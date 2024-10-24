88% украинцев поддерживают вступление в ЕС, а 86% - в НАТО, - опрос "Центра Разумкова". ИНФОГРАФИКА

Более 80% граждан Украины проголосовали бы за вступление Украины в ЕС и НАТО на референдуме.

Об этом свидетельствует опрос "Центра Разумкова", передает Цензор.НЕТ.

Так, если бы в ближайшее время состоялся референдум о вступлении Украины в Европейский Союз, в нем приняли бы участие 81% опрошенных. Перед началом полномасштабной войны - в ноябре-декабре 2021 г. - о намерениях принять участие в таком референдуме заявляли 69% опрошенных.

За вступление проголосовали бы 88% тех, кто намерен принять участие в таком референдуме (против - 8%), в ноябре-декабре 2021г. - соответственно 78% и 18%.







В то же время 82% опрошенных заявили, что приняли бы участие в референдуме по вступлению в НАТО, если бы такой состоялся в ближайшее время. В ноябре-декабре 2021г. о намерениях принять участие в таком референдуме заявляли 67% опрошенных.

За вступление проголосовали бы 86% тех, кто намерен принять участие в таком референдуме (против - 10%), в ноябре-декабре 2021г. - соответственно 70% и 24,5%.

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Опрос проведен социологической службой Центра Разумкова с 20 по 26 сентября 2024 года в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине. Содержание опроса является исключительной ответственностью Pact и его партнеров и не обязательно отражает взгляды Агентства США по международному развитию (USAID) или правительства США.

Опрос методом face-to-face проводился в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киеве (в Запорожской, Донецкой, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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