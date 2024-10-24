88% украинцев поддерживают вступление в ЕС, а 86% - в НАТО, - опрос "Центра Разумкова". ИНФОГРАФИКА
Более 80% граждан Украины проголосовали бы за вступление Украины в ЕС и НАТО на референдуме.
Об этом свидетельствует опрос "Центра Разумкова", передает Цензор.НЕТ.
Так, если бы в ближайшее время состоялся референдум о вступлении Украины в Европейский Союз, в нем приняли бы участие 81% опрошенных. Перед началом полномасштабной войны - в ноябре-декабре 2021 г. - о намерениях принять участие в таком референдуме заявляли 69% опрошенных.
За вступление проголосовали бы 88% тех, кто намерен принять участие в таком референдуме (против - 8%), в ноябре-декабре 2021г. - соответственно 78% и 18%.
В то же время 82% опрошенных заявили, что приняли бы участие в референдуме по вступлению в НАТО, если бы такой состоялся в ближайшее время. В ноябре-декабре 2021г. о намерениях принять участие в таком референдуме заявляли 67% опрошенных.
За вступление проголосовали бы 86% тех, кто намерен принять участие в таком референдуме (против - 10%), в ноябре-декабре 2021г. - соответственно 70% и 24,5%.
Опрос проведен социологической службой Центра Разумкова с 20 по 26 сентября 2024 года в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине. Содержание опроса является исключительной ответственностью Pact и его партнеров и не обязательно отражает взгляды Агентства США по международному развитию (USAID) или правительства США.
Опрос методом face-to-face проводился в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киеве (в Запорожской, Донецкой, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).
Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/24/7481192/ До 35% зросла частка українців, які хочуть переговорів з Росією вже зараз - опитування.
а мігрантів вони і так отримали і відновили нестачу робочої сили, після того як вся польська молодь звалила в США
Порівняню те, що неможна порівняти.
Крім того, отой грьобаний центр разумкова - то просто пралка. Через цю падлу виводяться бюджетні, й не тільки, гроші. А ще формується хибна думка, начебто від всіх українців.
Покажіть тих українців які виступають проти вступу в НАТО, як правило це прокацапська наволoч. Таких зараз меншість
А оті що проти - то узилянти, прокацапи, прокурори, судді, менти?? Щось з маиематикою погано.
А кого опитували?? Немовлят, пацієнтів психлікарень теж??
Така ж статистика, як оті 73% намальовані.
Увімкніть голову, або припиніть працювати за рублі.
Й голову, походу тобі не вімкнути, якщо не доходить. Такий самий статистик, як й зе!пдр.
Судячи з ніку за 30 серебряників кацапам продалось.
бо після закону про мобілізацію та бронбвання, викриття мсек та прокурорів- інвалідів, я не вірю що він має підтримку 69%
Читай той клятий меморандум, якщо за віддачу ЯЗ по губах поводили як папуасам, то за його порушення Україною наслідків чекати довго не доведеться.
А всі ці розмови хіба що можуть спровокувати кацапів вдарити по атомній енергетиці, зупинити наші АЕС, а потім всьому миру сказати "Дивіться, ми запобігли створенню ще одного ядерного режиму на планеті, дякуйте нам". І тоді на нас дійсно буде чекати
безядерна зима поруч з буржуйкою.
А зараз що ти зробиш з тою парою уявних боєголовок? Скажеш ***** "виводи війська, бо ****"? Так в нього їх в тисячі разів більше і він тільки і чекає з якого приводу їх застосувати. Далі що?
Дело в том, что приглашения нет.
Вот у нас прошёл референдум про вступление в ЕС.
И БЛRTЬ ЧТО ???
Приглашения то нет.
Может я не умный, но мне кажется, что всё происходит не том порядке. А должно быть так:
1. Приглашение
2. Референдум
3. Выполнение необходимых условий.
4. Вступление.
Всё остальное - просто *****
Украина и Молдова имеют территориальные проблемы.
Далее уточняю специально, чтобы не получить обвинений в зраде - есть разница между хотеть и мочь. Так вот, одно дело хотеть себе вернуть своё, а другое дело смочь сделать это. Уж не знаю какой очередной план у Зеленского, но точно могу сказать, что у моей страны НЕ СУЩЕСТВУЕТ ПЛАНА по возвращению Приднестровья.
Точнее у нас с вами один план есть - русские должны уйти. Но это не план, а желание или мечта, называйте как хотите.
А отказываться от своих территорий ни мы, ни вы не хотим.
А теперь внимание, Уважаемые знатоки, вопрос - сколько нам и вам придется ждать вступления в ЕС, учитывая сложившуюся ситуацию ???
Грустно конечно.
Ні у 1990-му, ні зараз люди у Тирасполі і Кишиневі не сприймають одне одного як ворогів.
Ставлення більшості до життя та людей на іншому березі радше можна описати словом "байдужість".
Хто повинен воювати за цю "байдужість" ????
Украина чи Молдова ****