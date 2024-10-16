56% украинцев - против проведения выборов в Украине до завершения войны, 28% - за, - опрос "Центра Разумкова"

Большинство украинцев (56%) негативно настроены относительно проведения общенациональных выборов, президентских или парламентских, до завершения войны. В то же время, 28% опрошенных поддерживают идею проведения выборов.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного "Центром Разумкова", информирует Цензор.НЕТ.

Социологи отмечают, что поддержка идеи проведения выборов до завершения войны зависит от уровня доверия к действующей власти, прежде всего - к президенту Украины.

Так, среди тех, кто доверяет главе государства только 17% поддерживают проведение выборов (69% против), тогда как среди тех, кто не доверяет президенту, 41% за выборы, а 42% - против.

Доверие к парламенту также влияет на отношение к выборам. Так, 23% тех, кто доверяет Верховной Раде, поддерживают выборы (63,5% не поддерживают), а среди тех, кто не доверяет, поддержку выразили 30%, тогда как 54% выступают против.

Опрос проводился 20 по 26 сентября 2024 года. Респондентами стали 2016 граждан в возрасте от 18 лет.

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