3 440 18

Украина выполнила все требования 2022 года о предоставлении статуса кандидата, - отчет Еврокомиссии

Єврокомісія оприлюднила звіт щодо України

Украина в процессе подготовки к вступлению в ЕС "выполнила все невыполненные шаги", определенные в заключении Европейской комиссии от 2022 года о предоставлении статуса кандидата.

Об этом свидетельствует проект отчета ЕК по Украине, фрагменты которого оказались в распоряжении журналистов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Так, в документе положительно отмечены усилия Украины в отношении прав нацменьшинств - несмотря на то, что Венгрия считает прогресс Украины недостаточным.

Еврокомиссия положительно оценивает изменения в законодательство о нацменьшинствах, одобренные в декабре 2023 года, при этом Брюссель пошел даже на то, чтобы подтвердить поддержку украинского закона даже без его анализа Венецианской комиссией, отмечают источники "Европейской правды".

"Хотя мы и отмечаем, что Венецианская комиссия не обновила свои рекомендации, но Еврокомиссия считает, что Украина выполнила необходимые меры", - цитируют отчет источники издания.

Прогресс в реформах

Еврокомиссия также несколько раз отметила, что "ограничения основных прав, связанные с военным положением, остаются в целом пропорциональными".

В то же время, как пишет издание "Радио Свобода", в выводах сказано, что, несмотря на прогресс в фундаментальных реформах, "нужны дальнейшие усилия".

"Украина продолжала поощрять добропорядочность и заслуги в судебной системе, а также укреплять антикоррупционную институциональную базу и наращивать результаты правоприменения в делах о коррупции на высоком уровне", - сказано в отчете.

"Украине следует продолжать сосредотачиваться на дальнейшем создании надежного опыта правоохранительной деятельности по делам о коррупции на высоком уровне... также усилить борьбу с организованной преступностью", - рекомендуется в документе.

В Еврокомиссии также призывают Украину работать над дальнейшим применением обновленного законодательства о правах нацменьшинств в тесной кооперации с ними.

Скрининг законодательства Украины

Еврокомиссия отмечает также ратификацию Украиной Римского статута и подчеркивает необходимость привести в соответствие национальное законодательство, а также отмечает, что скрининг украинского законодательства на соответствие европейскому "продвигается гладко".

"Если Украина выполнит все условия, Комиссия с нетерпением ждет открытия переговоров по кластерам (переговорных разделов. - Ред.), начиная с основ, как можно быстрее в 2025 году", - резюмировали в Еврокомиссии.

Напомним, 25 июня Украина официально начала переговоры о вступлении в Евросоюз. Соответствующее решение лидеры стран-членов блока поддержали еще в конце 2023 года. Теперь Украина должна вводить реформы, чтобы соответствовать критериям членства в ЕС.

+10
Смішно просто читати, зрозумійте нарешті,що для чиновників усіх рівнів, вступ в ЄС це кінець солодкого життя, наївні ви як діти.
30.10.2024 14:48 Ответить
+3
виконала всі вимоги 2022 року

Ну, тепер треба виконати вимоги 2023 року, 2024-го і усіх наступних років. А для зелених це завдання - гірше карасину - бо треба перестати красти.
30.10.2024 14:37 Ответить
+3
На жаль, нас туди не візьмуть, бідні та жебраки нікому не потрібні,
та плюс небачена корупція у всіх видах влади.
30.10.2024 14:44 Ответить
виконала всі вимоги 2022 року

Ну, тепер треба виконати вимоги 2023 року, 2024-го і усіх наступних років. А для зелених це завдання - гірше карасину - бо треба перестати красти.
30.10.2024 14:37 Ответить
І що.
30.10.2024 14:37 Ответить
"результати правозастосування в справах про корупцію на високому рівні" - а де ж результати? В Монако?
30.10.2024 14:39 Ответить
Головне побільше прокурорів-інвалідів-пінсіонерів і вже можна приймати в ЄС.
30.10.2024 14:40 Ответить
На жаль, нас туди не візьмуть, бідні та жебраки нікому не потрібні,
та плюс небачена корупція у всіх видах влади.
30.10.2024 14:44 Ответить
Смішно просто читати, зрозумійте нарешті,що для чиновників усіх рівнів, вступ в ЄС це кінець солодкого життя, наївні ви як діти.
30.10.2024 14:48 Ответить
А за 2023-2024 просрала все взад, ще й з відривом.
30.10.2024 14:51 Ответить
Я обома руками за ЄС, але я знаю шо існує брехня, цінична брехня і звіт від ЗЕлених.
30.10.2024 14:51 Ответить
20 років не могли виконати і раптом взяли і виконали. Зеленський голова.
30.10.2024 14:53 Ответить
два вуха
30.10.2024 15:03 Ответить
Десь дурять, а де, поки ще, не поняв.
30.10.2024 15:06 Ответить
Есть одно невыполнимое условие - побороть коррупцию.
30.10.2024 16:01 Ответить
Ну от подумайте що коїться на фронті? Я раніше думав, що є якийсь план - та його немає, військо розгублене, зелена тварь на наркоті, сирський на звязку з батьками і братом в кацапстані, а фронт все ближче. Я чомусь не думаю, що в ЄС приймуть губернію РФ
30.10.2024 16:01 Ответить
Вимогу усунути ерма від керування державою так і не виконав.
А той значиться в офіційних списках рос.агентів в Британії.
За кого він має європейських лідерів.
30.10.2024 17:36 Ответить
Цей звіт писала ОПа царя.
30.10.2024 18:25 Ответить
Тільки вчора посол ЄС Матернова говорила про корупцію, а сьогодні упешечка без ссилі на звіт пише про виконані умови. Мерзенна газетка, звідти й борцуни з корупцією кончіта лєщєнко і пуштун найєм
30.10.2024 22:07 Ответить
 
 