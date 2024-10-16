47% украинцев считают, что снятие ограничений на удары по РФ западным оружием приведет к миру, - опрос "Центра Разумкова". ИНФОГРАФИКА

Снятие ограничений для Украины на удары по России западным оружием скорее приведет к миру в Украине, так считают 47% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Центра Разумкова", передает Цензор.НЕТ.

47% граждан считают, что разрешение Запада на удары по территории РФ более вероятно приведет к миру в Украине, чем переговоры между Украиной и Россией (такие переговоры считают более действенным способом достижения мира лишь 29% респондентов).

"Чаще считают, что разрешение со стороны стран Запада для Украины бить западным оружием без ограничений по целям на территории России более вероятно приведет к миру в Украине, те респонденты, которые верят в победу Украины (52%, тогда как предпочитают переговоры 25% из них). Тогда как те, кто не верит в победу, более эффективным способом достижения мира считают переговоры (соответственно 18% и 56%). Такой же позиции чаще придерживаются те, кто будет считать победой прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, которые были захвачены в результате полномасштабного вторжения (соответственно 15% и 67%)", - говорится в исследовании.

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Вера в победу

По данным социологов, 83% граждан верят в победу Украины, не верят - 11%.

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Когда наступит победа

Относительно сроков наступления победы среди респондентов, которые в нее верят, 39% считают, что она наступит через 1-2 года, 19,5% - что она наступит до конца этого года, 15% - что для этого понадобится от 3 до 5 лет, 5% - более 5 лет, 2% - что победа произойдет "вряд ли при моей жизни".

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Опрос проводился с 20 по 26 сентября 2024 года методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошено 2016 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.