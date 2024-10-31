Аналитики Южной Кореи в Украине будут изучать тенденции современной войны, - Минобороны

Южная Корея направит в Украину группу наблюдателей или аналитиков. Их задачей будет изучать тенденции современной войны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap, об этом после встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином в Вашингтоне заявил министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хён.

"За всю историю многих различных войн, включая войну в Ираке, мы неоднократно отправляли группы мониторинга и анализа опыта боевых действий в воюющие страны", - сказал Ким.

По его словам, такие наблюдатели анализируют тенденции современной войны и различные ее аспекты.

"Это приобретает особое значение сейчас, когда мы подтвердили передислокацию северокорейских войск в Россию, потому что позволит нашим аналитикам узнать о передвижении и тактике действий северокорейских войск. Поэтому если такую команду не направлять в Украину, это будет означать невыполнение обязанностей", - добавил глава оборонного ведомства Южной Кореи.

Позже во время отдельной встречи с корейскими журналистами Ким подчеркнул, что речь идет именно об аналитиках и Сеул не рассматривает отправки войск в поддержку Украины в ответ на направление Пхеньяном своих военных для помощи России в войне.

"Направление мониторинговой или аналитической группы бесспорно необходимо для нашей армии и правительства для учета при подготовке к определенной чрезвычайной ситуации, которая может возникнуть в будущем", - отметил Ким.

Он также высказал предположение, что в обмен на масштабную военную помощь КНДР Россия может передать Пхеньяну передовые оружейные технологии для разработки ракет, разведывательных спутников и атомных подводных лодок.

"Даже если Россия предложит передовые технологии КНДР, Южная Корея способна противостоять потенциальным угрозам со стороны Севера. Российская военная научно-техническая поддержка Пхеньяна может усилить угрозы, однако переоценивать это не стоит", - сказал министр.

По его словам, в ситуации быстрого углубления военного сотрудничества между КНДР и Россией, правительство Южной Кореи будет оказывать помощь Украине поэтапно в пределах своих возможностей.

"Под "поэтапно" я имею в виду то, что мы будем учитывать развитие событий в войне в Украине и нашу солидарность с международным сообществом", - пояснил глава корейского минобороны.

Напомним, на брифинге глава Пентагона Ллойд Остин выразил уверенность, что Россия не сможет победить Украину, несмотря на то, что РФ уже разместила на своей территории тысячи северокорейских военных.