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Новости Война
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47% украинцев считают, что снятие ограничений на удары по РФ западным оружием приведет к миру, - опрос "Центра Разумкова". ИНФОГРАФИКА

Який шлях до миру: опитування Центру Разумкова

Снятие ограничений для Украины на удары по России западным оружием скорее приведет к миру в Украине, так считают 47% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Центра Разумкова", передает Цензор.НЕТ.

47% граждан считают, что разрешение Запада на удары по территории РФ более вероятно приведет к миру в Украине, чем переговоры между Украиной и Россией (такие переговоры считают более действенным способом достижения мира лишь 29% респондентов).

Який шлях до миру: опитування Центру Разумкова

"Чаще считают, что разрешение со стороны стран Запада для Украины бить западным оружием без ограничений по целям на территории России более вероятно приведет к миру в Украине, те респонденты, которые верят в победу Украины (52%, тогда как предпочитают переговоры 25% из них). Тогда как те, кто не верит в победу, более эффективным способом достижения мира считают переговоры (соответственно 18% и 56%). Такой же позиции чаще придерживаются те, кто будет считать победой прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, которые были захвачены в результате полномасштабного вторжения (соответственно 15% и 67%)", - говорится в исследовании.

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Вера в победу

По данным социологов, 83% граждан верят в победу Украины, не верят - 11%.

Який шлях до миру: опитування Центру Разумкова

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Когда наступит победа

Относительно сроков наступления победы среди респондентов, которые в нее верят, 39% считают, что она наступит через 1-2 года, 19,5% - что она наступит до конца этого года, 15% - что для этого понадобится от 3 до 5 лет, 5% - более 5 лет, 2% - что победа произойдет "вряд ли при моей жизни".

Який шлях до миру: опитування Центру Разумкова

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Опрос проводился с 20 по 26 сентября 2024 года методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошено 2016 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Автор: 

опрос (2853) победа (591) Центр Разумкова (229)


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Топ комментарии
+5
Зельоні постійно звинувачували партнерів, що їм не дають зброю. А ось коли дадуть, то зразу "кава в Ялті". Починаючи від "Хаймерсів", закінчуючи "F-16".
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16.10.2024 15:47
+3
Питання не тільки в "дозволах-заборонах", питання ще й КІЛЬКОСТІ!
10-20 таурусов/шторм-шадоу, томагавків - "погоди не зробить".
Проти Рашки потрібно СОТНІ РАКЕТ!
Що би був помітний вплив на хід війни.
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16.10.2024 15:51
+3
Зє вже рік розповідає про українські балістичні ракети. От після 5 листопада як врєжимо по параші... 2- 3 власними ракетами.
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16.10.2024 16:00
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Зельоні постійно звинувачували партнерів, що їм не дають зброю. А ось коли дадуть, то зразу "кава в Ялті". Починаючи від "Хаймерсів", закінчуючи "F-16".
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16.10.2024 15:47 Ответить
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16.10.2024 15:50 Ответить
Ф16 вже дали, і щось не чутно, щоб ця вундервафля змінила перебіг війни. Може, зелена шобла наріт просто найобує пустими обіцянками? Та ні, не може бути!
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16.10.2024 17:53 Ответить
Ф16 вже дали, і щось не чутно, щоб ця вундервафля змінила перебіг війни.
Дали кілька штук.Щоб дало результат,потрібно більше 100+ одиниць,так було заявлено експертами.
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17.10.2024 19:03 Ответить
Питання не тільки в "дозволах-заборонах", питання ще й КІЛЬКОСТІ!
10-20 таурусов/шторм-шадоу, томагавків - "погоди не зробить".
Проти Рашки потрібно СОТНІ РАКЕТ!
Що би був помітний вплив на хід війни.
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16.10.2024 15:51 Ответить
Зє вже рік розповідає про українські балістичні ракети. От після 5 листопада як врєжимо по параші... 2- 3 власними ракетами.
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16.10.2024 16:00 Ответить
І що з того? Ті, хто дають, а точніше не дають цього дозволу, якось зважають на думку 47-ми відсотків?
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16.10.2024 15:56 Ответить
Товариші у центрі Разумкова заплуталися у термінах. Дозвіл на удари вглиб рашкостану мають призвести до перемоги, а вже потім до миру.
Якось так.
Розділяти зараз слова "перемога" і "мир" - типу, мир то щось одне, а перемога то щось інше - це грати на користь ворога. В Україні мир без перемоги - це воно і є - рашистське ІПСО.
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16.10.2024 15:57 Ответить
Більшість людей у цій країні пихаті дегенерати малороси.
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16.10.2024 15:57 Ответить
Допоки не здохне путін ця війна не припинится в росії великі території вони можуть перемістити літаки та інші зброю на безпечні місця ,мене дивує чому немає ударів по рашиських казармах та складах на окупованих територіях зокрема лднр, адже там перебуває понад пів мільйона окупантів і коже день прибувають ешелони з технікою ,пальним. Часто говорят про удари по кримському мосту але рашисти переправляють живу силу і техніку залізницею Волноваха -Мелітополь -Крим чому вона функціонує.
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16.10.2024 15:57 Ответить
тому що дозвіл потрібен на удари саме по території РФ. вся справа в дозволі. Все інше не на часі
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16.10.2024 16:38 Ответить
Допоки не здохне путін ця війна не припинится .
Ха-ха-ха.До чого тут путлер,якщо він звичайна маріонетка."Ляльководів" цієї війни,як я розумію,ви не бачите.
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22.10.2024 20:45 Ответить
Хіба удари по тилу України призвели до миру чи перемоги кацапив? Дивний народ.
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16.10.2024 16:03 Ответить
телемарофон робить свою справу
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16.10.2024 16:39 Ответить
Дивне опитування. Я однозначно "за" обстріли кацапів, але абсолютно не вірю в те, що це принесе мир чи перемогу. Може трохи (чи не трохи) ускладнить життя кацапам і додасть нам морального задоволення.
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16.10.2024 16:07 Ответить
Це якщо будут херачити по кремлю та домівкам пескових лаврова і т д і вони будуть боятися за свою та родичів дупи тоді так можливо буде мир скоріше . А зараз це так все бла бла бла , воюють прості смертні що в мордорі що у нас.
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16.10.2024 16:08 Ответить
Та не полетять ракети на кремль, масква сіті та на рубльовку, так як і їхні на Банкову, чи Конче Заспу, бо все договорено ще в Омані! Гинуть будуть прості люди, а не "еліти" з обох боків!
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16.10.2024 17:04 Ответить
дебильство, у нас ракет нет, дадут пару штук- шмальнем и сразу мир?
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16.10.2024 16:22 Ответить
https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-sytuatsii-v-kraini-ta-diialnosti-vlady-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-politykiv-posadovtsiv-ta-gromadskykh-diiachiv-vira-v-peremogu-veresen-2024r Демонізація опозиції провладими інфопомийками продовжується і дає свої результати. Але паралельно баланс довіни/недовіри ЕрЗе в вересні 24р. з початку повномасштабної війни впав до критично низького рівня: 9,5 пунктів
Українці найчастіше довіряють саме президенту Зе (довіряють 51,2%, не довіряють 41,5%. баланс +9,7 %), а от до міністрів оборони, освіти та інших чиновників та політиків в суспільстві більше недовіри. Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова.

Не довіряють:
→ наредпу від забороненої ОПЗЖ Юрію Бойку і нардепці від Батьківщини Юлії Тимошенко - по 79%
→ експрезиденту Петру Порошенку - 68%
→ народній депутатці Мар'яні Безуглій - 64%
→ голові Офісу президента Андрію Єрмаку - 62%
→ голові фракції Слуга народу Давіду Арахамії - 60%
→ спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку - 53%
→ прем'єр-міністру Денису Шмигалю та очільниці Мінреінтеграції Ірині Верещук - по 52%.
Також частіше висловлюють недовіру ніж довіру меру Києва Віталю Кличко - 47% та 39% відповідно, волонтеру Сергію Притулі - 46% і 42% відповідно, раднику голові ОП Михайлу Подоляку - 40% і 35%, голові Міноборони Рустему Умєрову - 41% і 29%, голові Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцеву - 39% і 16%, голові МВС Ігорю Клименку - 34% і 20,5%, міністру енергетики Герману Галущенко - 32% і 11%, міністерці юстиції Ользі Стефанішиній - 31% і 16%, міністру розвитку громад Олексію Кулебі - 30% і 16%, міністру освіти Оксену Лісовому - 26% і 14%, міністерці економіки Юлії Свириденко - 23% і 10%, а також очільнику МЗС Андрію Сибігі - 2% і 9% відповідно.
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16.10.2024 16:22 Ответить
А що ви хотіли від нашого наріду ,в якого замість мізків - гівномарафон і зєліні відосики.
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16.10.2024 17:27 Ответить
Це треба робити без випєндрьожів,та базікань про що дали та хто,а потім ще дозволу добиватися у тих хто зброю постачав.Це те саме що насрати під двері сусіду постукати та попросити папіру,зверх нахабство.
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16.10.2024 16:50 Ответить
Господи, чому наш наріт такий дурний? Як сто свиней?
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16.10.2024 17:55 Ответить
З логікою в українців завжди були великі проблеми.
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16.10.2024 18:32 Ответить
Який "Мир"? Ми крокуємо в 3 світову. Насолоджуйтесь життям поки ще є час, і не витрачайте час на опитування.
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17.10.2024 03:35 Ответить
 
 