32 Ответить
Трамп агент советского КГБ ещё с июня 1987 года,гостил на Мацковии тогда и сильно любил Мавзолейных Интердевочек... фильм тогда такой был с Яковлевой в главной роли ..😁💃🐔
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03.11.2024 15:36 Ответить
Південна Корея може передати зброю Україні через війська КНДР у Росії, - Reuters

А як війська КНДР привезуть для ЗСУ зброю щоб передати - в Курську область буде доставка ?
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03.11.2024 15:54 Ответить
кацаписька пишуть "новини" на сайті, нема ради)

значно цікавіше, чому узбецька правда й цензорятка водночас почали називати кацапів "росією", "росіянами", "російською армією" тощо

темнички отримали від дегенерата зєльонкіна чи від бєні-хлібодавця?
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03.11.2024 16:00 Ответить
отак просто "через війська"?
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03.11.2024 15:55 Ответить
щось "не вдуплив" заголовок...
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03.11.2024 17:08 Ответить
про це ніхто не знає, бо воно ще нікуди не влучало))
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03.11.2024 16:08 Ответить
ми будемо спостерігати... перш ніж приймати конкретні рішення", - зазначив Чо Тхе Йоль. Джерело:
************
Дякуємо. Потужно дякуємо.
Ми теж будемо спостерігати за вашими спостереженнями.
Обсерватори обісрані.
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03.11.2024 16:01 Ответить
Може передати, а може і не передати
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03.11.2024 16:07 Ответить
цікаво, яким чином?
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03.11.2024 16:55 Ответить
Влада так само бреше як і кремль, одн куратор...
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03.11.2024 16:58 Ответить
Северные уже в курской обл, а южные ,,могут передать,,! А как передать? Есть два варианта. Я с молодости эти дороги знаю. 1---через Сингапур, Красное море, Суэцкий канал, потом Босфор. Потом кацапы потопят. 2 вариант---продолжение 1 от Суэцкого канала до Гибралтара и до Гданська. Потом поездами до Львова. А самолями таскать, так цена дорогая. А что конкретно давать станут, видно и сами ещё не решили---ведь так сильно хотят, что растерялись с чего начать!
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03.11.2024 17:12 Ответить
в Південної Кореї ****№тий сусід під боком, не будуть вони зброю передавати, заспокойтесь.
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03.11.2024 17:53 Ответить
Сполучені Штати подарували Перу дев'ять багатоцільових гелікоптерів Sikorsky UH-60A+ Black Hawk.
Ці гелікоптери значно підвищать можливості поліції Перу в боротьбі з торгівлею наркотиками. (с)
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03.11.2024 18:04 Ответить
А може і не передати.
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03.11.2024 18:22 Ответить
Що за недолуге пише ті заголовки ))))
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03.11.2024 18:57 Ответить
Читається так, шо Південь дасть зброю півночі, та рашистам, ну а ті вже Україні. Бред сивої кобили, а не заголовок.
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03.11.2024 20:04 Ответить
 
 