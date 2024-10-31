Аналітики Південної Кореї в Україні будуть вивчати тенденції сучасної війни, - Міноборони

Південна Корея направить в Україну групу спостерігачів або аналітиків. Їх завданням буде вивчати тенденції сучасної війни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap, про це після зустрічі з главою Пентагону Ллойдом Остіном у Вашингтоні заявив міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон.

"За всю історію багатьох різних воєн, включаючи війну в Іраку, ми неодноразово надсилали групи моніторингу й аналізу досвіду бойових дій у воюючі країни", – сказав Кім.

За його словами, такі спостерігачі аналізують тенденції сучасної війни та різні її аспекти.

"Це набуває особливого значення зараз, коли ми підтвердили передислокацію північнокорейських військ у Росію, бо дозволить нашим аналітикам дізнатися про пересування і тактику дій північнокорейських військ. Тож якщо таку команду не направляти в Україну, це означатиме невиконання обов’язків", - додав глава оборонного відомства Південної Кореї.

Пізніше під час окремої зустрічі з корейськими журналістами Кім підкреслив, що йдеться саме про аналітиків і Сеул не розглядає відправки військ на підтримку України у відповідь на направлення Пхеньяном своїх військових для допомоги Росії у війні.

"Направлення моніторингової або аналітичної групи безперечно необхідно для нашої армії та уряду для врахування при підготовці до певної надзвичайної ситуації, яка може виникнути в майбутньому", – зазначив Кім.

Він також висловив припущення, що в обмін на масштабну військову допомогу КНДР Росія може передати Пхеньяну передові збройові технології для розробки ракет, розвідувальних супутників та атомних підводних човнів.

"Навіть якщо Росія запропонує передові технології КНДР, Південна Корея здатна протистояти потенційним загрозам із боку Півночі. Російська військова науково-технічна підтримка Пхеньяна може посилити загрози, однак переоцінювати це не варто", - сказав міністр.

За його словами, в ситуації швидкого поглиблення військової співпраці між КНДР і Росією, уряд Південної Кореї надаватиме допомогу Україні поетапно в межах своїх можливостей.

"Під "поетапно" я маю на увазі те, що ми будемо враховувати розвиток подій у війні в Україні та нашу солідарність із міжнародним співтовариством", - пояснив глава корейського міноборони.

Нагадаємо, на брифінгу очільник Пентагону Ллойд Остін висловив упевненість, що Росія не зможе перемогти Україну, попри те, що РФ вже розмістила на своїй території тисячі північнокорейських військових.