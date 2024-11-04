Боррель в Южной Корее призвал усилить поддержку Украины

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель во время визита в Южную Корею призвал нарастить поддержку Украины.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Боррель провел встречу с министром обороны Южной Кореи, во время которой обсудил КНДР и другие общие вызовы безопасности.

"Агрессия России против Украины является экзистенциальной угрозой. Республика Корея лучше всего это понимает. Мы едины в нашей поддержке Украины. Я призвал их усилить эту поддержку", - сказал он.

Читайте также: Южная Корея может передать оружие Украине из-за войск КНДР в России, - Reuters

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

Читайте также: Аналитики Южной Кореи в Украине будут изучать тенденции современной войны, - Минобороны