1 605 27

Аналітики Південної Кореї в Україні будуть вивчати тенденції сучасної війни, - Міноборони

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон

Південна Корея направить в Україну групу  спостерігачів або аналітиків. Їх завданням буде  вивчати тенденції сучасної війни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  Yonhap, про це після зустрічі з главою Пентагону Ллойдом Остіном у Вашингтоні заявив міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон.

"За всю історію багатьох різних воєн, включаючи війну в Іраку, ми неодноразово надсилали групи моніторингу й аналізу досвіду бойових дій у воюючі країни", – сказав Кім.

За його словами, такі спостерігачі аналізують тенденції сучасної війни та різні її аспекти.

"Це набуває особливого значення зараз, коли ми підтвердили передислокацію північнокорейських військ у Росію, бо дозволить нашим аналітикам дізнатися про пересування і тактику дій північнокорейських військ. Тож якщо таку команду не направляти в Україну, це означатиме невиконання обов’язків", - додав глава оборонного відомства Південної Кореї.

Пізніше під час окремої зустрічі з корейськими журналістами Кім підкреслив, що йдеться саме про аналітиків і Сеул не розглядає відправки військ на підтримку України у відповідь на направлення Пхеньяном своїх військових для допомоги Росії у війні.

"Направлення моніторингової або аналітичної групи безперечно необхідно для нашої армії та уряду для врахування при підготовці до певної надзвичайної ситуації, яка може виникнути в майбутньому", – зазначив Кім.

Він також висловив припущення, що в обмін на масштабну військову допомогу КНДР Росія може передати Пхеньяну передові збройові технології для розробки ракет, розвідувальних супутників та атомних підводних човнів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": КНДР може отримати від РФ технології, пов’язані тактичною ядерною зброєю, - Міноборони Південної Кореї

"Навіть якщо Росія запропонує передові технології КНДР, Південна Корея здатна протистояти потенційним загрозам із боку Півночі. Російська військова науково-технічна підтримка Пхеньяна може посилити загрози, однак переоцінювати це не варто", - сказав міністр.

За його словами, в ситуації швидкого поглиблення військової співпраці між КНДР і Росією, уряд Південної Кореї надаватиме допомогу Україні поетапно в межах своїх можливостей.

"Під "поетапно" я маю на увазі те, що ми будемо враховувати розвиток подій у війні в Україні та нашу солідарність із міжнародним співтовариством", - пояснив глава корейського міноборони.

Нагадаємо, на брифінгу очільник Пентагону Ллойд Остін висловив упевненість, що Росія не зможе перемогти Україну, попри те, що РФ вже розмістила на своїй території тисячі північнокорейських військових.

Україна (6188) Південна Корея (478)
Топ коментарі
+8
Продаите снаряди - аналітиків і без вас вистачає
31.10.2024 10:19 Відповісти
+4
Це план ЗЕ?
31.10.2024 10:13 Відповісти
А набуй не пішли б ті аналітики? Як допомогти так хєр, а ізучать як ваші дружки вбивають тут жінок і дітей можете обійтися...
31.10.2024 10:16 Відповісти
Ти й кацапів дружками України називаєш? Шо ти бл несеш?
31.10.2024 11:20 Відповісти
Мы что уже в роли подопытных кроликов выступаем?
31.10.2024 10:16 Відповісти
Це давно очевидно.
31.10.2024 10:18 Відповісти
Тьфу,***..
31.10.2024 10:18 Відповісти
передать 155мм снарядов и анализируйте себе сколько угодно, слабо ?
31.10.2024 10:28 Відповісти


розповсюдження панічних настроїв в період воєнного стану.
31.10.2024 10:29 Відповісти
будуть вивчати тенденції ******** війни

безкоштовно?
31.10.2024 10:30 Відповісти
Давайте на пробу зброї побільше щоб робити висновки ефективності. Українці на кацапорилих вам скажуть плюси та мінуси.
31.10.2024 10:39 Відповісти
Тобто вони будуть сидіти в офісі у Києві на повному пансіоні, і записувати у конспекти досвід, який українці здобули потом, кров'ю і смертями?
31.10.2024 10:40 Відповісти
Не ний ,вони можуть і в себе в офісі сидіти та аналізувати. Тільки тоді не потрібно на колінах повзати і просити зброю, як томанавкозроблений нелох у своїх планах перемоги.
31.10.2024 11:23 Відповісти
це ти на дивані про все на світі можеш аналізувати, а в корейців IQ трохи вище.
31.10.2024 12:35 Відповісти
Ну що в них він вищий чим у зрадників зелених - це точно, вони на останні гроші дороги не будують , коли під боком неадекват-сусід. Та й ти видно не дуже адекватний, якщо пишеш ,що вони будуть сидіти в Києві і переписувати якісь міфічно-секретні окровавлені конспекти.
31.10.2024 17:49 Відповісти
А "найвеличніший" чи прем'єр міністр вони могли поїхати в Південу Корею спробувати домовитися про поставки зброї в Україну ,в цій країні більше зброї чим в будь якій європейській.
31.10.2024 10:41 Відповісти
І чому вони у нас навчаться? Відступати?
31.10.2024 10:47 Відповісти
Цікаво, коли кім хер ин завоює південну корею, він своїх однофамільців помилує чи навпаки розстріляє з танка? Решта муйні вже не цікава
31.10.2024 10:57 Відповісти
Ну там все життя готуються до війни, і після якоїсь пропагандисткої дорами не стають 73%-вим бидлом яким какая разніца, главнає штоби била асвєщєна дарога к памятніку члєніна.
31.10.2024 11:26 Відповісти
О, вже і Південній Кореї притензії виставляють в коментарях))) "Нам всє далжни" у всій красі)))
31.10.2024 12:33 Відповісти
вчитися на чужих помилках корисно і саме головне без негативних наслідків
31.10.2024 13:17 Відповісти
Нам аналитики хватает ,а не хватает:танков ,снарядов ,бронетранспортеров,ракет , авиации и т.д. ....,если по существу всегда рады ,а чтоб оценить потенциал северно Кореи - смотрите Ютуб
31.10.2024 21:13 Відповісти
 
 