Боррель в Южной Корее призвал усилить поддержку Украины
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель во время визита в Южную Корею призвал нарастить поддержку Украины.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Боррель провел встречу с министром обороны Южной Кореи, во время которой обсудил КНДР и другие общие вызовы безопасности.
"Агрессия России против Украины является экзистенциальной угрозой. Республика Корея лучше всего это понимает. Мы едины в нашей поддержке Украины. Я призвал их усилить эту поддержку", - сказал он.
Участие войск КНДР в войне РФ против Украины
Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.
Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.
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Вони зараз шампанське відрами п'ють шо їх північні друзяки втяглися в війну з Україною на іншій стороні Землі.
І допомагать нам вони не будуть ніразу...
"Кличе та кигиче" (с)