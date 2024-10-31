РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9164 посетителя онлайн
Новости Война
1 605 27

Аналитики Южной Кореи в Украине будут изучать тенденции современной войны, - Минобороны

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон

Южная Корея направит в Украину группу наблюдателей или аналитиков. Их задачей будет изучать тенденции современной войны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap, об этом после встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином в Вашингтоне заявил министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хён.

"За всю историю многих различных войн, включая войну в Ираке, мы неоднократно отправляли группы мониторинга и анализа опыта боевых действий в воюющие страны", - сказал Ким.

По его словам, такие наблюдатели анализируют тенденции современной войны и различные ее аспекты.

"Это приобретает особое значение сейчас, когда мы подтвердили передислокацию северокорейских войск в Россию, потому что позволит нашим аналитикам узнать о передвижении и тактике действий северокорейских войск. Поэтому если такую команду не направлять в Украину, это будет означать невыполнение обязанностей", - добавил глава оборонного ведомства Южной Кореи.

Позже во время отдельной встречи с корейскими журналистами Ким подчеркнул, что речь идет именно об аналитиках и Сеул не рассматривает отправки войск в поддержку Украины в ответ на направление Пхеньяном своих военных для помощи России в войне.

"Направление мониторинговой или аналитической группы бесспорно необходимо для нашей армии и правительства для учета при подготовке к определенной чрезвычайной ситуации, которая может возникнуть в будущем", - отметил Ким.

Он также высказал предположение, что в обмен на масштабную военную помощь КНДР Россия может передать Пхеньяну передовые оружейные технологии для разработки ракет, разведывательных спутников и атомных подводных лодок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КНДР может получить от РФ технологии, связанные с тактическим ядерным оружием, - Минобороны Южной Кореи

"Даже если Россия предложит передовые технологии КНДР, Южная Корея способна противостоять потенциальным угрозам со стороны Севера. Российская военная научно-техническая поддержка Пхеньяна может усилить угрозы, однако переоценивать это не стоит", - сказал министр.

По его словам, в ситуации быстрого углубления военного сотрудничества между КНДР и Россией, правительство Южной Кореи будет оказывать помощь Украине поэтапно в пределах своих возможностей.

"Под "поэтапно" я имею в виду то, что мы будем учитывать развитие событий в войне в Украине и нашу солидарность с международным сообществом", - пояснил глава корейского минобороны.

Напомним, на брифинге глава Пентагона Ллойд Остин выразил уверенность, что Россия не сможет победить Украину, несмотря на то, что РФ уже разместила на своей территории тысячи северокорейских военных.

Автор: 

Украина (45130) Южная Корея (345)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Продаите снаряди - аналітиків і без вас вистачає
показать весь комментарий
31.10.2024 10:19 Ответить
+4
Все правильно. Головне : аналітика, статистика, занепокоєння та стурбованість. Нащо та зброя та дозвіл?. Риторика
показать весь комментарий
31.10.2024 10:12 Ответить
+4
Всі навчаться, окрім нашого ГШ.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все правильно. Головне : аналітика, статистика, занепокоєння та стурбованість. Нащо та зброя та дозвіл?. Риторика
показать весь комментарий
31.10.2024 10:12 Ответить
Це план ЗЕ?
показать весь комментарий
31.10.2024 10:13 Ответить
Всі навчаться, окрім нашого ГШ.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:15 Ответить
А набуй не пішли б ті аналітики? Як допомогти так хєр, а ізучать як ваші дружки вбивають тут жінок і дітей можете обійтися...
показать весь комментарий
31.10.2024 10:16 Ответить
Ти й кацапів дружками України називаєш? Шо ти бл несеш?
показать весь комментарий
31.10.2024 11:20 Ответить
Мы что уже в роли подопытных кроликов выступаем?
показать весь комментарий
31.10.2024 10:16 Ответить
Це давно очевидно.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:18 Ответить
Тьфу,***..
показать весь комментарий
31.10.2024 10:18 Ответить
Продаите снаряди - аналітиків і без вас вистачає
показать весь комментарий
31.10.2024 10:19 Ответить
передать 155мм снарядов и анализируйте себе сколько угодно, слабо ?
показать весь комментарий
31.10.2024 10:28 Ответить


розповсюдження панічних настроїв в період воєнного стану.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:29 Ответить
будуть вивчати тенденції ******** війни

безкоштовно?
показать весь комментарий
31.10.2024 10:30 Ответить
Давайте на пробу зброї побільше щоб робити висновки ефективності. Українці на кацапорилих вам скажуть плюси та мінуси.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:39 Ответить
Тобто вони будуть сидіти в офісі у Києві на повному пансіоні, і записувати у конспекти досвід, який українці здобули потом, кров'ю і смертями?
показать весь комментарий
31.10.2024 10:40 Ответить
Не ний ,вони можуть і в себе в офісі сидіти та аналізувати. Тільки тоді не потрібно на колінах повзати і просити зброю, як томанавкозроблений нелох у своїх планах перемоги.
показать весь комментарий
31.10.2024 11:23 Ответить
це ти на дивані про все на світі можеш аналізувати, а в корейців IQ трохи вище.
показать весь комментарий
31.10.2024 12:35 Ответить
Ну що в них він вищий чим у зрадників зелених - це точно, вони на останні гроші дороги не будують , коли під боком неадекват-сусід. Та й ти видно не дуже адекватний, якщо пишеш ,що вони будуть сидіти в Києві і переписувати якісь міфічно-секретні окровавлені конспекти.
показать весь комментарий
31.10.2024 17:49 Ответить
А "найвеличніший" чи прем'єр міністр вони могли поїхати в Південу Корею спробувати домовитися про поставки зброї в Україну ,в цій країні більше зброї чим в будь якій європейській.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:41 Ответить
І чому вони у нас навчаться? Відступати?
показать весь комментарий
31.10.2024 10:47 Ответить
Цікаво, коли кім хер ин завоює південну корею, він своїх однофамільців помилує чи навпаки розстріляє з танка? Решта муйні вже не цікава
показать весь комментарий
31.10.2024 10:57 Ответить
Ну там все життя готуються до війни, і після якоїсь пропагандисткої дорами не стають 73%-вим бидлом яким какая разніца, главнає штоби била асвєщєна дарога к памятніку члєніна.
показать весь комментарий
31.10.2024 11:26 Ответить
О, вже і Південній Кореї притензії виставляють в коментарях))) "Нам всє далжни" у всій красі)))
показать весь комментарий
31.10.2024 12:33 Ответить
вчитися на чужих помилках корисно і саме головне без негативних наслідків
показать весь комментарий
31.10.2024 13:17 Ответить
Нам аналитики хватает ,а не хватает:танков ,снарядов ,бронетранспортеров,ракет , авиации и т.д. ....,если по существу всегда рады ,а чтоб оценить потенциал северно Кореи - смотрите Ютуб
показать весь комментарий
31.10.2024 21:13 Ответить
 
 