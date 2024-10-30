Украина продолжает продвигать ключевые реформы, несмотря на войну, - Боррель

Украина продолжает продвигать ключевые реформы на пути в ЕС, несмотря на агрессивную войну России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Украина продолжает продвигать ключевые реформы, несмотря на жестокую агрессивную войну. Украинцы ведут две битвы одновременно. Одну на поле боя, настоящую войну, а другую - пытаясь продвинуть реформы, необходимые для того, чтобы стать членом Европейского Союза. И мы будем поддерживать Украину на обоих фронтах, во всех измерениях и в соответствии с нашим обязательством по безопасности, подписанным в июне", - сказал он.

По словам Борреля, членство в Европейском Союзе является наивысшей гарантией безопасности, которую блок может предложить Украине.

Напомним, ранее Еврокомиссия в своем отчете заявила, что Украина в процессе подготовки к вступлению в ЕС "выполнила все невыполненные шаги", определенные в заключении ЕК от 2022 года о предоставлении статуса кандидата.

Также читайте: Украина получит новый транш по программе Ukraine Facility до конца года, - фон дер Ляйен