Україна продовжує просувати ключові реформи, попри війну, - Боррель

Боррель відзначив просування реформ в Україні

Україна продовжує просувати ключові реформи на шляху до ЄС, попри агресивну війну Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Україна продовжує просувати ключові реформи, незважаючи на жорстоку агресивну війну. Українці ведуть дві битви одночасно. Одну на полі бою, справжню війну, а іншу - намагаючись просунути реформи, необхідні для того, щоб стати членом Європейського Союзу. І ми будемо підтримувати Україну на обох фронтах, в усіх вимірах і відповідно до нашого зобов'язання щодо безпеки, підписаного в червні", - сказав він.

За словами Боррелячленство в Європейському Союзі є найвищою гарантією безпеки, яку блок може запропонувати Україні.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія у своєму звіті заявила, що Україна у процесі підготовки до вступу в ЄС "виконала всі невиконані кроки", визначені у висновку ЄК від 2022 року щодо надання статусу кандидата.

+1
А куди їх Зельоні засунули, ті реформи, не сказав?
30.10.2024 18:11 Відповісти
і тобі вава пообіцяв тисячу?
30.10.2024 17:32 Відповісти
"За словами Борреля, членство в Європейському Союзі є найвищою гарантією безпеки, яку блок може запропонувати Україні." Джерело: https://censor.net/ua/n3517580

Потужно. Але до гарантій Будапештського меморандуму не дотягує.
30.10.2024 17:33 Відповісти
Пора до окуліста.
30.10.2024 17:40 Відповісти
Цікаво де?
30.10.2024 17:40 Відповісти
Якась маячня із паралельної реальності,сходіть до офтальмології для перевірки зору.
30.10.2024 18:07 Відповісти
Та ша, ему Найвеличніший своей дури отсыпал
30.10.2024 18:09 Відповісти
А куди їх Зельоні засунули, ті реформи, не сказав?
30.10.2024 18:11 Відповісти
Мабуть марафону надивився , кріпко його торкнуло .
30.10.2024 18:17 Відповісти
Вася ти мабуть разом з оцим Буцефалом бачиш реформи ??? Шо тут можна осмислене писать раз людям просто сцять в очі???
