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88% украинцев поддерживают вступление в ЕС, а 86% - в НАТО, - опрос "Центра Разумкова". ИНФОГРАФИКА

Скільки українців підтримують вступ до ЄС та НАТО: опитування Центру Разумкова

Более 80% граждан Украины проголосовали бы за вступление Украины в ЕС и НАТО на референдуме.

Об этом свидетельствует опрос "Центра Разумкова", передает Цензор.НЕТ.

Так, если бы в ближайшее время состоялся референдум о вступлении Украины в Европейский Союз, в нем приняли бы участие 81% опрошенных. Перед началом полномасштабной войны - в ноябре-декабре 2021 г. - о намерениях принять участие в таком референдуме заявляли 69% опрошенных.

За вступление проголосовали бы 88% тех, кто намерен принять участие в таком референдуме (против - 8%), в ноябре-декабре 2021г. - соответственно 78% и 18%.

Скільки українців підтримують вступ до ЄС та НАТО: опитування Центру Разумкова

В то же время 82% опрошенных заявили, что приняли бы участие в референдуме по вступлению в НАТО, если бы такой состоялся в ближайшее время. В ноябре-декабре 2021г. о намерениях принять участие в таком референдуме заявляли 67% опрошенных.

За вступление проголосовали бы 86% тех, кто намерен принять участие в таком референдуме (против - 10%), в ноябре-декабре 2021г. - соответственно 70% и 24,5%.

Скільки українців підтримують вступ до ЄС та НАТО: опитування Центру Разумкова

Читайте: 56% украинцев против проведения выборов в Украине до завершения войны, 28% - за, - опрос "Центра Разумкова"

Опрос проведен социологической службой Центра Разумкова с 20 по 26 сентября 2024 года в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине. Содержание опроса является исключительной ответственностью Pact и его партнеров и не обязательно отражает взгляды Агентства США по международному развитию (USAID) или правительства США.

Опрос методом face-to-face проводился в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киеве (в Запорожской, Донецкой, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 60% украинцев считают, что мобилизация необходима. 40% говорят, что это приведет к новым жертвам, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

опрос (2855) Центр Разумкова (229) членство в НАТО (1535) членство в ЕС (1059)


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Топ комментарии
+8
Опитування на кшталт: "Ви б вибрали бути здоровим і багатим, чи хворим та бідним"?
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24.10.2024 16:05 Ответить
+6
Для багатьох совків це неочевидно
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24.10.2024 16:21 Ответить
+5
Досить брехати людям, ви нікого не опитуєте! Усі ваші "опитування" - абсолютна брехня і маніпуляція, замовлена ОПою.
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24.10.2024 16:07 Ответить
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Опитування на кшталт: "Ви б вибрали бути здоровим і багатим, чи хворим та бідним"?
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24.10.2024 16:05 Ответить
Для багатьох совків це неочевидно
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24.10.2024 16:21 Ответить
Там ще й таке є:

https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/24/7481192/ До 35% зросла частка українців, які хочуть переговорів з Росією вже зараз - опитування.
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24.10.2024 16:34 Ответить
Еге ж, воно одне з другим докупи ніяк не тулиться.
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24.10.2024 18:04 Ответить
Також більше стало тих, хто погоджується з судженням «переговори з Росією слід вести тільки після витіснення її військ на лінію протистояння станом на 23 лютого 2022 року» (частка таких зросла з 25% до 37%), і з 61% до 41% знизилася частка тих, хто з цим не згоден.
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24.10.2024 22:24 Ответить
До 2014 року більшість вибирала бути хворим і бідним.
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24.10.2024 16:35 Ответить
Що лаптеножка, бісишся шо абсолютна більшість українців вас накол послала? ))).
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24.10.2024 16:38 Ответить
Тільки щось не видно тієї більшості в чергах до ТЦК. Коли мікрофінансові контори пропонують вам гроші без поручителів, застави за 5 хв. ви ж питаєте, що вони хочуть взамін? Коли МВФ дає Україні транші, ви ж знаєте, що треба буде віддавати з відсотками. Чому ж тут думали, що вскочите до НАТО і ЄС і вас там надурняк золотом обсиплють з ніг до голови? Ще й в ЄС та НАТО якось нас не дуже кличуть...
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24.10.2024 16:54 Ответить
Референдум про вступ до НаТо - це "пук" у воду (для НАТО)
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24.10.2024 16:07 Ответить
нажаль, крім корупції, Україна нічого не може запропонувати ні ЄСу, ні НАТОві

а мігрантів вони і так отримали і відновили нестачу робочої сили, після того як вся польська молодь звалила в США
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24.10.2024 16:07 Ответить
Досить брехати людям, ви нікого не опитуєте! Усі ваші "опитування" - абсолютна брехня і маніпуляція, замовлена ОПою.
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24.10.2024 16:07 Ответить
А на думку вас, як неукраїнки (по крайній мірі ви пишете не з України) як мають виглядати результати опитування?
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24.10.2024 16:15 Ответить
Тобто, Вас заголовок хоча б не бентежить?? Де 86% до ЄС, а 89% до НАТО??

Порівняню те, що неможна порівняти.

Крім того, отой грьобаний центр разумкова - то просто пралка. Через цю падлу виводяться бюджетні, й не тільки, гроші. А ще формується хибна думка, начебто від всіх українців.
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24.10.2024 16:30 Ответить
Не бентежить. Десь так реальні цифри і виглядають.
Покажіть тих українців які виступають проти вступу в НАТО, як правило це прокацапська наволoч. Таких зараз меншість
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24.10.2024 16:41 Ответить
Тобто взагалі переважна більшість, майже 100%))

А оті що проти - то узилянти, прокацапи, прокурори, судді, менти?? Щось з маиематикою погано.

А кого опитували?? Немовлят, пацієнтів психлікарень теж??

Така ж статистика, як оті 73% намальовані.
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24.10.2024 16:56 Ответить
Чому це ухилянти, прокурори, судді і менти мають бути проти НАТО?
Увімкніть голову, або припиніть працювати за рублі.
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24.10.2024 17:15 Ответить
Свої срублі при собі залиш.

Й голову, походу тобі не вімкнути, якщо не доходить. Такий самий статистик, як й зе!пдр.
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24.10.2024 17:45 Ответить
Чергова кацапка порвалась. Несіть наступну «НАТА ета зло, украінчікі протів»
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24.10.2024 17:50 Ответить
Відвали, дебільєро зелене. кацапку у своєму дзеркалі побачиш.

Судячи з ніку за 30 серебряників кацапам продалось.
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24.10.2024 18:08 Ответить
а вже пізно. через 30 років ми вже не потрібні ні там ні там
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24.10.2024 16:08 Ответить
Звідки ВБ вийшла?
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24.10.2024 16:45 Ответить
Перепрошую, з ЄС
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24.10.2024 16:47 Ответить
через 30 років ми будемо потрібні росіі?
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24.10.2024 17:31 Ответить
І через 30 і через 300. Без України, без Києва - московія завжди буле країною 404.
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24.10.2024 17:55 Ответить
напишіть краще правду про дебіло-пристосуванців які досі за боневтіка!!!!!
бо після закону про мобілізацію та бронбвання, викриття мсек та прокурорів- інвалідів, я не вірю що він має підтримку 69%
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24.10.2024 16:12 Ответить
Та хоч 110% за вступ. Читайте умови прийому. В країни-кандидата не має бути територіальних суперечок з країнами - сусідами. В України жодних претензій до московії вже немає? От коли не буде тоді й міркуйте про НАТу. Зараз програма максимум це ЄС. Але з затятими поляками та мадярами і ЄС українцям не світить
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24.10.2024 16:12 Ответить
На момент вступу ФРН в НАТО хіба німці не мали територіальних суперечок з НДР?
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24.10.2024 16:17 Ответить
Жодної.
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24.10.2024 17:02 Ответить
Як і у нас. На територію Росії не претендуєм. А територія і кордони України визнана міжнародним правом
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24.10.2024 17:12 Ответить
Для цього виборці мали б відповідально проголосувати в 2019 році, а ще краще хоча в 2010, я вже не кажу про вибори 1991 року
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24.10.2024 16:16 Ответить
А 99% підтримують створення ЯЗ. Чому не робиться?
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24.10.2024 16:16 Ответить
Хочеш під санкції як КНДР?
Читай той клятий меморандум, якщо за віддачу ЯЗ по губах поводили як папуасам, то за його порушення Україною наслідків чекати довго не доведеться.
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24.10.2024 16:37 Ответить
То краще всім загинути в конвенційній війні з більшии ворогом, чи вижити, але під санкціями?
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24.10.2024 17:11 Ответить
Ти не зрозумів, західні бабки на війну закінчаться а санкції почнуться ще до того, як ти ще вспієш щось там не те що зробити, а просто зберешся це зробити. І тоді загибель в конвенційній війни приде набагато скоріше.
А всі ці розмови хіба що можуть спровокувати кацапів вдарити по атомній енергетиці, зупинити наші АЕС, а потім всьому миру сказати "Дивіться, ми запобігли створенню ще одного ядерного режиму на планеті, дякуйте нам". І тоді на нас дійсно буде чекати безядерна зима поруч з буржуйкою.
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24.10.2024 17:26 Ответить
Махати ядерною дубиною треба ще до того, як почалася конвенційна війна, бо це зброя стримування.
А зараз що ти зробиш з тою парою уявних боєголовок? Скажеш ***** "виводи війська, бо ****"? Так в нього їх в тисячі разів більше і він тільки і чекає з якого приводу їх застосувати. Далі що?
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24.10.2024 17:32 Ответить
Петицію Зєлє писали про це? Ні? Так отож!
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24.10.2024 16:37 Ответить
Де ж ви, бляха, були 15 років тому?
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24.10.2024 16:18 Ответить
Багато ще ватанів...
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24.10.2024 16:24 Ответить
Підтримують вступ до ЄС та НАТО власними ногами.
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24.10.2024 16:32 Ответить
Під час президенства Зеленського і його мародерної команди я в ніякі рейтинги і соцопимитування не вірю. Якщо точніше, то взангалі не вірю цій владі. З момента вибору 73% баранів Найвєлічайшого я ні разу не вмикав телевізор. До його вибору було цікаво подивитися епізоди по всіх телеканалах і виловити бредятіну-брехню. Найпотужніший брехун все знищив і тільки його лайно постійно в телевізорі-марафон. Але противників НАТО в Україні є десь у відсотках похибки проживання тут кацапів і малоросів.
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24.10.2024 16:40 Ответить
Ппиблизно кожен 7-ий українець - зазомбований ватник та ждун
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24.10.2024 16:40 Ответить
Так мобілізуйте їх. Невже бюлетені тих хто голосував за Шарія і Януковича не збереглись?
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24.10.2024 17:58 Ответить
Куди поділася ота отара ідіотів, що в 2012 бігала по центру столиці з синіми шариками і волала - "НАТО НІ" ?
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24.10.2024 17:05 Ответить
ОПа в своєму репуртуарі- куда хочу,туда вєрчу. Зараз через КМІС теж саме вкинуть.
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24.10.2024 17:11 Ответить
Ти проти того щоб Україна була під захистом НАТО?
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24.10.2024 17:59 Ответить
Звісно, звісно....а після війни десь так 20% проголосує за неоОПЗЖ, а ще 20% за "не усьо так адназначна", і ще 30% за "нам ніхто не потрібен, лише власна сильна армія та економіка.......колись потом".
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24.10.2024 17:18 Ответить
Так і буде якщо Скептичні Песимісти не повернуться з Польщ та Угорщин.
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24.10.2024 18:01 Ответить
Скоріше так буде, коли Аргентуми знову захочуть поржати, чи пересваряться між собою поки антиукраїнські сили підуть єдиним фронтом.
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24.10.2024 19:19 Ответить
а остальные ждут прохода рашки?!
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24.10.2024 17:30 Ответить
Проблема в том, что абсолютно никакого значения не имеет сколько % украинцев хотят и куда.
Дело в том, что приглашения нет.

Вот у нас прошёл референдум про вступление в ЕС.
И БЛRTЬ ЧТО ???
Приглашения то нет.

Может я не умный, но мне кажется, что всё происходит не том порядке. А должно быть так:
1. Приглашение
2. Референдум
3. Выполнение необходимых условий.
4. Вступление.

Всё остальное - просто *****
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24.10.2024 17:52 Ответить
ЄС вже надав статус кандидата Молдові і Україні і вже почались офіційні переговори про вступ.
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24.10.2024 18:40 Ответить
Румыния и Болгария ждали 11 лет после подачи заявок - Не имея территориальных проблем.

Украина и Молдова имеют территориальные проблемы.
Далее уточняю специально, чтобы не получить обвинений в зраде - есть разница между хотеть и мочь. Так вот, одно дело хотеть себе вернуть своё, а другое дело смочь сделать это. Уж не знаю какой очередной план у Зеленского, но точно могу сказать, что у моей страны НЕ СУЩЕСТВУЕТ ПЛАНА по возвращению Приднестровья.
Точнее у нас с вами один план есть - русские должны уйти. Но это не план, а желание или мечта, называйте как хотите.
А отказываться от своих территорий ни мы, ни вы не хотим.

А теперь внимание, Уважаемые знатоки, вопрос - сколько нам и вам придется ждать вступления в ЕС, учитывая сложившуюся ситуацию ???

Грустно конечно.
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24.10.2024 22:25 Ответить
У стран НАТО множество территориальных споров
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24.10.2024 22:34 Ответить
Одна з ключових причин полягає у тому, що Придністров'я вийшло з-під контролю Кишинева ще за часів Радянського Союзу, у 1990 році. У 1991 році, коли Молдова проголосила незалежність, Придністров'я де-факто вже не було під її контролем.

Ні у 1990-му, ні зараз люди у Тирасполі і Кишиневі не сприймають одне одного як ворогів.

Ставлення більшості до життя та людей на іншому березі радше можна описати словом "байдужість".
Хто повинен воювати за цю "байдужість" ????
Украина чи Молдова ****
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24.10.2024 22:40 Ответить
українська соціологія,як і українська журналістика вмерла. немає їх. є за ваші дєньгі любой капріз,тому що ж опа всєгда права
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24.10.2024 19:29 Ответить
 
 