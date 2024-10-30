РУС
Украина продолжает продвигать ключевые реформы, несмотря на войну, - Боррель

Боррель відзначив просування реформ в Україні

Украина продолжает продвигать ключевые реформы на пути в ЕС, несмотря на агрессивную войну России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Украина продолжает продвигать ключевые реформы, несмотря на жестокую агрессивную войну. Украинцы ведут две битвы одновременно. Одну на поле боя, настоящую войну, а другую - пытаясь продвинуть реформы, необходимые для того, чтобы стать членом Европейского Союза. И мы будем поддерживать Украину на обоих фронтах, во всех измерениях и в соответствии с нашим обязательством по безопасности, подписанным в июне", - сказал он.

По словам Борреля, членство в Европейском Союзе является наивысшей гарантией безопасности, которую блок может предложить Украине.

Напомним, ранее Еврокомиссия в своем отчете заявила, что Украина в процессе подготовки к вступлению в ЕС "выполнила все невыполненные шаги", определенные в заключении ЕК от 2022 года о предоставлении статуса кандидата. 

Украина получит новый транш по программе Ukraine Facility до конца года, - фон дер Ляйен

Еврокомиссия (1539) реформы (3969) Евросоюз (17603) Боррель Жозеп (785)
+1
А куди їх Зельоні засунули, ті реформи, не сказав?
30.10.2024 18:11 Ответить
і тобі вава пообіцяв тисячу?
30.10.2024 17:32 Ответить
Потужно. Але до гарантій Будапештського меморандуму не дотягує.
30.10.2024 17:33 Ответить
Пора до окуліста.
30.10.2024 17:40 Ответить
Цікаво де?
30.10.2024 17:40 Ответить
Якась маячня із паралельної реальності,сходіть до офтальмології для перевірки зору.
30.10.2024 18:07 Ответить
Та ша, ему Найвеличніший своей дури отсыпал
30.10.2024 18:09 Ответить
А куди їх Зельоні засунули, ті реформи, не сказав?
30.10.2024 18:11 Ответить
Мабуть марафону надивився , кріпко його торкнуло .
30.10.2024 18:17 Ответить
Вася ти мабуть разом з оцим Буцефалом бачиш реформи ??? Шо тут можна осмислене писать раз людям просто сцять в очі???
30.10.2024 18:34 Ответить
 
 