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Новости Война
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Боррель в Южной Корее призвал усилить поддержку Украины

Боррель у Південній Кореї закликав посилити підтримку України

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель во время визита в Южную Корею призвал нарастить поддержку Украины.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Боррель провел встречу с министром обороны Южной Кореи, во время которой обсудил КНДР и другие общие вызовы безопасности.

"Агрессия России против Украины является экзистенциальной угрозой. Республика Корея лучше всего это понимает. Мы едины в нашей поддержке Украины. Я призвал их усилить эту поддержку", - сказал он.

Боррель у Південній Кореї закликав посилити підтримку України

Читайте также: Южная Корея может передать оружие Украине из-за войск КНДР в России, - Reuters

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

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Автор: 

Южная Корея (340) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+4
Правильно. Вместо одной озабоченности прошу выражать две озабоченности або аж три. Чтобы рашисты сволочи знали какая у нас мощная поддержка всего мира
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04.11.2024 10:56 Ответить
+3
Що ви до тої Кореї доклепались.
Вони зараз шампанське відрами п'ють шо їх північні друзяки втяглися в війну з Україною на іншій стороні Землі.
І допомагать нам вони не будуть ніразу...
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04.11.2024 11:18 Ответить
+2
Закликуни закликали!
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04.11.2024 10:51 Ответить
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Закликуни закликали!
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04.11.2024 10:51 Ответить
Правильно. Вместо одной озабоченности прошу выражать две озабоченности або аж три. Чтобы рашисты сволочи знали какая у нас мощная поддержка всего мира
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04.11.2024 10:56 Ответить
Звідки ше не закликали
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04.11.2024 10:59 Ответить
Нам нужно как-то втянуть НАТО в войну. Нужен некий казус Бульбы. Почему Буданов и разведка не работает в этом направлении?
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04.11.2024 11:01 Ответить
Можете ще армію воєнкомів-тітушок посилити, а то щось їх дуже мало кошмарять цивільних
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04.11.2024 11:02 Ответить
Чухайтесь швидше корейці, бо часу у вас обмаль.
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04.11.2024 11:04 Ответить
А то что будет? Ато Беляш нападет? Кстати грохнуть Беляша не так уж и сложно для такой технологической страны как Южная Корея. Евреи уже показали, что нету невозможных спецоперации на обычных пейджерах. Но зачем им его валить? Что бы что? Так же и с ******. Мы могли послать пару сотен БПЛА на Червоную площадь и устроить там кровавую баню. Но не сделали. Но почему? дронов нету? Думаю наскребли бы. Не сделали мы это потому, что нельзя. Как и убить Ина тоже нельзя. Нам прсто не дадут это сделать "партнеры"...
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04.11.2024 11:09 Ответить
Якийсь театр абсурду.
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04.11.2024 11:14 Ответить
Не ескаліруйте ескалацію , бо буде зовсім пльохо.
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04.11.2024 11:17 Ответить
Що ви до тої Кореї доклепались.
Вони зараз шампанське відрами п'ють шо їх північні друзяки втяглися в війну з Україною на іншій стороні Землі.
І допомагать нам вони не будуть ніразу...
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04.11.2024 11:18 Ответить
Тем более что обмен опытом не состоится. Коммандированные северо кореейские военные либо погибнут в боях, либо разбегутся по дороге на фронт. Так что шинель они не возьмут и домой не пойдут.
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04.11.2024 11:20 Ответить
Ізнов ще їден закликав...
"Кличе та кигиче" (с)
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04.11.2024 11:23 Ответить
Думали зараз Південна Корея нам допоможе, ага, розігналися, вони тільки за долари допомагають, хоча можно пообіцяти їм Покровське мєсторождєніє літія, і кацапи його не захватять, але Зелені до цього не додумаються, і так можно багато чого відвоювати!!!
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04.11.2024 12:17 Ответить
 
 