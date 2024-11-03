Южная Корея может передать оружие Украине через войска КНДР в России, - Reuters
Поддержка Украины со стороны Южной Кореи может возрасти из-за присутствия войск КНДР в России. В частности речь идет об отправке оружия.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Йоль.
Во время пресс-конференции в Оттаве он сказал, что Сеул будет следить за участием северокорейских войск в войне в Украине и за военной помощью, которую Пхеньян получит от Москвы.
"В частности, мы будем наблюдать за уровнем участия северокорейских сил в войне, и какой будет услуга за услугу, которую Северная Корея получит от России. Мы примем все эти факторы во внимание, прежде чем принимать конкретные решения", - отметил Чо Тхэ Йоль.
Также, как отмечают журналисты издания, неназванный чиновник Южной Кореи отметил, что Пхеньян, вероятно, получит от Москвы "компенсацию" в виде военных и гражданских технологий.
По его словам, это связано с тем, что КНДР стремится запустить спутник-шпион и модернизировать свои межконтинентальные баллистические ракеты.
Участие войск КНДР в войне РФ против Украины
Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.
Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо переможе Трамп - будуть поступки на користь #уйла і війна закінчиться, тож потреба відпаде.
А як війська КНДР привезуть для ЗСУ зброю щоб передати - в Курську область буде доставка ?
значно цікавіше, чому узбецька правда й цензорятка водночас почали називати кацапів "росією", "росіянами", "російською армією" тощо
темнички отримали від дегенерата зєльонкіна чи від бєні-хлібодавця?
************
Дякуємо. Потужно дякуємо.
Ми теж будемо спостерігати за вашими спостереженнями.
Обсерватори обісрані.
Ці гелікоптери значно підвищать можливості поліції Перу в боротьбі з торгівлею наркотиками. (с)