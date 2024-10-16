47% украинцев считают, что снятие ограничений на удары по РФ западным оружием приведет к миру, - опрос "Центра Разумкова". ИНФОГРАФИКА
Снятие ограничений для Украины на удары по России западным оружием скорее приведет к миру в Украине, так считают 47% украинцев.
Об этом свидетельствуют результаты опроса "Центра Разумкова", передает Цензор.НЕТ.
47% граждан считают, что разрешение Запада на удары по территории РФ более вероятно приведет к миру в Украине, чем переговоры между Украиной и Россией (такие переговоры считают более действенным способом достижения мира лишь 29% респондентов).
"Чаще считают, что разрешение со стороны стран Запада для Украины бить западным оружием без ограничений по целям на территории России более вероятно приведет к миру в Украине, те респонденты, которые верят в победу Украины (52%, тогда как предпочитают переговоры 25% из них). Тогда как те, кто не верит в победу, более эффективным способом достижения мира считают переговоры (соответственно 18% и 56%). Такой же позиции чаще придерживаются те, кто будет считать победой прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, которые были захвачены в результате полномасштабного вторжения (соответственно 15% и 67%)", - говорится в исследовании.
Вера в победу
По данным социологов, 83% граждан верят в победу Украины, не верят - 11%.
Когда наступит победа
Относительно сроков наступления победы среди респондентов, которые в нее верят, 39% считают, что она наступит через 1-2 года, 19,5% - что она наступит до конца этого года, 15% - что для этого понадобится от 3 до 5 лет, 5% - более 5 лет, 2% - что победа произойдет "вряд ли при моей жизни".
Опрос проводился с 20 по 26 сентября 2024 года методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошено 2016 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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Дали кілька штук.Щоб дало результат,потрібно більше 100+ одиниць,так було заявлено експертами.
10-20 таурусов/шторм-шадоу, томагавків - "погоди не зробить".
Проти Рашки потрібно СОТНІ РАКЕТ!
Що би був помітний вплив на хід війни.
Якось так.
Розділяти зараз слова "перемога" і "мир" - типу, мир то щось одне, а перемога то щось інше - це грати на користь ворога. В Україні мир без перемоги - це воно і є - рашистське ІПСО.
Ха-ха-ха.До чого тут путлер,якщо він звичайна маріонетка."Ляльководів" цієї війни,як я розумію,ви не бачите.
Українці найчастіше довіряють саме президенту Зе (довіряють 51,2%, не довіряють 41,5%. баланс +9,7 %), а от до міністрів оборони, освіти та інших чиновників та політиків в суспільстві більше недовіри. Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова.
Не довіряють:
→ наредпу від забороненої ОПЗЖ Юрію Бойку і нардепці від Батьківщини Юлії Тимошенко - по 79%
→ експрезиденту Петру Порошенку - 68%
→ народній депутатці Мар'яні Безуглій - 64%
→ голові Офісу президента Андрію Єрмаку - 62%
→ голові фракції Слуга народу Давіду Арахамії - 60%
→ спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку - 53%
→ прем'єр-міністру Денису Шмигалю та очільниці Мінреінтеграції Ірині Верещук - по 52%.
Також частіше висловлюють недовіру ніж довіру меру Києва Віталю Кличко - 47% та 39% відповідно, волонтеру Сергію Притулі - 46% і 42% відповідно, раднику голові ОП Михайлу Подоляку - 40% і 35%, голові Міноборони Рустему Умєрову - 41% і 29%, голові Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцеву - 39% і 16%, голові МВС Ігорю Клименку - 34% і 20,5%, міністру енергетики Герману Галущенко - 32% і 11%, міністерці юстиції Ользі Стефанішиній - 31% і 16%, міністру розвитку громад Олексію Кулебі - 30% і 16%, міністру освіти Оксену Лісовому - 26% і 14%, міністерці економіки Юлії Свириденко - 23% і 10%, а також очільнику МЗС Андрію Сибігі - 2% і 9% відповідно.