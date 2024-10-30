Україна продовжує просувати ключові реформи, попри війну, - Боррель

Україна продовжує просувати ключові реформи на шляху до ЄС, попри агресивну війну Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Україна продовжує просувати ключові реформи, незважаючи на жорстоку агресивну війну. Українці ведуть дві битви одночасно. Одну на полі бою, справжню війну, а іншу - намагаючись просунути реформи, необхідні для того, щоб стати членом Європейського Союзу. І ми будемо підтримувати Україну на обох фронтах, в усіх вимірах і відповідно до нашого зобов'язання щодо безпеки, підписаного в червні", - сказав він.

За словами Борреля, членство в Європейському Союзі є найвищою гарантією безпеки, яку блок може запропонувати Україні.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія у своєму звіті заявила, що Україна у процесі підготовки до вступу в ЄС "виконала всі невиконані кроки", визначені у висновку ЄК від 2022 року щодо надання статусу кандидата.

