56% украинцев - против проведения выборов в Украине до завершения войны, 28% - за, - опрос "Центра Разумкова"
Большинство украинцев (56%) негативно настроены относительно проведения общенациональных выборов, президентских или парламентских, до завершения войны. В то же время, 28% опрошенных поддерживают идею проведения выборов.
Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного "Центром Разумкова", информирует Цензор.НЕТ.
Социологи отмечают, что поддержка идеи проведения выборов до завершения войны зависит от уровня доверия к действующей власти, прежде всего - к президенту Украины.
Так, среди тех, кто доверяет главе государства только 17% поддерживают проведение выборов (69% против), тогда как среди тех, кто не доверяет президенту, 41% за выборы, а 42% - против.
Доверие к парламенту также влияет на отношение к выборам. Так, 23% тех, кто доверяет Верховной Раде, поддерживают выборы (63,5% не поддерживают), а среди тех, кто не доверяет, поддержку выразили 30%, тогда как 54% выступают против.
Опрос проводился 20 по 26 сентября 2024 года. Респондентами стали 2016 граждан в возрасте от 18 лет.
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Родили еще одного брежнева, которому также аплодировали стоя за его продовольственную программу.
крім того, вони тупорилі - їх два тижні вчили в Трускавці не відкривати рота на камеру
що їм ще лишається, як не наслідувати собаку Павлова і не стікати слиною при появі в кадрі головного Холуя?
І створення уряду національного порятунку!
потрібен вже уряд патріотичних людей... "
Стісняюсь спитати, а хто призначить той волшебний уряд мрії ?
Офіс простих рішень ?
я не єврей, єслі шо
а чій у Зєлі тілоохоронець на всіх фото? Зєля коло нього просто шавка на мотузці
73 %
Потрібно ПОСАДИТИ ОП с Наркоманом.
Після цього переобрати Спікера ВР.
Та призначити його В.О. та переобрати Уряд Національної Єдності, до кінця війни.
а ладу передати війсковим
Зеленський холуй, а не воїн
він, який в кожному виступі заглядав в сраку юбіляру або путіну, не знаю такого як "знищити", а от поставити рачки знає, бо сам все життя рачки
раб не мріє про свободу, раб мріє про своїх рабів
Досить брехати. Довіри до зєлі в суспільстві - НУЛЬ!(тролі платні на вибори не ходять, вони в мережах гроші заробляють). Звісно зєля набере адмінресурсом відсотків 10, але Залужний його порве як тузік грілку ще у першому турі.
Вибори
1. Всі медіаресурси або закриті, або під Зєлєй. Телемарафон.
2. Адмінресурс під Зєлєй. Голосуєш за Зєлю, або ТЦК тебе вивезе в бусіку.
3. Військові бояться навіть чихнути в його сторону, як їм скажуть - так вони і проголосують. За деякими виключеннями, яким тутже настучать по шапці.
4. Це в інтернеті порохоботи голосно вопіють. А як прийде час виборів, то 73% ховрахів підірвуть свої сраки і знову проголосують за Зєлю.
5. "Ні за Порошенка же галасувати!" (С). Повна зачистка альтернативних варіантів.
Так шо ви звичайно можете топити за вибори, якшо вам від цього легше. Принаймні випустите пар в свисток. Але реально нема ніякого сенсу це робити зараз.
Рахувати будуть д'Єрьмакозєлєні, бо вони ж чинна влада, вони ж вибори і організовують. Ви їм довіряєте?
Українці найчастіше довіряють саме президенту Зе (довіряють 51,2%, не довіряють 41,5%. баланс +9,7 %), а от до міністрів оборони, освіти та інших чиновників та політиків в суспільстві більше недовіри. Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова.
Не довіряють:
→ наредпу від забороненої ОПЗЖ Юрію Бойку і нардепці від Батьківщини Юлії Тимошенко - по 79%
→ експрезиденту Петру Порошенку - 68%
→ народній депутатці Мар'яні Безуглій - 64%
→ голові Офісу президента Андрію Єрмаку - 62%
→ голові фракції Слуга народу Давіду Арахамії - 60%
→ спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку - 53%
→ прем'єр-міністру Денису Шмигалю та очільниці Мінреінтеграції Ірині Верещук - по 52%.
Також частіше висловлюють недовіру ніж довіру меру Києва Віталю Кличко - 47% та 39% відповідно, волонтеру Сергію Притулі - 46% і 42% відповідно, раднику голові ОП Михайлу Подоляку - 40% і 35%, голові Міноборони Рустему Умєрову - 41% і 29%, голові Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцеву - 39% і 16%, голові МВС Ігорю Клименку - 34% і 20,5%, міністру енергетики Герману Галущенко - 32% і 11%, міністерці юстиції Ользі Стефанішиній - 31% і 16%, міністру розвитку громад Олексію Кулебі - 30% і 16%, міністру освіти Оксену Лісовому - 26% і 14%, міністерці економіки Юлії Свириденко - 23% і 10%, а також очільнику МЗС Андрію Сибігі - 2% і 9% відповідно.
а якщо Зе помре тоді вибори можна проводити і війна не буде перешкодою