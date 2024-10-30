Украина выполнила все требования 2022 года о предоставлении статуса кандидата, - отчет Еврокомиссии

Украина в процессе подготовки к вступлению в ЕС "выполнила все невыполненные шаги", определенные в заключении Европейской комиссии от 2022 года о предоставлении статуса кандидата.

Об этом свидетельствует проект отчета ЕК по Украине, фрагменты которого оказались в распоряжении журналистов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Так, в документе положительно отмечены усилия Украины в отношении прав нацменьшинств - несмотря на то, что Венгрия считает прогресс Украины недостаточным.

Еврокомиссия положительно оценивает изменения в законодательство о нацменьшинствах, одобренные в декабре 2023 года, при этом Брюссель пошел даже на то, чтобы подтвердить поддержку украинского закона даже без его анализа Венецианской комиссией, отмечают источники "Европейской правды".

"Хотя мы и отмечаем, что Венецианская комиссия не обновила свои рекомендации, но Еврокомиссия считает, что Украина выполнила необходимые меры", - цитируют отчет источники издания.

Прогресс в реформах

Еврокомиссия также несколько раз отметила, что "ограничения основных прав, связанные с военным положением, остаются в целом пропорциональными".

В то же время, как пишет издание "Радио Свобода", в выводах сказано, что, несмотря на прогресс в фундаментальных реформах, "нужны дальнейшие усилия".

"Украина продолжала поощрять добропорядочность и заслуги в судебной системе, а также укреплять антикоррупционную институциональную базу и наращивать результаты правоприменения в делах о коррупции на высоком уровне", - сказано в отчете.

"Украине следует продолжать сосредотачиваться на дальнейшем создании надежного опыта правоохранительной деятельности по делам о коррупции на высоком уровне... также усилить борьбу с организованной преступностью", - рекомендуется в документе.

В Еврокомиссии также призывают Украину работать над дальнейшим применением обновленного законодательства о правах нацменьшинств в тесной кооперации с ними.

Скрининг законодательства Украины

Еврокомиссия отмечает также ратификацию Украиной Римского статута и подчеркивает необходимость привести в соответствие национальное законодательство, а также отмечает, что скрининг украинского законодательства на соответствие европейскому "продвигается гладко".

"Если Украина выполнит все условия, Комиссия с нетерпением ждет открытия переговоров по кластерам (переговорных разделов. - Ред.), начиная с основ, как можно быстрее в 2025 году", - резюмировали в Еврокомиссии.

Напомним, 25 июня Украина официально начала переговоры о вступлении в Евросоюз. Соответствующее решение лидеры стран-членов блока поддержали еще в конце 2023 года. Теперь Украина должна вводить реформы, чтобы соответствовать критериям членства в ЕС.