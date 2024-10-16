РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9699 посетителей онлайн
Новости
2 683 74

56% украинцев - против проведения выборов в Украине до завершения войны, 28% - за, - опрос "Центра Разумкова"

Більшість українців проти проведення виборів до завершення війни

Большинство украинцев (56%) негативно настроены относительно проведения общенациональных выборов, президентских или парламентских, до завершения войны. В то же время, 28% опрошенных поддерживают идею проведения выборов.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного "Центром Разумкова", информирует Цензор.НЕТ.

Социологи отмечают, что поддержка идеи проведения выборов до завершения войны зависит от уровня доверия к действующей власти, прежде всего - к президенту Украины.

Так, среди тех, кто доверяет главе государства только 17% поддерживают проведение выборов (69% против), тогда как среди тех, кто не доверяет президенту, 41% за выборы, а 42% - против.

Доверие к парламенту также влияет на отношение к выборам. Так, 23% тех, кто доверяет Верховной Раде, поддерживают выборы (63,5% не поддерживают), а среди тех, кто не доверяет, поддержку выразили 30%, тогда как 54% выступают против.

Опрос проводился 20 по 26 сентября 2024 года. Респондентами стали 2016 граждан в возрасте от 18 лет.

Читайте также: 47% украинцев считают, что снятие ограничений на удары по РФ западным оружием приведет к миру, - опрос "Центра Разумкова". ИНФОГРАФИКА

Автор: 

выборы (24756) опрос (2853) Центр Разумкова (229)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Це новий жарт для тих хто не оцінив 59% підтримки потужної величі
показать весь комментарий
16.10.2024 16:54
+14
Знову бабло через разумкова вивели...знахабніли від безкарності..
показать весь комментарий
16.10.2024 16:53
+13
Центр Разумкова вже давно дискредитовано "замовною соціологією". Якщо не прибрати "зелених" профанів, то вибори взагалі ніколи не ************, а гауляйтерів буде призначати *********...
показать весь комментарий
16.10.2024 16:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову бабло через разумкова вивели...знахабніли від безкарності..
показать весь комментарий
16.10.2024 16:53 Ответить
Це новий жарт для тих хто не оцінив 59% підтримки потужної величі
показать весь комментарий
16.10.2024 16:54 Ответить
Стопудово !
показать весь комментарий
16.10.2024 16:56 Ответить
Ну, и чем Зе отличается от Пу или Лу? Вопрос риторический...
показать весь комментарий
16.10.2024 18:53 Ответить
брехня
показать весь комментарий
16.10.2024 16:56 Ответить
Підтримую!Зе ненавидить більшість,і ніяка соціологія цьому не завадить.
показать весь комментарий
16.10.2024 23:17 Ответить
Все просто! Хто оновив дані, той за Зе, хто не оновив, той проти! Все дуже просто!
показать весь комментарий
16.10.2024 16:56 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2024 16:58 Ответить
А чему тогда наш парламент аплодировал стоя?
Родили еще одного брежнева, которому также аплодировали стоя за его продовольственную программу.
показать весь комментарий
16.10.2024 17:02 Ответить
кім чен ина скоріше всього
показать весь комментарий
16.10.2024 17:16 Ответить
А ви у зеленої чуми спитайте ,чому вони аплодували.
показать весь комментарий
16.10.2024 17:20 Ответить
в парламенті монобільшість - наркомани, повії, весільні тамади і фотографи, збоченьці, гвалтівники - це вся срань пройшла по партійним спискам Зеленського

крім того, вони тупорилі - їх два тижні вчили в Трускавці не відкривати рота на камеру

що їм ще лишається, як не наслідувати собаку Павлова і не стікати слиною при появі в кадрі головного Холуя?
показать весь комментарий
16.10.2024 17:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=e3iMYTeUGaQ
показать весь комментарий
16.10.2024 17:42 Ответить
Авжеж, владу зрадників під арешт!
І створення уряду національного порятунку!
показать весь комментарий
16.10.2024 16:59 Ответить
Центр Разумкова вже давно дискредитовано "замовною соціологією". Якщо не прибрати "зелених" профанів, то вибори взагалі ніколи не ************, а гауляйтерів буде призначати *********...
показать весь комментарий
16.10.2024 16:59 Ответить
варто почитати біографію Разумкова, хоча б в районі 2019 року
показать весь комментарий
16.10.2024 17:41 Ответить
Тігіпко був дуже зобовязаний "старому Разумкову". Саме Тігпко дістав з небуття його синочка до виховання якого "старий" не мав жодного стосунку і впхав в "зелене" лайно. От воно там і "зеленіє" як гівно під лопухом - як був недорозвинутим "пупсом" так і лишився...
показать весь комментарий
16.10.2024 17:58 Ответить
Опрос проводился в ОП )
показать весь комментарий
16.10.2024 17:00 Ответить
Пропоную Бегуглую. Вона активний патріот, постійно за країну думає, і правильні рішення підказує.
показать весь комментарий
16.10.2024 17:27 Ответить
Патріот не зобов'язаний думати, він зобов'язаний родіну любіть.
показать весь комментарий
16.10.2024 18:12 Ответить
патріот апріорі не може бути не досить розумним ?
показать весь комментарий
16.10.2024 18:28 Ответить
"Цирк не потрібен у вигляді виборів...

потрібен вже уряд патріотичних людей... "

Стісняюсь спитати, а хто призначить той волшебний уряд мрії ?

Офіс простих рішень ?
показать весь комментарий
16.10.2024 18:26 Ответить
чергова брехня трампіста. Бо 61 лярд Україні ніхто в США не обіцяв. І, взагалі, це програма на цю суму модернізації збройних сил США, і паралельно - ЗСУ на довготривалий термін; приблизно 2 роки. За цей час штатівські виробники зброї мали отримати окнтракти на виробництво зброї для ЗСУ десь на 14 і 3 (? - треба уточняти в гуглі, не хочу копирсатись) лярдів по двом програмам. Повідомлялось, що з держбюджету США це бабло (на потреби зброї для України) вже надійшло виробникам. На протязі 2025року ЗСУ отримає ту зброю (специфікація - таємниця; хоча проривалось, що там буде одна нова система Patriot). Паралельно зброя, яка виводиться з експлуатації ЗС США по президентській програмі PDA передається Україні на суму не більше 11,2(?)лярдів по залишковій ціні. Тобто, на меншу суму можуть надати, більше - ні. Це не обов'язок Байдена "отоварити". Але, щоб він давав цю стару зброю - потрібно його просити. Але від нього вимагають "Байден, чого ми не в НАТО?"
показать весь комментарий
16.10.2024 17:53 Ответить
Давайте результати опитування по національностях. В Україні живе 150 націй.
показать весь комментарий
16.10.2024 17:07 Ответить
є рівні нації, але жи2 рівніша за інших
показать весь комментарий
16.10.2024 17:42 Ответить
Богообрані - богоносці?...богоносці - богообрані?...а ще є правовірні-православні-ортодокси!...без пляшки не розберешся...далі йде реклама якогось безалкогольного напою...
показать весь комментарий
16.10.2024 17:59 Ответить
є наука, яка каже, що середній ай кью афроамериканців 85, нас, європейців = 103, японців і південних корейців - 106, а євреїв - 113.

я не єврей, єслі шо
показать весь комментарий
16.10.2024 19:40 Ответить
Проблема не столько в выборах, сколько в том, что Конституционный строй Украины уничтожен парашной бандой во главе с Дерьмаком. Нужны в 1 очередь выборы в ВР и восстановление Конституции Украины как ПАРЛАМЕНТСКО-президентской республики, а не ху#ловско-дерьмаковской помойки.
показать весь комментарий
16.10.2024 17:08 Ответить
Єрмак грає Каломойського, чи Каломайський грає Єрмака?

а чій у Зєлі тілоохоронець на всіх фото? Зєля коло нього просто шавка на мотузці
показать весь комментарий
16.10.2024 17:43 Ответить
Раньше ими всеми играл Козак, сейчас ответственный Израитель. Он же Киндер-Сюрприз. Беня хотел за 100 млрд. Украину сдать, так Ху#лу это дорого показалось, и они нашли, кто сдаст дешевле. Но пока не сложилось благодаря Народу и ЗСУ.
показать весь комментарий
16.10.2024 17:56 Ответить
благодаря Народу

73 %
показать весь комментарий
16.10.2024 19:42 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2024 21:17 Ответить
який там на-й ценр,уввесь центр на -0
показать весь комментарий
16.10.2024 17:10 Ответить
Та які вибори?
Потрібно ПОСАДИТИ ОП с Наркоманом.
Після цього переобрати Спікера ВР.
Та призначити його В.О. та переобрати Уряд Національної Єдності, до кінця війни.
показать весь комментарий
16.10.2024 17:13 Ответить
навіщо вибори-імпічмент
а ладу передати війсковим
показать весь комментарий
16.10.2024 17:15 Ответить
За імпічмент має підмахнути 3/4 складу Ради. А це малонаукова фантастика. Тим більш імпічмент узурпатору - це за чиєю Конституцією?))
показать весь комментарий
16.10.2024 17:32 Ответить
Брешуть пройдисвіти .
показать весь комментарий
16.10.2024 17:17 Ответить
Так зеля ж сказав сьогодні ,що будемо воювати до останнього українця ,ой вибачте , до "перемоги " а отже виборів не буде.
показать весь комментарий
16.10.2024 17:19 Ответить
Зєля бреше в кожному слові, кацапчику
показать весь комментарий
16.10.2024 17:45 Ответить
А я й про це і кажу. ,і до чого тут "кацапчик " ?
показать весь комментарий
16.10.2024 17:47 Ответить
я побачив акцент на "до останнього"

Зеленський холуй, а не воїн

він, який в кожному виступі заглядав в сраку юбіляру або путіну, не знаю такого як "знищити", а от поставити рачки знає, бо сам все життя рачки

раб не мріє про свободу, раб мріє про своїх рабів
показать весь комментарий
16.10.2024 17:55 Ответить
Що я мав на увазі "до останньго " зеля хоче знищити руками кацапів всіх патріотично налаштованих українців ,більшість з яких нині на фронті ,а потім швиденько провести "вибори "за путлєрівським або своїм сценарієм і стати вічним президентом.
показать весь комментарий
16.10.2024 19:13 Ответить
Здаєтся, джентельмени, це була комедія.
показать весь комментарий
16.10.2024 17:23 Ответить
Соцдослідження проводились по методу Пальчевського-Стелі(пальцем у стелю тицяли).

Досить брехати. Довіри до зєлі в суспільстві - НУЛЬ!(тролі платні на вибори не ходять, вони в мережах гроші заробляють). Звісно зєля набере адмінресурсом відсотків 10, але Залужний його порве як тузік грілку ще у першому турі.

Вибори
показать весь комментарий
16.10.2024 17:26 Ответить
Залужний послом у Великобританії сидить, зєлєні його звідти на вибори не пустять.
показать весь комментарий
16.10.2024 17:36 Ответить
А навіщо йому до своєї перемоги на виборах повертатись? Щоб ще один замах на життя отримати? Все тут зробим за нього.
показать весь комментарий
16.10.2024 17:45 Ответить
Він взагалі згоду давав балотуватись у президенти?
показать весь комментарий
16.10.2024 17:50 Ответить
Дасть
показать весь комментарий
16.10.2024 18:04 Ответить
От коли він дасть, тоді й будуть якісь розмови.
показать весь комментарий
16.10.2024 18:06 Ответить
Шось мені здається, що якби вибори проводили прямо зараз, то Зєлю б обрали ще на 5 років без жодних варіантів, бо:
1. Всі медіаресурси або закриті, або під Зєлєй. Телемарафон.
2. Адмінресурс під Зєлєй. Голосуєш за Зєлю, або ТЦК тебе вивезе в бусіку.
3. Військові бояться навіть чихнути в його сторону, як їм скажуть - так вони і проголосують. За деякими виключеннями, яким тутже настучать по шапці.
4. Це в інтернеті порохоботи голосно вопіють. А як прийде час виборів, то 73% ховрахів підірвуть свої сраки і знову проголосують за Зєлю.
5. "Ні за Порошенка же галасувати!" (С). Повна зачистка альтернативних варіантів.

Так шо ви звичайно можете топити за вибори, якшо вам від цього легше. Принаймні випустите пар в свисток. Але реально нема ніякого сенсу це робити зараз.
показать весь комментарий
16.10.2024 17:27 Ответить
Не треба таких складностей. Все просто, по-венесуельські: голосуємо як вийде, оголошуємо як треба, хто не згоден - тому концєрт.
показать весь комментарий
16.10.2024 17:29 Ответить
Венєсуела - так собі приклад для наслідування . Хоча я не здивуюся, якщо Зєля заявить, що Крішна спустився з гір у вигляді орла і сказав, що його місія - рятувати Україну на другому сроці і ховрахи в це повірять.
показать весь комментарий
16.10.2024 17:32 Ответить
Технологія тов. сраліна: нє важно, как проголосуют, важно, как посчітают.
Рахувати будуть д'Єрьмакозєлєні, бо вони ж чинна влада, вони ж вибори і організовують. Ви їм довіряєте?
показать весь комментарий
16.10.2024 17:34 Ответить
У Франції відсидитись не вийде. Там зараз економічна криза, візьмуть місьє біженця під білі ручки, до Татарова у автозак і підпишеш контракт, аж гай зашумить
показать весь комментарий
16.10.2024 17:43 Ответить
"дурень думкою багатіє" (С)
показать весь комментарий
16.10.2024 19:33 Ответить
Для військових виступати проти ЗЕ- це означає що ти 200.
показать весь комментарий
16.10.2024 17:43 Ответить
Та *****,оберуть нового голоборотька
показать весь комментарий
16.10.2024 17:30 Ответить
але обіцяли коня з двома ху ями
показать весь комментарий
16.10.2024 17:50 Ответить
https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-sytuatsii-v-kraini-ta-diialnosti-vlady-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-politykiv-posadovtsiv-ta-gromadskykh-diiachiv-vira-v-peremogu-veresen-2024r Демонізація опозиції провладими інфопомийками продовжується і дає свої результати. Але паралельно баланс довіни/недовіри ЕрЗе в вересні 24р. з початку повномасштабної війни впав до критично низького рівня: 9,7 пунктів
Українці найчастіше довіряють саме президенту Зе (довіряють 51,2%, не довіряють 41,5%. баланс +9,7 %), а от до міністрів оборони, освіти та інших чиновників та політиків в суспільстві більше недовіри. Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова.

Не довіряють:
→ наредпу від забороненої ОПЗЖ Юрію Бойку і нардепці від Батьківщини Юлії Тимошенко - по 79%
→ експрезиденту Петру Порошенку - 68%
→ народній депутатці Мар'яні Безуглій - 64%
→ голові Офісу президента Андрію Єрмаку - 62%
→ голові фракції Слуга народу Давіду Арахамії - 60%
→ спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку - 53%
→ прем'єр-міністру Денису Шмигалю та очільниці Мінреінтеграції Ірині Верещук - по 52%.
Також частіше висловлюють недовіру ніж довіру меру Києва Віталю Кличко - 47% та 39% відповідно, волонтеру Сергію Притулі - 46% і 42% відповідно, раднику голові ОП Михайлу Подоляку - 40% і 35%, голові Міноборони Рустему Умєрову - 41% і 29%, голові Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцеву - 39% і 16%, голові МВС Ігорю Клименку - 34% і 20,5%, міністру енергетики Герману Галущенко - 32% і 11%, міністерці юстиції Ользі Стефанішиній - 31% і 16%, міністру розвитку громад Олексію Кулебі - 30% і 16%, міністру освіти Оксену Лісовому - 26% і 14%, міністерці економіки Юлії Свириденко - 23% і 10%, а також очільнику МЗС Андрію Сибігі - 2% і 9% відповідно.
показать весь комментарий
16.10.2024 17:35 Ответить
Не *******!
показать весь комментарий
16.10.2024 17:39 Ответить
а чому не можна проводити вибори президента?
а якщо Зе помре тоді вибори можна проводити і війна не буде перешкодою
показать весь комментарий
16.10.2024 17:40 Ответить
Я тоже против. Выборы не нужны.
показать весь комментарий
16.10.2024 17:43 Ответить
Как этот гнилой пздж уже достал...Всю страну соткали из брехни зеленые пдрс
показать весь комментарий
16.10.2024 18:01 Ответить
Всі ви знаєте що таке вибори в Україні, отже розумієте наскільки це небезпечно для країни.
показать весь комментарий
16.10.2024 18:47 Ответить
В жОПі опитували і до гадалки ходити не треба. Там українців мабуть навіть менше ніж 28 %.
показать весь комментарий
16.10.2024 19:08 Ответить
від хєрмака і його гопстопефективних менеджерів потрібно звільнитись негайно у будь-який спосіб для порятунку держави, а потім нехай історики розбираються
показать весь комментарий
16.10.2024 19:58 Ответить
Уже сам опрос и референдум допустим и по любому даже иному, но политическому вопросу во время войны--- это раскачивание страны и общества. Надо железно усвоить--- выборы не проводят во время войны. Именно врагу, противнику это очень выгодно, результат будет выборов и кого выбрали не легитимным. Потому, что на оккупированных частях страны выборы не проводились. Не качаем свою лодку --- она и так черпает бортами!
показать весь комментарий
16.10.2024 23:20 Ответить
Вибори під час военного стану не проводяться. Питання для опитання є провокативним.
показать весь комментарий
17.10.2024 07:38 Ответить
 
 